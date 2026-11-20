Frankfurt, 20. Nov (Reuters) - ⁠Der erneute Ausverkauf im KI-Sektor macht den europäischen Börsen am Freitag zu schaffen. Weder starke Zahlen des US-Chipriesen Nvidia noch der Rekordbörsengang des KI-Entwicklers Anthropic in dieser Woche haben die Anleger nachhaltig beruhigen können. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Freitagvormittag jeweils rund 1,5 Prozent tiefer bei 25.054 und 6009 Punkten. Der europäische Auswahlindex Stoxx600 steuerte auf einen Wochenverlust von mehr als 4,5 Prozent zu. Das wäre der stärkste ‌Rückgang seit Anfang März.

"Bei den ersten Indizes stellt sich jetzt die Frage, ob am Jahresende überhaupt ein Jahresplus stehen wird", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Der französische CAC40 liegt seit Jahresbeginn bereits im Minus, beim Dax ist nur noch ⁠ein Jahresplus von rund ⁠zwei Prozent übrig. In den USA ist der zwischenzeitlich deutliche Zuwachs des Dow Jones ebenfalls auf zwei Prozent geschrumpft. "Die Marktteilnehmer machen derzeit wenig Federlesen und reduzieren ihre Aktienpositionen quer durch nahezu alle Branchen", sagte Chefanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

TECH-WERTE ERNEUT UNTER DRUCK

Die Erstnotiz von Anthropic am Donnerstag kann dem Experten zufolge grundsätzlich als Erfolg gewertet werden. Die Nachfrage sei hoch gewesen und der Ausgabepreis habe über der ursprünglichen Preisspanne gelegen. "Doch der eigentliche Härtetest beginnt erst jetzt." Die Aktie war mit einem Aufschlag von 34 Prozent auf ‌die am Mittwoch festgelegten 83 Dollar in den Handel gestartet, der aber schnell ‌schmolz. Am Ende betrug das Plus 17 Prozent, vorbörslich am Freitag ging es weitere sechs Prozent bergab. "Anleger bekommen derzeit vor Augen geführt, dass ein Rekordbörsengang keine strukturellen Marktprobleme lösen kann", kommentierte Timo Emden, Chefanalyst beim Broker CapTrader.

Der KI-Sektor hat mit mehreren Problemen zu kämpfen: So wächst seit dem Sieg ⁠der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen der politische Widerstand gegen neue Rechenzentren. Zudem belasten die hohe Verschuldung der Branche und der Abgang von ‌Nvidia-Chef Jensen Huang. Hinzu kommt ein kritischer Bericht eines Leerverkäufers, der auf ⁠fallende AMD-Kurse wettet. Er weckte Befürchtungen, dass Verbindungen des Chipkonzerns zu chinesischen Firmen schärfere US-Kontrollen nach sich ziehen könnten. Die AMD-Aktie verlor am Donnerstag knapp acht Prozent.

In Frankfurt büßten Infineon, Aixtron und Suss Microtec am Freitag zwischen rund 4,5 und acht Prozent ein. Aus den Depots flogen auch die Aktien europäischer Konkurrenten, was den Stoxx-Technologieindex um drei Prozent ins ‌Minus drückte.

UBISOFT NACH ZAHLEN MIT KURSSTURZ

Bei den Einzelwerten außerhalb des KI-Sektors ⁠kam der Geschäftsbericht des französischen Videospielkonzerns Ubisoft bei Anlegern nicht ⁠gut an. Die Aktien des Entwicklers der Spielereihe "Assassin's Creed" brachen an der Börse in Paris um mehr als elf Prozent ein. Ubisoft verfehlte mit den Nettobuchungen im zweiten Quartal und dem Ausblick auf die laufenden drei Monate die Markterwartungen. Als Gründe nannte das Unternehmen weniger Neuerscheinungen als üblich und ein besonders umkämpftes Weihnachtsgeschäft.

Die Ölmärkte steuerten indes auf die dritte Woche mit sinkenden Preisen zu. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich um jeweils rund zwei Prozent auf 90,28 und 81,55 Dollar je Fass (159 Liter). Die Rohöllieferungen durch die Straße von Hormus haben wieder in etwa das Vorkriegsniveau erreicht. Zudem hofften viele auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran, solange beide Seiten miteinander redeten, sagte Aldo Spanjer, Rohstoffstratege bei BNP Paribas. Der Experte rechnet jedoch ⁠mit einem erneuten Anstieg der Ölpreise. "Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass der Konflikt vorbei ist." Vor Beginn des Iran-Krieges hatte Brent rund 70 Dollar gekostet - etwa 20 Prozent weniger als derzeit.

(Bericht von Sanne Schimanski. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)