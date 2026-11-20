BERLIN (dpa-AFX) - Knapp drei Wochen nach den ersten großen Jugendprotesten bundesweit haben erneut Tausende junge Menschen in Berlin demonstriert. Rund 4.000 junge Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben an einem Protestzug der Gruppe "Gen Z regelt". Friedlich zogen sie in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin-Mitte los und über Friedrichshain bis nach Kreuzberg. Ein Sprecher von "Gen Z regelt" sprach von bis zu 15.000 Demonstranten.

Viele der jungen Menschen - überwiegend Schülerinnen und Schüler, aber auch zahlreiche Studierende oder Auszubildende - trugen selbstgemachte Schilder. Darauf war unter anderem "Reagieren statt ignorieren" oder "Schule soll bilden, nicht belasten" zu lesen. An dem Protestzug beteiligten sich auch Mitglieder linker und kommunistischer Parteien sowie propalästinensischer Gruppen. Sie liefen teils in einzelnen Blöcken mit.

Das fordert "Gen Z regelt"

Hinter den Protesten stehen mehrere Initiativen und Organisatoren. Die Initiative "Gen Z regelt" fordert unter anderem Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, ein bezahlbares Leben, ein Nein zur Wehrpflicht und konsequenten Klimaschutz. Bundesweit beteiligten sich nach Angaben der Gruppe "viele Tausende in über 80 weiteren Städten".

Neben der Demo von "Gen Z regelt" organisierte die Bundesschülerkonferenz am Nachmittag eine eigene Versammlung am Brandenburger Tor, zu der nach Angaben der Polizei 5.000 Menschen angemeldet waren. Zunächst versammelten sich dort nach Angaben einer Polizeisprecherin in der Spitze lediglich rund 80 Menschen. Teilnehmer äußerten sich enttäuscht darüber./mvk/DP/zb