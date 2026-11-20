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Ondo Stocks bringt ANTon am Tag des Börsengangs auf den Markt und bietet Ausgabe sowie Einlösung rund um die Uhr



20.11.2026 / 08:30 CET/CEST

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Die tokenisierte Anthropic-Aktie (ANTon) von Ondo Stocks wird die erste tokenisierte Aktie sein, deren Token bereits vom ersten Handelstag an rund um die Uhr ausgegeben und eingelöst werden können.

TORTOLA, Britische Jungferninsel, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- Ondo Global Markets gab heute bekannt, dass ANTon, ein Token, der die Wertentwicklung der Anthropic-Aktie abbildet, mit dem Handelsbeginn von Anthropic an der Nasdaq auf Ondo Stocks eingeführt wird und berechtigten Anlegern außerhalb der USA damit ab dem ersten Handelstag eine Beteiligung an der wirtschaftlichen Entwicklung des börsennotierten Unternehmens bietet.

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Anthropic entwickelte sich abseits der Börse vom Start-up zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt, wodurch Beteiligungen einem kleinen Kreis von Risikokapitalgesellschaften und strategischen Partnern vorbehalten blieben. Für die meisten Anleger ist dieser Börsengang die erste Gelegenheit, einen Anteil daran zu erwerben. ANTon bietet berechtigten Anlegern außerhalb der USA bereits ab 1 US-Dollar die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Anthropic teilzuhaben, ohne Ausgabegebühren sowie mit reduzierten Einlösegebühren (Netzwerkgebühren fallen an).

ANTon wird am Tag des Börsengangs von Anthropic auf Ondo Stocks eingeführt und kann dort rund um die Uhr ausgegeben sowie eingelöst werden, auch an Wochenenden (vorbehaltlich planmäßiger Wartungsarbeiten und gelegentlicher Ausfallzeiten).

„Jahrelang konnte die Welt das Wachstum von Anthropic nur beobachten, ohne daran teilhaben zu können. Am Tag des Börsengangs erhält die Wall Street ihre Aktienzuteilung, während alle anderen warten müssen", sagte Ian De Bode, kommissarischer Geschäftsführer und Präsident von Ondo Finance. „Bei anderen tokenisierten Aktienprodukten müssen Anleger auch lange nach dem Börsengang warten, nur um anschließend Zugang zu einem Markt zu bekommen, der am Freitagnachmittag schließt. ANTon ist bereits am Tag des Börsengangs verfügbar, lässt sich auch nach Börsenschluss in New York ausgeben sowie einlösen und funktioniert Onchain wie andere Vermögenswerte. Genau deshalb haben wir Ondo Stocks entwickelt, denn die Plattform setzt den Maßstab, an dem sich jede tokenisierte Aktie messen lassen sollte."

ANTon ergänzt das Angebot von mehr als 450 tokenisierten Aktien und ETFs auf Ondo Stocks, der ersten Plattform für tokenisierte Aktien, die einen TVL von über 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat und als einzige auf Ethereum, Solana sowie BNB Chain die Ausgabe und Einlösung von Token rund um die Uhr anbietet, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Ondo Global Markets ist weder mit Anthropic verbunden noch am Börsengang des Unternehmens beteiligt. ANTon wird nicht von Anthropic ausgegeben, gesponsert oder gebilligt.

Informationen zu Ondo Stocks Ondo Stocks ist eine Plattform zur Ausgabe und Einlösung von Token auf börsennotierte US-Aktien und ETFs. Über die Ausgabe, Übertragung und Einlösung wertpapiergedeckter Token können Anleger außerhalb der USA an der Wertentwicklung dieser Vermögenswerte teilhaben. Jeder Token ist vollständig durch die jeweilige Aktie oder den entsprechenden ETF gedeckt (einschließlich noch in der Abwicklung befindlicher Barmittel).

Informationen zu Ondo Finance Ondo Finance ist ein Blockchain-basiertes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, reale Vermögenswerte zu tokenisieren und Finanzprodukte auf institutionellem Niveau Onchain bereitzustellen. Durch die Verbindung von traditionellem Finanzwesen und dezentraler Infrastruktur möchte Ondo die Kapitalmärkte zugänglicher, transparenter sowie effizienter machen.

[*] Die hier genannten tokenisierten Vermögenswerte (im Folgenden zusammen als „Token" bezeichnet), d. h. (i) die tokenisierten Aktien, tokenisierten ETFs und tokenisierten ADRs, die heute als Ondo Stocks und früher als tokenisierte Aktien und ETFs von Ondo oder als Ondo Global Markets Tokens bezeichnet wurden (zusammen als „Ondo Stocks" bezeichnet), sowie (ii) USDY-Token, wurden weder gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz") noch gemäß den Wertpapier- oder Finanzinstrumentengesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert. Die Token dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem Gesetz registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen.In bestimmten Rechtsordnungen, darunter dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und Singapur, werden Ondo Stocks sowie USDY-Token ausschließlich qualifizierten Anlegern oder professionellen Kunden (beziehungsweise den entsprechenden Anlegergruppen nach dem dort geltenden Recht) angeboten und verkauft. Je nach Rechtsordnung gelten weitere Verbote und Beschränkungen. Der Emittent der Token ist weder als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company Act von 1940 in seiner jeweils geltenden Fassung noch als alternativer Investmentfonds oder Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im EWR oder gemäß den Wertpapier- oder Finanzinstrumentengesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert.

