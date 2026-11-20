FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer Welle ganztägiger Warnstreiks erhöht die IG Metall den Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind an diesem Freitag tausende Beschäftigte in Betrieben im nahezu gesamten Bundesgebiet.

Dazu gehören Werften im Norden, Zulieferer in Baden-Württemberg und die Autowerke von BMW und Audi in Bayern, die nach dem Willen der Gewerkschaft den ganzen Tag stillstehen sollen. In ersten Betrieben hatten die Warnstreiks bereits am Donnerstag begonnen. Weitere Aktionen sind für den Beginn der kommenden Woche angekündigt.

Die Arbeitgeber reagierten mit scharfer Kritik. Betroffene Unternehmen erlitten in der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Situation erhebliche Schäden. Arbeitsplätze und ganze Standorte würden gefährdet, hieß es./ceb/DP/jha