Der von Energiepreisen getriebene Inflationsdruck bereitet der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter Sorgen. Steigende Erdgaspreise seien für die Währungshüter besonders bedeutsam, sagte EZB-Ratsmitglied Alvaro Santos Pereira am Freitag auf einer Konferenz ‌der portugiesischen Wirtschaftszeitung "Jornal de Negocios" in Lissabon. Noch sei jedoch nicht klar, ob sich der Preisschub auf die gesamte ⁠Wirtschaft des ⁠Euro-Raums ausweite.

"Wir befinden uns bei der Inflation in einer Lage mit sehr erheblichen Belastungen", sagte der Chef der portugiesischen Notenbank. "Die große Frage ist, ob sie von der Energie auf andere Teile der Wirtschaft übergreifen, mit Zweitrundeneffekten." Damit ‌sind etwa höhere Löhne oder Preise ‌in anderen Bereichen gemeint, die aus einem ursprünglichen Energiepreisschub folgen und die Inflation länger hoch halten können.

Santos Pereira verwies auf höhere ⁠Preise für Energieprodukte wie Öl, Erdgas und Benzin. Als Unsicherheitsfaktor ‌nannte er die Wiedereröffnung der ⁠Straße von Hormus angesichts anhaltender Störungen im Tankerverkehr. Der Anstieg der Erdgaspreise sei "etwas, das uns Sorgen macht", sagte er mit Blick auf niedrige Speicherstände in einigen ‌europäischen Ländern. "Bei einem kalten Winter ⁠könnte es in einigen Ländern ⁠zu Speicherengpässen und Druck auf die Strompreise kommen."

Die Inflation im Euro-Raum war im Oktober auf 4,0 Prozent gestiegen und lag damit auf dem höchsten Stand seit drei Jahren. Sie erreichte das Doppelte des mittelfristigen EZB-Ziels von zwei Prozent. Der Anstieg ging vor allem auf höhere Energie- und Lebensmittelpreise zurück. Allein die Energieinflation lag bei 20,8 ⁠Prozent.