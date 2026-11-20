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SDMC präsentiert sich zum dritten Mal in Folge auf TV Summit von Google und stellt seine KI-Lösungen für den Heimgebrauch vor



20.11.2026 / 22:45 CET/CEST

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BANGKOK, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Google TV Summit 2026 in Bangkok trat SDMC (00901.HK) zum dritten Mal in Folge als eingeladener Redner auf und stellte seine KI-Strategie für daheim unter dem Motto „Die Zukunft der physischen KI zu Hause mit Google gestalten" vor.

Aufbauend auf Ökosystem und Technologien von Google hat SDMC ein innovatives Produktkonzept eingeführt. Wir haben die Edge-KI-Innovation mit Amlogic weiterentwickelt, eine gemeinsame Präsentation mit Altice Labs zum Thema TV-zentrierte physische KI für das Zuhause gehalten und eine Absichtserklärung zur Gründung eines gemeinsamen Innovationslabors für KI im Haushalt unterzeichnet.

Von vernetzten Häusern bis hin zu physischer KI im Haushalt

Auf dem diesjährigen TV Summit untersuchte SDMC Home Physical AI – eine Intelligenz, die die Bedingungen im Haushalt erfasst, den Kontext versteht und in der physischen Umgebung agiert.

Wir stellen uns den Fernseher und das Wohnzimmer als Zentrum des Home AI Agent-Erlebnisses vor – einen gemeinsamen Bildschirm in einem gemeinsamen Raum, auf dem Familienmitglieder gemeinsam mit der KI interagieren können.

Um diese Vision zu erkunden und Inspiration für Heimerlebnisse der nächsten Generation zu liefern, präsentierten wir den Cedar Display Hub, einen Konzeptprototyp, der eine Android TV Streaming-Dockingstation mit einem zugehörigen zweiten Bildschirm kombiniert. Zu den Vorführungen gehörten KI-gestützte Zusammenfassungen ohne Unterbrechung der Wiedergabe, familienfreundliche Spiele über verschiedene Bildschirme hinweg, Heimkamera-Highlights auf dem Fernsehgerät und vieles mehr.

Verbindung von Google und Edge-KI-Technologien

Android TV und Google TV bilden die Grundlage für Unterhaltung, während Cedar Gemma-basierte Edge-KI mit Gemini-gestützter Cloud-basierter Logik für kontextbezogene Unterstützung kombiniert. SDMC integriert diese Funktionen geräte- und softwareübergreifend und beteiligt sich am Proactive Physical AI Acceleration Program von Google Cloud.

Mit Amlogic demonstrierte SDMC Edge AI für personalisierte Interaktion und Verwaltung von Familienerinnerungen. Der mit dem A311Y3 ausgestattete Display Hub nutzt Stimm- und Gesichtserkennung, um Familienmitglieder zu unterscheiden; der mit dem S905D5 ausgestattete AI NAS Frame unterstützt die Erkennung, Klassifizierung und Suche von lokal gespeicherten Familienfotos.

Entwicklung von KI-gestützten Heimdiensten für Betreiber

Für Betreiber baut das AI Home-Portfolio von SDMC auf etablierten TV- und Breitbanddiensten auf. Die AI Streaming Box bringt KI-gestützte Unterhaltung, Steuerungsfunktionen für das gesamte Haus und Familiensicherheit auf den Fernseher, der Google TV Projector erweitert das Premium-Seherlebnis und das AI Fiber Gateway bietet Wi-Fi 8- und XGS-PON-Konnektivität.

AI Operation bietet proaktive Überwachung, einheitliches Gerätemanagement und Closed-Loop-Support und hilft Betreibern so, neue Servicemöglichkeiten zu erschließen und die Einbindung der Haushalte zu vertiefen.

Förderung gemeinsamer Innovation und kommerzieller Validierung

Diese Möglichkeiten spielten auch eine zentrale Rolle in der gemeinsamen Präsentation von SDMC und Altice Labs. SDMC erläuterte, wie KI-Assistenten für Zuhause persönliche Assistenten ergänzen und wie Cloud-Edge-KI Familienerlebnisse mit zwei Bildschirmen ermöglicht. Altice Labs nutzte Sophia, seine kommende MEO TV-Assistentin, um den Wandel von bedarfsorientierten Reaktionen hin zu proaktiver Unterstützung zu erörtern.

Im Rahmen der Absichtserklärung planen SDMC und Altice Labs die Einrichtung des AI Home Joint Innovation Lab, in dem die Integrationsfähigkeiten von SDMC mit der Betreiberexpertise von Altice Labs kombiniert werden, um Familienunterstützung, Haussicherheit und die Steuerung des gesamten Hauses zu erforschen. Für einen Feldversuch in Portugal sind ausgewählte Szenarien geplant, die kommerzielle Validierung ist für 2027 vorgesehen.

Gemeinsam zielen diese Bemühungen darauf ab, Home Physical AI für Familien nützlich und für Betreiber praktikabel zu machen.

Medienkontakt:

SDMC Technology

Communications

E-Mail: info@sdmctech.com

Cision

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