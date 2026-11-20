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Hisense erleichtert die Wäschepflege im Alltag mit intelligenter Technologie



20.11.2026 / 06:15 CET/CEST

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QINGDAO, China, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, ist überzeugt, dass sich Technologie ganz selbstverständlich in den Alltag einfügen sollte. Der 5i-Wärmepumpen-Waschtrockner bringt diese Philosophie in die Waschküche, indem er bei einer Stellfläche in Standardgröße dank seiner größeren Trommel mehr Fassungsvermögen bietet, sich nahtlos in vorhandene Schrankelemente einfügt sowie Unsicherheiten beim täglichen Wäschewaschen reduziert.

Hisense 5i Heat Pump Washer Dryer

Beim Wäschewaschen stellen sich viele Menschen immer wieder dieselben Fragen: Wird mein Lieblings-Kaschmirpullover seine Form verlieren? Ist dieser Stoff trocknergeeignet? Welches Waschprogramm ist das richtige für gemischte Wäsche? Und wo ist genug Platz, um alles zu trocknen? Der 5i wurde mit Blick auf diese Herausforderungen entwickelt und vereint Gentle Care, Fit&Max-Kapazität, vier A-Einstufungen nach dem EU-Energielabel sowie AI Super Wash & Dry in einem Gerät.

Das Wärmepumpen-Trocknungssystem hält die Temperatur bei der Gentle-Dry-Funktion präzise auf 40 °C und damit deutlich niedriger als bei herkömmlichen Kondenstrocknern, wodurch Textilien schonender getrocknet werden und Wärme für eine höhere Effizienz zurückgewonnen wird. Mit einem Fassungsvermögen von 12 kg beim Waschen und 8 kg beim Trocknen bewältigt die große Trommel auch größere Wäschemengen, während sich das Gerät dank seiner Standardabmessungen problemlos in den Haushalt integrieren lässt.

Für intelligente Wäschepflege sorgt beim 5i die Funktion AI Super Wash & Dry. Die 13 Sensoren überwachen unter anderem das Wäschegewicht, die Wasserhärte sowie die Temperatur und passen das Waschprogramm automatisch an die jeweilige Beladung an. Dank seiner vier A-Einstufungen kann das Gerät auch dazu beitragen, die Energiekosten beim täglichen Wäschewaschen zu senken.

Dieser Ansatz findet sich auch in der AI Companion Laundry Suite von Hisense wieder, die auf der IFA 2026 vorgestellt wurde. Anhand der erkannten Eigenschaften der Kleidungsstücke wählt die Funktionssuite automatisch passende Wasch- und Trockenprogramme aus, passt die Abläufe entsprechend an und sorgt so dafür, dass nach dem Beladen kaum noch Handgriffe nötig sind. Für Hisense sollte intelligente Technologie unauffällig im Hintergrund arbeiten, den Alltag vereinfachen und den Menschen mehr Zeit für die Momente geben, die das Leben schöner machen.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, der in mehr als 180 Ländern tätig ist und sich auf die Bereitstellung hochwertiger Multimediaprodukte, Haushaltsgeräte sowie intelligenter IT-Lösungen spezialisiert hat. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den ersten Platz im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023 bis zum ersten Halbjahr 2026). Als Begründer der RGB-MiniLED-Technologie nimmt Hisense auch bei Innovationen für die nächste Generation weiterhin eine führende Rolle ein. Als offizieller Partner der UEFA EURO 2028 setzt Hisense seine Tradition globaler Sportpartnerschaften fort und bringt die Menschen den Momenten näher, die Fans auf der ganzen Welt vereinen.

Cision

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