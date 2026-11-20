Nach langem Warten

New York (dpa) - GTA 6 ist mit einem Rekord gestartet: Das Videospiel brachte bis Ende des Erscheinungstages einen Umsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar ein. Es ist der größte Start eines Entertainment-Produkts in der Geschichte. Zur Veröffentlichung am 19. November sei das Spiel 32,5 Millionen Mal vorab verkauft worden, teilte das Entwicklerstudio Rockstar Games mit.

Vorbesteller konnten sich die mehrere hundert Gigabyte großen Dateien des Games schon mehr als eine Woche vorher herunterladen, um zum Erscheinen ab Mitternacht gleich loslegen zu können. Das Spiel ist zunächst nur auf Sonys Playstation-Konsolen und Microsofts Xbox verfügbar, die PC-Version soll später folgen.

«Grand Theft Auto VI» war laut Medienberichten mit Entwicklungskosten von rund einer Milliarde Dollar auch die teuerste Entertainment-Produktion, die es je gab. Das vorherige Spiel der Serie erschien vor rund 13 Jahren; allein schon deshalb war die Ungeduld der Fans groß.