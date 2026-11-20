- von Andreas Rinke

Berlin/Shenzhen, 19. ⁠Nov (Reuters) - Die Europäer haben auf dem Gipfel der Koalition der Willigen in Berlin Entschlossenheit in der Unterstützung der Ukraine demonstriert. Kurz nach einem Treffen der Präsidenten der USA, Russlands und Chinas in Shenzhen betonte Bundeskanzler Friedrich Merz, dass über die Beendigung des Konflikts in der Ukraine nur zusammen mit den Europäern und den Ukrainern entschieden werde. Der britische Premierminister Andy Burnham kündigte an, dass man die militärische Unterstützung für die Ukraine weiter erhöhen werde. Russland müsse begreifen, dass es diesen Krieg nicht gewinnen könne, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron. Merz verwies auf Verluste Russlands ‌von 50.000 Mann allein im Oktober. "Das ist die Größenordnung, die die amerikanischen Truppen in fast 20 Jahren Vietnam insgesamt verloren haben."

Im Berliner Kanzleramt waren Staats- und Regierungschefs sowie Spitzendiplomaten von 37 Staaten vertreten. Das Treffen fand kurz nach dem Gipfel von US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping statt. Die ⁠drei Atommächte unterzeichneten eine symbolische "Friedenserklärung" ⁠und bekräftigten, dass niemals ein Nuklearkrieg geführt werden dürfe. In einer verabschiedeten Erklärung wurden weder Russlands Krieg in der Ukraine noch Trumps Konflikt mit dem Iran erwähnt.

MACRON: ÜBER GLOBALE ORDNUNG REDEN USA, CHINA UND EU

Merz warnte in Anspielung auf das Ende des Zweiten Weltkrieges, dass es keine neue Jalta-Situation geben dürfe, bei der Großmächte Europa aufteilten. Der Dreiergipfel in Shenzhen war mit der Zusammenkunft von 1945 verglichen worden, bei der die Sowjetunion, die USA und Großbritannien Europa in Einflusssphären aufteilten. Wenn es Gespräche über eine multilaterale globale Ordnung geben sollte, dann würden diese ohnehin zwischen den USA, den Europäern und China stattfinden, sagte der französische Präsident. Russland erwähnte er dabei nicht. "Wenn es heute einen entscheidenden Faktor für die Neuordnung Europas ‌und seine Sicherheit gibt, dann ist es genau das Treffen, das in Berlin stattgefunden hat", sagte Macron.

An der ‌Koalition der Willigen in Berlin nahmen auch die beiden US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff teil. Trump rief während der Sitzung der Koalition der Willigen in Berlin an. Kushner stellte das Gespräch auf laut. Burnham sagte zu der rund zehnminütigen Intervention, dass Trump keineswegs ein rosiges Bild von der russischen Gesprächsbereitschaft gezeichnet habe. Witkoff fügte hinzu, Trump habe sein Interesse an einer Beendigung des Krieges erklärt. ⁠Kushner erklärte, dass er beeindruckt von der Entschlossenheit der Europäer sei, die aber auch nach einer Friedenslösung suchten. Dies werde er dem US-Präsidenten mitteilen. Auf die Frage nach Sicherheitsgarantien für ‌die Ukraine wiederholte er die Einschätzung, dass es am Ende eine Art von Garantien nach ⁠Vorbild des Nato-Vertrages geben könne.

Allerdings äußerte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend in einem Pressegespräch mit europäischen Journalisten skeptisch. Er habe von Kushner und Witkoff keine befriedigende Antwort auf seine Frage bekommen, wie denn die USA eine solche Garantie mit eigenen Soldaten absichern wollten.

Ohnehin zeigten sich in Berlin Differenzen mit den US-Vertretern. So erklärte Kushner, dass Russland sich bereiterklärt habe, sich auf ein multilaterales Format mit den Europäern einzulassen. Putin hatte diese zu Gesprächen nach Moskau eingeladen, worauf ‌Merz und Macron sehr zurückhaltend reagierten. Man sei offen für Gespräche, aber die sollten in den ⁠vereinbarten Formaten stattfinden - etwa in Abu Dhabi, sagte der Kanzler. Selenskyj bezeichnete ⁠es als "100 Prozent" ausgeschlossen, dass die EU-Regierungschefs nach Moskau reisen könnten.

EUROPÄER NENNEN BEDINGUNGEN FÜR GESPRÄCHE

Sowohl Merz als auch Macron und Burnham stellten klare Bedingungen für Gespräche mit Russland auf: So müssten Verhandlungen auf der Basis der derzeitigen Kontaktlinie zwischen ukrainischen und russischen Truppen in der Ukraine stattfinden. Russland hatte zuvor die Abtretung auch von nicht besetzten Gebieten im Nachbarland gefordert.

Merz deutete an, dass Russland nach Zugeständnissen und im Laufe von Friedensgesprächen auch mit der Aufhebung von EU-Sanktionen rechnen könne. "Im Gegenzug wird schrittweise die konditionierte Aufhebung von Sanktionen gegen Russland erklärt." Über die Nachkriegsordnung in Europa müsse nach einem Waffenstillstand gesprochen werden. Macron machte dabei klar, dass dann auch über einen Nato-Beitritt der Ukraine gesprochen werden müsse. Diesen lehnt Russland bisher kategorisch ab. Russland müsse als Erstes einem Waffenstillstand für den Energiesektor im Winter und im Schwarzen Meer zustimmen, heißt es in einer Erklärung der E3-Länder. Gleichzeitig wird mit weiteren Schritten gegen die russische Schattenflotte gedroht.

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte nach dem Treffen erneut die Lieferung von mehr F-16-Flugzeugen von den Verbündeten, um sich ⁠besser etwa gegen russische Drohnen wehren zu können. "Wir brauchen Dutzende", sagte er in dem Pressegespräch. Man werde in den kommenden Wochen sehen, ob Zusagen für mehr Luftabwehrkapazitäten eingehalten würden.

(Bericht von Andreas Rinke, Alexander Ratz, Jarrett Renshaw, Trevor Hunnicut, Liz Lee, Ju-min Park and Joe Cash; redigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)