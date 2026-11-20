BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Katar haben einen Ausbau ihrer Beziehungen vereinbart und dazu mehrere Abkommen geschlossen. Beim Staatsbesuch des Emirs von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, sagte der Golfstaat nach Angaben der Bundesregierung weitere Investitionen in deutsche Unternehmen von 15 Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren zu. Bundeskanzler Friedrich Merz betonte, Deutschland messe der strategischen Partnerschaft mit dem Golfstaat große Bedeutung zu. "Wir wollen eine 360-Grad-Partnerschaft."

Der Emir wurde zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt. Am Abend richtet Steinmeier ein Staatsbankett für ihn und seine Delegation aus.

Fünf Vereinbarungen unterzeichnet

Während des Besuchs wurden fünf Vereinbarungen und Absichtserklärungen unterzeichnet, unter anderem zur Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung, Austausch der Sicherheitsbehörden sowie Wirtschaft und Investitionen. Merz sagte, beide Staaten wollten sich auch gemeinsam gegen Cyberangriffe wappnen, diplomatisch enger zusammenarbeiten und auf dem Gebiet von Sport und Kultur ebenfalls stärker kooperieren.

"In Zeiten großer Instabilität sind belastbare, langfristige Partnerschaften wichtiger denn je. Eine solche Partnerschaft bauen Katar und Deutschland mit langem Atem weiter auf", sagte der Kanzler. "Wir mögen nicht zu jeder Frage immer einer Meinung sein, aber beide Seiten haben verstanden: Zusammen erreichen wir mehr."

Emir lobt Stärke der deutschen Industrie

Der Emir betonte: "Wir haben neue Horizonte eröffnet, die uns beiden und unseren beiden Völkern dienen werden." Katars Investitionen in Deutschland seien langfristig. "Das zeigt unser Vertrauen in die Stärke der deutschen Wirtschaft und die Stärke der Industrie. Das widerspiegelt auch die Leistungen der deutschen Unternehmen." Beide Länder seien nicht nur durch gemeinsame Interessen verbunden, sondern durch eine "Partnerschaft von Werten".

Kanzler würdigt Katars Vermittlerrolle im Iran-Konflikt

Eines der Gesprächsthemen war die Lage im Nahen und Mittleren Osten mit dem Krieg im Iran. Merz und Steinmeier sicherten Katar die Solidarität Deutschlands angesichts der iranischen Angriffe zu. Der Golfstaat Katar gehört zu den Vermittlern im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran, sah sich während des Krieges aber selbst iranischen Angriffen auf seine Flüssiggasanlagen ausgesetzt.

In diesem Konflikt sei eine diplomatische Lösung möglich und unverzichtbar, sagte Merz. Auch Deutschland brauche eine diplomatische Lösung, weil man auf bezahlbare und zuverlässige Energie angewiesen sei. "Katar leistet enorme wertvolle Arbeit als Vermittler zwischen den Konfliktparteien."

Der Emir versicherte, Katar werde seine Vermittlungsbemühungen zusammen mit seinen Partnern fortführen. "Wir sind davon überzeugt, dass der dauerhafte Frieden nur möglich ist mit echten politischen Lösungen", sagte er laut offizieller Übersetzung.

Vertrauensbildung im Mittleren Osten nach KSZE-Vorbild?

Steinmeier und Tamim bin Hamad diskutierten zudem über mittel- und langfristige Perspektiven für Vertrauensbildung und eine neue regionale Sicherheitsarchitektur im Mittleren Osten. Steinmeier warb dabei für ein Konzept nach dem Vorbild der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die im Kalten Krieg zu Entspannung zwischen West und Ost geführt hatte. Der Emir lud den Bundespräsidenten zum Doha Forum Anfang Dezember nach Katar ein, um darüber mit weiteren Gesprächspartnern aus der Region zu diskutieren./sk/DP/zb