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Xinhua Silk Road: Ostchinesische Provinz Jiangxi strebt engere Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen für gemeinsames Wachstum an



20.11.2026 / 08:20 CET/CEST

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PEKING, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- Auf einem kürzlich in Frankfurt am Main veranstalteten Symposium ermutigte eine Delegation der Handelsbehörde der Provinz Jiangxi deutsche Unternehmen, sich stärker in die industriellen Wertschöpfungsketten der Provinz einzubringen, die technologische Zusammenarbeit zu intensivieren und gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu verfolgen.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine der Schlüsselindustrien Jiangxis und verfügt über eine lückenlose Wertschöpfungskette, die von Komplettfahrzeugen bis hin zu Schlüsselkomponenten reicht. Im Bereich intelligenter Maschinen und Anlagen haben sich in Jiangxi zahlreiche technologisch führende Unternehmen wie CGN Begood und Tellhow Sci-Tech angesiedelt, erklärte Wang Chunlei, stellvertretender Direktor der Handelsbehörde, auf dem Symposium.

Gan Limiao, Konsul der Wirtschafts- und Handelsabteilung des chinesischen Generalkonsulats in Frankfurt, erklärte, dass Jiangxi in den vergangenen Jahren die Modernisierung seiner Industrie kontinuierlich vorangetrieben habe und über eine solide Basis in den Bereichen Nichteisenmetalle, Elektronik und Informationstechnologie, neue Energien sowie Flugzeugbau verfüge. Deutschland wiederum verfüge über umfassendes Know-how in den Bereichen moderne Fertigung, Industrietechnologie und professionelle Dienstleistungen. Daraus ergäben sich vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

„China ist für uns nicht nur ein Absatzmarkt, sondern auch ein Produktions- und Forschungsstandort und entwickelt sich zunehmend zu einem Innovationspartner. Der Wissens- und Technologieaustausch zwischen Deutschland und China ist heute keine Einbahnstraße mehr. Auch wir können und müssen auch von China lernen", sagte Hans Oliver Naumann, Vice President Strategy bei der NSH Group, einem deutschen Familienunternehmen.

Auf dem Symposium berichtete Naumann über seine Erfahrungen aus 20 Jahren Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen. Erfolg in China beruhe nicht auf kurzfristigen Chancen, sondern auf langfristigem Vertrauen, gemeinsamer Verantwortung und der Bereitschaft, gemeinsam zu investieren.

Karsten Mueller, Executive Vice President des Geschäftsbereichs elektrische Antriebe der Bosch-Gruppe, berichtete, dass Bosch seit mehr als 20 Jahren mit der Jiangling Motors Group zusammenarbeite. Gemeinsam habe man den strategischen Übergang zu innovativen elektrischen Antriebstechnologien vollzogen und 2025 die Bosch Electric Drive Systems (Nanchang) Co., Ltd. gegründet. Das pragmatische und effiziente Vorgehen, das als „Jiangxi-Tempo" bezeichnet wird, sowie die professionelle Zusammenarbeit hätten Bosch in seinem Vorhaben bestärkt, den Standort Nanchang weiter auszubauen.

Auf dem Symposium tauschten sich mehr als 20 Vertreterinnen und Vertreter deutscher Unternehmen und Institutionen über die Zulieferung von Ausrüstung für die Automobilindustrie, die Modernisierung intelligenter Fertigungsprozesse und die Zusammenarbeit in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung aus. Sie bekundeten großes Interesse an der Struktur der industriellen Wertschöpfungsketten und dem Marktpotenzial Jiangxis sowie ihre Absicht, die Provinz zu besuchen und die Zusammenarbeit zu vertiefen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/353088.html

Cision

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