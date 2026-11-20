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sino AG | High End Brokerage: Vorläufiges Konzernergebnis 2025/2026: Jahresüberschuss 40,4 Mio. Euro bzw. 17,27 Euro pro Aktie, ggü. 1,0 Mio. Euro bzw. 0,43 Euro pro Aktie i. Vj.



20.11.2026 / 10:37 CET/CEST

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Vorläufiges Konzernergebnis 2025/2026: Jahresüberschuss 40,4 Mio. Euro bzw. 17,27 Euro pro Aktie, ggü. 1,0 Mio. Euro bzw. 0,43 Euro pro Aktie i. Vj.

Ergebnis der sino AG vor Steuern und ohne das Ergebnis der sino Beteiligungen GmbH: 3.596 TEUR, ggü. 1.724 TEUR i. Vj.

Düsseldorf, 20.11.2026

Der sino Konzern schließt gemäß vorläufiger, noch nicht geprüfter Zahlen das am 30.09.2026 beendete Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem Jahresüberschuss von rund 40,4 Mio. Euro bzw. 17,27 Euro pro Aktie ab, nach einem Jahresüberschuss von 1.004 TEUR bzw. 0,43 Euro pro Aktie im Vorjahr. Der Jahresüberschuss der sino AG im Einzelabschluss beträgt 40.544 TEUR.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der sino AG und der sino Beteiligungen GmbH beinhaltet der Jahresüberschuss der sino AG auch das Ergebnis der sino Beteiligungen GmbH von 38.801 TEUR (Vorjahr: Verlust von 440 TEUR). Es stammt im Wesentlichen aus der teilweisen Veräußerung von Anteilen an der Trade Republic Bank GmbH (vgl. Mitteilungen vom 17.12.2025 und 30.06.2026). Die darauf entfallenden Steuern trägt die sino AG.

Das Ergebnis der sino AG vor Steuern und ohne das Ergebnis der sino Beteiligungen GmbH lag bei 3.596 TEUR nach 1.724 TEUR im Vorjahr (+108,58 %). Es liegt im unteren Bereich der prognostizierten Spanne von 3,4 bis 4,6 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss liegt mit 40,4 Mio. Euro leicht unter dem unteren Ende der zuletzt am 31.08.2026 für den Konzern genannten Spanne von 40,8 bis 41,6 Mio. Euro.

Seit dem 01.07.2026 gilt auch in Deutschland das Verbot von Payment for Order Flow. Es dämpft die Erlöse der sino AG. Zudem ist der Handel an der LS Exchange eingebrochen, seit Trade Republic Kundenorders nicht mehr ausschließlich dort ausführt. Lang & Schwarz, Market Maker der LS Exchange, meldet für Juli bis September 2026 im Segment TradeCenter rund 90 % weniger Trades und rund 80 % weniger Handelsvolumen als im Vorjahreszeitraum. Das hat die Arbitragemöglichkeiten für Kunden der sino AG reduziert.

„Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2025/2026 sehr zufrieden. Einen großen Teil des Ausfalls von Payment for Order Flow wollen wir kompensieren, insbesondere durch neues Geschäft“, so Ingo Hillen und Karsten Müller, die Vorstände der sino AG.

Per 30.09.2026 wurden bei der sino AG 313 Depots betreut, 4,33 % mehr als im Vorjahr (300 Depots). Im vierten Quartal (01.07. bis 30.09.2026) wurden 9 neue Depots eröffnet. Die Anzahl der abgewickelten Orders ist im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr um 454.522 gestiegen, von 1.063.491 auf 1.518.013 bzw. um 42,74 %.

Der Bilanzgewinn der sino AG zum Ende des Geschäftsjahres 2025/2026 beträgt nach vorläufigen Zahlen 40.544 TEUR. Die Verwaltung plant unverändert, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025/2026 satzungsgemäß eine Dividende von mindestens 14,80 Euro pro Aktie vorzuschlagen.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand: ihillen@sino.de | 0211 3611 2040

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