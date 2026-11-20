EQS-News: Ministry of Finance, Government of Zimbabwe / Schlagwort(e): Sonstiges

Simbabwe bekennt sich zu seiner Reformagenda und bestätigt die Bemühungen zur Verringerung seiner Zahlungsrückstände (Von Hon. Professor Mthuli Ncube)



20.11.2026 / 12:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Von der Verringerung der Zahlungsrückstände zu einer nachhaltigen Entwicklung: Vertrauen schaffen und neue Finanzierungsquellen und Investitionen erschließen

HARARE, Simbabwe, 20. November 2026/APO Group/ – Von Honorarprofessor Mthuli Ncube, Finanzminister der Republik Simbabwe (www.ZimTreasury.co.zw)

Kompensation von Landwirten gemäß BIPPA: Zahlungen in Höhe von US$60 Millionen von insgesamt US$130,5 Millionen an Landwirte gemäß den Bilateral Investment Protection and Promotion Agreements (BIPPAs) getätigt

Wirtschaftliche Reformen: Alle SMP-Zielvorgaben und Benchmarks des IMF erfüllt (Ende März und Ende Juni 2026)

Reformen der Governance: Ranking im World Justice Rule of Law Index verbessert

Korruptionsbekämpfung: Nationale Strategie 2 zur Korruptionsbekämpfung von Simbabwe (2026-2030) genehmigt

Simbabwe setzt unermüdlich glaubwürdige wirtschaftliche Reformen um und stellt damit international seine Zuverlässigkeit unter Beweis. Nun sucht das Land nach einem praktikablen und nachhaltigen Weg, seine Zahlungsrückstände bei Internationalen Finanzinstitutionen (IFIs) zu verringern. Diese haben das wirtschaftliche Wachstum in den beiden vergangenen Jahrzehnten gehemmt.

Die Begleichung von Zahlungsrückständen ist ein Mittel, jedoch kein Zweck: So wird neues Vertrauen geschaffen, der Zugang zu vergünstigten Finanzierungen wird ermöglicht und es eröffnen sich neue Chancen für Simbabwe, die Region Südliches Afrika und darüber hinaus.

Auf der letzten 2026 abgehaltenen jährlichen Sitzungen des IWF und der Weltbank in Bangkok, Thailand, hat Simbabwe erneut seine Bereitschaft beteuert, seine Zahlungsrückstände bei drei internationalen Finanzinstitutionen (IFIs) bis März 2027 zu begleichen: die Weltbank (US$1,7 Milliarden), die Afrikanische Entwicklungsbank (US$835 Millionen) und die Europäische Investitionsbank (US$433 Millionen). Der Erfolg hängt von mehreren Faktoren ab: institutionelle Genehmigungen für die Finanzierung, nachhaltige Reformen und eine Partnerschaft, in der Simbabwe glaubwürdig wirtschaftspolitische Maßnahmen umsetzt und die Entwicklungspartner eine nachhaltige Lösung für die Finanzierung bereitstellen.

Im Dezember 2022 hat Simbabwe die sogenannte Structured Dialogue Platform (SDP) etabliert, wo Gläubiger, Entwicklungspartner und andere Stakeholder sich über Reformen im Hinblick auf Wirtschaft, Governance und Grundbesitzverhältnisse informieren können. So untermauern wir unseren Prozess zur Verringerung von Zahlungsrückständen und Schulden (Arrears Clearance and Debt Resolution - AC & DR). Die SDP ist ein inklusives Forum, das Vertrauen schafft, die seit langer Zeit bestehenden Hindernisse bei der Umsetzung des Prozesses zur Beseitigung von Zahlungsrückständen und Schulden (Arrears Clearance and Debt Resolution Process (https://apo-opa.co/4iSMv3R)) aus dem Weg räumt und zeigt, dass die Regierung an ihrer Reformagenda festhält.

Makroökonomische Stabilität wiederhergestellt

Simbabwe’s gesamtwirtschaftliche Stabilisierung macht große Fortschritte. 2025 wuchs das BIP um 8,3 Prozent, für 2026 wird eine Steigerung um 5,0 Prozent prognostiziert und 3,5 Prozent für 2027. Der Rückgang 2027 ist bedingt durch El Niño-Schocks. Die Inflation ging im Zeitraum Oktober 2025 bis Oktober 2026 von 32,7 Prozent auf 4,3 Prozent zurück. Das beweist Haushaltsdisziplin, eine straffe Geldpolitik und Wechselkursstabilität.

Wir bemühen uns weiterhin um Haushaltsdisziplin, was null Finanzierung über die Zentralbank bedeutet. Die Stärkung der öffentlichen Finanzverwaltung ist ebenfalls im Fokus. Einnahmen werden effektiv und transparent genutzt, um soziale Leistungen zu verbessern und um Finanzpuffer einzurichten.

