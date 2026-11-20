Kopenhagen, 20. ⁠Nov (Reuters) - Die dänische Polizei hat nach offiziellen Angaben im September einen Mordanschlag des russischen Geheimdienstes auf einen US-ukrainischen Rapper vereitelt. Die Beamten hätten kurz vor einem geplanten Konzert des Musikers Kyivstoner am ‌25. September drei Männer aus dem dänischen Bandenmilieu festgenommen, teilten die Behörden am Freitag mit. "Es ist unsere klare Einschätzung, dass ⁠der Mordanschlag ⁠von den russischen Geheimdiensten geplant war", sagte der Chef des dänischen Inlandsgeheimdienstes PET, Rasmus Kieffer-Kristensen, in Kopenhagen.

Im August hätten polnische Behörden einen ähnlichen Anschlag auf den Rapper verhindert, erklärte Kieffer-Kristensen weiter. Ein solcher Mordversuch sei in Dänemark ein Novum und ‌zeuge von einem zunehmend aggressiven und risikobereiten ‌Russland. Der Staatsanwaltschaft zufolge waren die Verdächtigen mit zwei geladenen Pistolen und zwei Messern auf dem Weg zum Veranstaltungsort nördlich von Kopenhagen. ⁠Sie seien um 21.55 Uhr und damit fünf Minuten vor Konzertbeginn ‌gefasst worden. Ein vierter Verdächtiger ⁠sei später am Abend festgenommen worden. Den Männern wird die Unterstützung eines ausländischen Nachrichtendienstes sowie versuchter Mord vorgeworfen. Einem Bericht des Senders DR zufolge wiesen sie die Vorwürfe ‌vor Gericht zurück.

Die russische ⁠Botschaft in Kopenhagen äußerte sich zunächst ⁠nicht zu den Vorwürfen. Der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen und Justizminister Nicolai Wammen wollten sich im Laufe des Freitags auf einer gesonderten Pressekonferenz zu dem Fall äußern. Der PET hatte im September gewarnt, Russland werbe Dänen an, um Sabotageakte gegen heimische Rüstungsunternehmen mit Verbindungen zur Ukraine zu planen.

(Bericht von Louise Rasmussen und Jacob Gronholt-Pedersen. Geschrieben von Isabelle ⁠NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)