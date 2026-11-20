Berlin, 20. ⁠Nov (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer bewerten ihre Geschäftslage auch dank des KI-Booms erstmals seit Winter 2023 wieder positiv. Das entsprechende Barometer kletterte im Oktober auf 1,5 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am ‌Freitag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Auch die Geschäftserwartungen legten deutlich zu: Dieser Indikator kletterte auf 14,0 Zähler. Der Geschäftsklimaindex, der ⁠sich aus ⁠Lage und Erwartungen zusammensetzt, stieg dadurch auf 7,6 Punkte von 4,1 Punkten im September. "Die gesamtwirtschaftliche Erholung und eine gestiegene Nachfrage geben dem Maschinenbau Rückenwind", sagte Ifo-Branchenexperte Nicolas Bunde.

Zusätzliche Aufträge kommen demnach vor allem vom weltweiten Ausbau der Infrastruktur für ‌Künstliche Intelligenz (KI) und von den steigenden Verteidigungsausgaben. "Der ‌Maschinenbau profitiert davon unter anderem als Anbieter von Produktionstechnik, Komponenten und Sensorik", erklärte das Ifo-Institut. Ihre Auftragsbücher füllten sich bereits den ⁠vierten Monat in Folge. Die Betriebe fuhren deshalb ihre Produktion hoch.

Auf ‌die Beschäftigungspläne schlägt das bislang ⁠noch nicht durch. Das Barometer für die Beschäftigungserwartungen verharrte mit minus 7,2 Punkten deutlich im negativen Bereich. "Die Unternehmen bleiben trotz der besseren Stimmung bei der Personalplanung vorsichtig", sagte ‌Ifo-Experte Bunde. "Geopolitische Spannungen und ⁠der internationale Wettbewerbsdruck belasten den exportorientierten ⁠Maschinenbau weiterhin."

Die deutschen Maschinenbauer gelten mit rund einer Million Beschäftigten als wichtiges Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Zu der überwiegend mittelständischen Branche werden auch börsennotierte Konzerne wie Thyssenkrupp, Siemens Energy, Gea und Deutz gezählt. Nach einer Umfrage des Branchenverbandes VDMA spielen Geschäfte im Verteidigungssektor für viele Hersteller eine immer wichtigere Rolle. Allerdings mache eine Mehrheit der Firmen damit ⁠höchstens zehn Prozent ihres Gesamtumsatzes.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)