Ondo Stocks ermöglichen ihren Inhabern eine wirtschaftliche Teilhabe an der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, einschließlich des Werts der Dividenden (abzüglich der jeweils anfallenden Quellensteuern). Jedoch sind Ondo Stocks selbst keine Aktien, ETFs oder ADRs und verleihen ihren Inhabern auch keine Rechte, die jeweiligen zugrunde liegenden Vermögenswerte zu halten oder zu erhalten. Auch USDY-Token bieten ihren Inhabern eine wirtschaftliche Teilhabe an der Wertentwicklung kurzfristiger US-Staatsanleihen, ohne selbst solche Anleihen zu sein oder ihren Inhabern das Recht zu verleihen, US-Staatsanleihen zu halten oder zu erhalten.

Im EWR/der EU wurde ein Basisprospekt für die Token von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) gebilligt und auf Antrag des Emittenten bestimmten EWR-Mitgliedstaaten (den „relevanten EWR-Staaten") übermittelt. Dadurch sind viele Ondo Stocks sowohl professionellen Anlegern als auch Privatanlegern zugänglich, wobei bestimmte Ondo Stocks im EWR/der EU ausschließlich professionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Prospekt wird auf der Webseite des jeweiligen Tokens unter app.ondo.finance veröffentlicht. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der Token zu verstehen. Anleger mit Wohnsitz in der EU/im EWR sollten vor einer Investition den Prospekt und die jeweiligen endgültigen Bedingungen sowie das Basisinformationsblatt (KID) für jeden betreffenden Token lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen ihrer Anlageentscheidung vollständig zu verstehen. Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung und stellt keinen Prospekt dar.

Bestimmte Ondo Stocks (in den VAE als „digitale Wertpapiere" bezeichnet) wurden zum Handel an der Nest Exchange Limited zugelassen, einem von Binance im Abu Dhabi Global Market („ADGM") betriebenen multilateralen Handelssystem für digitale Vermögenswerte, das von der Financial Services Regulatory Authority („FSRA") zugelassen wurde. Diese digitalen Wertpapiere können von Anlegern gehandelt werden, die zur Eröffnung eines Binance-Kontos berechtigt sind. Die ADGM FSRA ist nicht dafür verantwortlich, Dokumente im Zusammenhang mit der Zulassung dieser digitalen Wertpapiere zum Handel im ADGM zu prüfen oder die darin enthaltenen Angaben zu verifizieren. Die FSRA hat die Dokumente im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel nicht genehmigt und auch keine Schritte unternommen, um die darin enthaltenen Informationen zu überprüfen, und übernimmt dafür keine Verantwortung. Im ADGM werden keine Wertpapiere zum Kauf angeboten. Potenzielle Käufer solcher zum Handel zugelassenen digitalen Wertpapiere sollten diese einer eigenen Sorgfaltsprüfung (Due Diligence) unterziehen.

Im Vereinigten Königreich können die hierin enthaltenen Mitteilungen gemäß Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 als Finanzwerbung eingestuft werden. Soweit eine solche Einstufung erfolgt, richten sich die hierin enthaltenen Mitteilungen ausschließlich an Anlageexperten im Sinne von Artikel 19 der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (die „FPO"), die Erfahrung im Umgang mit Ondo Stocks und USDY-Token haben, an vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49 der FPO und/oder an sonstige Personen, denen diese Mitteilungen rechtmäßig übermittelt werden dürfen. Personen, die nicht unter diese Kategorien fallen, sind nicht berechtigt, auf Grundlage der hierin enthaltenen Mitteilungen zu handeln, und dürfen sich nicht auf deren Inhalt berufen. Ondo Global Markets (BVI) Limited wird aufgrund dieser oder anderer Mitteilungen keine Vereinbarungen mit solchen Personen in Bezug auf Ondo Stocks und USDY-Token treffen.

Die Token werden von Ondo Global Markets (BVI) Limited, einer nach dem Recht der Britischen Jungferninseln gegründeten Gesellschaft, ausgegeben. Die OUSG-Token werden von Ondo I LP, einer Kommanditgesellschaft mit Sitz in Delaware (USA) (dem „Fonds"), ausgegeben. Ondo Finance Inc., eine nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware gegründete Kapitalgesellschaft, erbringt Tokenisierungsdienstleistungen für Ondo Global Markets (BVI) Limited und ist an diesem Unternehmen beteiligt.

Die hierin enthaltenen Mitteilungen sind ausschließlich für berechtigte Käufer der Token oder für tatsächliche beziehungsweise potenzielle Geschäftsbeziehungen oder technische Integrationen im Zusammenhang mit den Token bestimmt. Nichts in diesem Dokument stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Token dar. Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Der Erwerb der Token ist mit Risiken verbunden. Ein Inhaber der Token kann Verluste erleiden, bis hin zum Totalverlust des Kaufpreises. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sind selbst dafür verantwortlich, eigene Recherchen, Untersuchungen und Überprüfungen durchzuführen oder professionelle Beratung bzw. Anlageberatung einzuholen.

Die hierin enthaltenen Mitteilungen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, insbesondere Aussagen über die künftige finanzielle Entwicklung, Geschäftsstrategien oder Erwartungen hinsichtlich des Wachstums oder der Entwicklung von Ondo Finance, Ondo Global Markets (BVI) Limited oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen (jeweils eine „betroffene Gesellschaft"). Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Überzeugungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „können", „werden", „sollten", „erwarten", „beabsichtigen", „planen", „voraussehen", „glauben", „schätzen", „vorhersagen", „potenziell" und „fortsetzen" sowie an deren Verneinungen oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem die folgenden: wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, rechtliche, staatliche und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte, die Dienstleistungen oder die Preise einer betroffenen Gesellschaft auswirken. Keine betroffene Gesellschaft verpflichtet sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Es gelten zusätzliche Bedingungen und Einschränkungen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf docs.ondo.finance/legal/terms-of-service, docs.ondo.finance/ondo-stocks, ondo.finance/stocks, app.ondo.finance und (gegebenenfalls) in den Token‑Angebotsdokumenten.

Cision

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