FRANKFURT (dpa-AFX) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat ein entschlosseneres Handeln in Europa gefordert, um auf globale Krisen zu reagieren und die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu bewahren.

"Wir erkennen die Lage früh, handeln aber erst, wenn wir nicht mehr wegschauen können", kritisierte Lagarde auf dem "European Banking Congress" in Frankfurt. "Und dann ist es fast zwangsläufig zu spät." Abgewanderte Industriezweige ließen sich nur schwer zurückholen, "und wenn eine Abhängigkeit erst einmal gegen uns eingesetzt wurde, hat unsere Souveränität bereits Schaden genommen". Darin liege das Kernproblem der europäischen Politik, sagte Lagarde, die im Februar vorzeitig von der Spitze der Europäischen Zentralbank zurücktritt.

"Verlust eines einzelnen Jahres ist nie groß genug"

So gebe es seit mehr als zehn Jahren Einigkeit, dass Europa tiefe integrierte Kapitalmärkte brauche ("Kapitalmarktunion"), sagte Lagarde mit Blick auf den Wettlauf mit den starken US-Finanzmärkten. "Mit jedem Jahr ohne Kapitalmarktunion werden mehr unserer Ersparnisse im Ausland investiert, und mehr unserer wachstumsstarken Unternehmen schauen sich anderswo nach Finanzierungsmöglichkeiten um. Doch der Verlust eines einzelnen Jahres ist nie groß genug, um den Widerstand gegen Veränderungen zu überwinden."

Ein anderes Problem sei technologische Abhängigkeit. Geschätzt seien Investitionen von rund 1,3 Billionen Euro nötig, um den Anteil Europas an den weltweiten KI-Rechenkapazitäten bis 2030 von rund 5 Prozent auf 15 Prozent zu erhöhen. "Solange wir jedoch Rechenleistung von ausländischen Anbietern kaufen können und uns hochmoderne KI-Modelle weiterhin zur Verfügung stehen, lässt sich nur schwer begründen, warum dieser Preis gezahlt werden sollte."

Lagarde: Nichthandeln kostet viel mehr.

In beiden Fällen seien die Kosten des Nichthandelns real. "Aber sie werden selten sichtbar genug, um den breiten Konsens für Veränderungen zu schaffen, den wir in der Pandemie oder für die Ukraine gefunden haben", sagte Lagarde mit Blick auf die Milliarden-Militärhilfen für die Ukraine oder den 800 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds der EU gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Europa handle erst entschlossen, wenn die Kosten des Nichthandelns für alle klar erkennbar seien./als/fm/DP/nas