Im Rahmen des zehnmonatigen SMP IMF SMP, (https://apo-opa.co/3WVOhZs) des IWFs wurden bis Ende September 2026 alle fünf quantitativen Zielvorgaben und Struktur-Benchmarks zu den festgesetzten Testdaten Ende März und Ende Juni erfüllt. Die dritte und letzte Überprüfung durch den IWF ist für den Zeitraum 2. bis 11. Dezember 2026 geplant. Die Zielvorgabe für Sozialausgaben wurde aufgrund des laufenden Audits und Verzögerungen bei den Auszahlungen verfehlt. Die Regierung hat darauf mit programmbasierter Finanzierung, einer strikteren Überwachung der Ausgaben und einem neuen Sozialregister reagiert, das die Zielgenauigkeit und Ausgabe von Sozialleistungen verbessern soll.

Reformen der Governance

Unsere Reformbemühungen enden nicht bei der gesamtwirtschaftlichen Stabilität. Wir führen Governance-Reformen durch, wie zum Beispiel Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption, zur Verbesserung der Transparenz, zur Förderung von sozialem Engagement und zur Durchsetzung des Rechts. So möchten wir die wirtschaftliche Governance fördern und für mehr Rechenschaftspflicht sorgen.

Simbabwe’s Ranking im 2026 World Justice Project (WJP) (https://apo-opa.co/3WF4Ski) Rule of Law Index stieg von 0,39 auf 0,40, während dieser Wert in den meisten Ländern in diesem Zeitraum weltweit zurückging. Dabei verzeichnete der Indikator für die Transparenz der Regierung von den acht Kriterien des Rule of Law Index den deutlichsten Anstieg: Zwischen 2021 und 2026 stieg er um 5,6 % an. Dies geht Hand in Hand mit den Fortschritten im Hinblick auf die Transparenz der Finanzen. Hier gehört Simbabwe zu den besten Ländern in Afrika. Das Land hält in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara den dritten Rang im 2025 Open Budget Index (https://apo-opa.co/4Cd7cPF). Der Mo Ibrahim Governance Index (https://apo-opa.co/4t4HMiV) (2026) zeigt auch einen leichten Anstieg von 48,1 auf 48,4. Ähnlich stieg der Wert für den Corruption Perceptions Index (https://apo-opa.co/48yTYz8) 2025 von 21 auf 22/100. Die Justizreformen werden seit 2023 beschleunigt umgesetzt. Die Strategie 2 zur Bekämpfung der Korruption (2026 – 2030) wurde kürzlich vom Kabinett gebilligt. Sie wird für noch mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht sorgen.

Reformen im Bereich Grundbesitz

Reformen der Grundbesitzverhältnisse sind unerlässlich für die Rückgewinnung von Vertrauen und für die Gewinnung von Investoren in der Landwirtschaft. Wir fühlen uns verpflichtet, unsere diesbezüglichen internationalen Vereinbarungen einzuhalten. Gemäß dem Global Compensation Deed hat die Regierung mindestens 800 ehemalige Landbesitzer mit insgesamt US$820 Millionen in bar und in auf US-Dollar lautende Staatsanleihen mit einem Kupon von 2 % entschädigt. Darüber hinaus wurde eine Beteiligung von 12,5 % am Kuvimba Mining House in das Kompensationspaket aufgenommen. Anträge und dazugehörige Dokumente können über ein Online-Portal digital eingereicht werden.

Für durch BIPPA geschützte Investitionen in die Landwirtschaft hat die Regierung seit 2024 jedes Jahr US$20 Millionen gezahlt, was sich auf eine Gesamtsumme von US$60 Millionen beläuft. Die verbleibenden US$70,5 Millionen sollen zu gleichen Teilen 2027 und 2028 beglichen werden. Berechtigte Antragsteller kommen aus Dänemark (7) Deutschland Germany (https://apo-opa.co/4zsdtEk) (14), den Niederlanden Netherlands (https://apo-opa.co/4CujzXV) (44), der Schweiz Switzerland (https://apo-opa.co/499g1fT) (27) und dem ehemaligen Jugoslawien (1). Die Regierung von Simbabwe hat auch damit begonnen, Eigentumsurkunden auszustellen. Dies wird die Sicherheit für Landbesitzer erhöhen und Investitionen in die Landwirtschaft attraktiver machen.

Vertrieben durch die APO Group im Auftrag des Finanzministeriums der Regierung von Simbabwe.

Bild herunterladen:https://apo-opa.co/3VAm0r5 (Simbabwes Finanzminister, Hon. Prof. Mthuli Ncube)

Weitere Links: https://apo-opa.co/4iSMv3R

Kontakt:

+263 242 794572-9

+263 719 567 091/719 567113

www.ZimTreasury.co.zw

Folgen Sie dem Finanzministerium der Regierung von Simbabwe:

X: @Zimtreasury

Facebook: Zim Treasury

20.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2439630 20.11.2026 CET/CEST