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Huawei präsentiert auf dem Singapore FinTech Festival 2026 seine Skalierungsmöglichkeiten für Finanz-KI



20.11.2026 / 21:20 CET/CEST

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Auf Basis einer offenen hybriden KI-Infrastruktur und dreier intelligenter Fabriken unterstützt Huawei globale Finanzinstitute dabei, differenzierte Wettbewerbsvorteile aufzubauen

SINGAPUR, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem SFF 2026 tauschte sich Huawei mit globalen Finanzinstituten und Branchenpartnern über das Thema „Beschleunigung von Finanz-KI in großem Maßstab, Förderung agentenbasierter Finanzdienstleistungen" aus und stellte dabei seine Technologien und Lösungen vor.

Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance

Jason Cao, CEO von Huawei Digital Finance, und Alvin Feng, Präsident der Huawei International Financial BU, hielten Keynotes auf der Festival Stage und der Frontier Stage. Huawei präsentierte Lösungen für widerstandsfähige Infrastruktur, Anwendungsmodernisierung, Versicherungen, Wertpapiere und Zentralbanken sowie gemeinsame Lösungen im Rahmen des RONGHAI Financial Partner Program und Erfolge aus der Zusammenarbeit im Rahmen seines „4-Win"-Ökosystems.

Um den Schritt von der Einführung von KI hin zu KI im großen Maßstab zu vollziehen, müssen Finanzinstitute ihre eigenen KI-Fähigkeiten aufbauen

Der Wettbewerbsfokus im Bereich der Finanz-KI verlagert sich von der Modellleistung hin zu Systemfähigkeiten auf Unternehmensniveau. Finanzinstitute müssen in der Lage sein, ihre KI-Fähigkeiten eigenständig auszuwählen, sicher zu betreiben, in großem Maßstab zu replizieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Jason Cao teilte Erkenntnisse aus Chinas KI-Entwicklungsweg: Ein offenes Ökosystem macht KI erschwinglich; extrem leistungsfähige Technik macht sie effektiv; und die Kommerzialisierung in großem Maßstab sorgt dafür, dass KI tief in das Geschäft integriert und zuverlässig ist. Er identifizierte vier Merkmale bei Chinas Finanzinstituten: fortlaufende Anwendungsmodernisierung („Zero Legacy"); eine hybride Infrastruktur, die den Einsatz vor Ort mit der öffentlichen Cloud kombiniert; eine KI-Architektur auf Unternehmensniveau für zentralisierte Entwicklung und Verwaltung; sowie den Einsatz von KI in zentralen Geschäftsabläufen wie Mobile Banking, Kreditvergabe und Risikokontrolle, wodurch Geschäftsprozesse neu gestaltet werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Da sich KI weiterentwickelt, um Absichten zu verstehen, zu planen und proaktiv zu handeln, werden sich Kunden und Mitarbeiter auf ihre eigenen KI-Agenten verlassen. Banken müssen sicherstellen, dass ihre Finanzdienstleistungen von diesen Agenten verstanden, verknüpft und aufgerufen werden können, und gleichzeitig ein KI-Flywheel aufbauen, das Daten, Ausführung, Lernen und Feedback miteinander verbindet, um eine „kunden- und KI-freundliche Finanzwirtschaft" zu erreichen.

Huawei erforscht eine Architektur mit „zwei Super-Agenten und mehreren spezialisierten Agenten". Der Kunden-Superagent und der Mitarbeiter-Superagent verstehen die Absichten der Nutzer, bieten personalisierte Dienstleistungen an und greifen flexibel auf spezialisierte Bankfunktionen zurück. Mehrere spezialisierte Agenten unterstützen Bereiche wie Kreditwesen, Marketing, Risikomanagement und Vermögensverwaltung durch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI sowie durch Multi-Agenten-Kooperation. Banken können Fachwissen in den Bereichen Compliance-Vorschriften, Kreditbeurteilung, Marketingstrategien und Risikomanagement in aufrufbare, wiederverwendbare und sich kontinuierlich weiterentwickelnde KI-Fähigkeiten umwandeln. Mithilfe der „Zwei Super-Agenten" und der „Mehreren spezialisierten Agenten" unterstützt Huawei Banken dabei, Kunden und Mitarbeiter miteinander zu vernetzen, Geschäftsaufgaben zu koordinieren sowie Expertenwissen kontinuierlich zu erfassen und zu verfeinern, um sich selbst weiterentwickelnde Systeme auf Unternehmensniveau aufzubauen.

Cao erklärte, dass die Skalierung von KI für das Geschäftswachstum eine hybride Infrastruktur erfordert, die den Einsatz vor Ort und die öffentliche Cloud für flexible Optionen, eine offene Architektur für technische Agilität, standardisierte Entwicklungsverfahren zum effizienten Aufbau und zur Replikation von KI sowie bewährtes Wissen, Fähigkeiten und Agentenfunktionen als gemeinsame Ressourcen für die team- und szenarioübergreifende Wiederverwendung kombiniert. Er betonte, dass Finanzinstitute Eigentümer ihrer Daten, ihres Wissens und ihrer Geschäftslogik sein müssen – den Kernressourcen, die die differenzierte Wettbewerbsfähigkeit untermauern – und diese tief in Geschäftsprozesse integrieren müssen, um KI-Fähigkeiten auf Finanzniveau zu schaffen.

Drei intelligente Fabriken auf einer offenen hybriden KI-Infrastruktur beschleunigen den produktionsreifen Einsatz von Finanzagenten

Auf der „Frontier Stage" hielt Alvin Feng eine Keynote mit dem Titel „Owning Your AI, Advancing Agentic Finance" und stellte die Fintelligent-KI-Lösung von Huawei vor. Er skizzierte ein Framework auf Unternehmensniveau, das Sicherheit, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit gewährleistet: eine offene Architektur für Flexibilität und kontinuierliche technologische Weiterentwicklung; standardisierte Entwicklung für die Massenproduktion von KI-Agenten; sowie gemeinsam genutzte Ressourcen zur Wiederverwendung über Teams und Szenarien hinweg.

Die auf einer offenen hybriden KI-Infrastruktur basierende Lösung vereint diese Funktionen in drei intelligente Fabriken: die „Agent Factory" für die Entwicklung und Steuerung von Agenten; die „Token Factory" für den Token-Betrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg; und die „Data&Knowledge Factory" für die kontinuierliche Bereitstellung hochwertiger Daten und Kenntnisse.

Im Ausstellungsbereich „Huawei Finance" präsentierte Huawei seine Kompetenzen und Partnerlösungen für die weltweite Skalierung von KI. Mit 16 Jahren Erfahrung im Finanzsektor hat Huawei mehr als 7.100 Kunden aus der Finanzbranche betreut, darunter 54 der 100 weltweit führenden Banken.

Cision

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