IRW-PRESS: Cerrado Gold Inc.: Cerrado Gold gibt Finanzergebnisse für 3. Quartal 2026 bekannt

Höhepunkte:

· Goldäquivalentproduktion von 16.685 oz Goldäquivalent (GEO) im 3. Quartal 2026 bei nachhaltigen Gesamtkosten von 1.546 $/oz Au

· Bereinigtes EBITDA von 33,8 Mio. $ im 3. Quartal 2026 und 90,8 Mio. $ seit Jahresbeginn

· Gewinn von 0,04 USD pro ausstehender Basisaktie im 3. Quartal 2026 und 0,16 USD pro Aktie seit Jahresbeginn, ohne Berücksichtigung einmaliger Anpassungen

· Starker Kassenstand von 33,9 Mio. $ zum Quartalsende, einschließlich einer im Quartal an Sprott Stream geleisteten Barzahlung von 8 Mio. $

· Für das Gesamtjahr wird eine Produktion am oberen Ende der Jahresprognose 2026 von 50.000 bis 60.000 GEO erwartet

· Vorläufige wirtschaftliche Bewertung für MDN bis Ende von 1. Quartal 2027 geplant

· Weitere Fortschritte bei Projekten Lagoa Salgada und Mont Sorcier

· Nach Quartalsende übernahm das Unternehmen Minera Tritón Argentina S.A., Eigentümerin der vormals produzierenden Mine Manantial Espejo in der argentinischen Provinz Santa Cruz (siehe Pressemitteilung vom 13. November 2026)

· Das Management veranstaltet am 23. November 2026 um 11 Uhr EDT eine Telefonkonferenz

TORONTO, ONTARIO / 19. November 2026 / IRW-Press / Cerrado Gold Inc. [TSX.V: CERT] [OTCQX: CRDOF; FRA: BAI0] (Cerrado oder das Unternehmen) gibt seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2026 bekannt, einschließlich der Goldmine Minera Don Nicolas (MDN) in der argentinischen Provinz Santa Cruz, des polymetallischen Projekts Lagoa Salgada in Portugal sowie des hochreinen Eisenerzprojekts Mont Sorcier für direktreduziertes Eisen (DRI) in Quebec. Alle Beträge sind US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Die Produktionsergebnisse von MDN wurden bereits am 19. Oktober 2026 veröffentlicht. Die Finanzergebnisse des Unternehmens werden über SEDAR+ (www.sedarplus.com) und auf der Unternehmenswebsite (www.cerradogold.com) veröffentlicht und sind dort abrufbar.

Betriebliche Höhepunkte bei MDN im 3. Quartal 2026:

· Produktion von 16.685 GEO im 3. Quartal - eine Steigerung von 21 % gegenüber den 13.832 GEO im 3. Quartal 2025. Produktion seit Jahresbeginn von 44.942 GEO - eine Steigerung von 23 % gegenüber den 36.433 GEO im Vergleichszeitraum 2025

· Nachhaltige Gesamtkosten von 1.546 $/oz GEO im 3. Quartal 2026

· Haufenlaugungsproduktion blieb mit 9.649 GEO im Quartal stabil und lag damit auf ähnlichem Niveau wie im 2. Quartal 2026

· CIL-Produktion stieg im 3. Quartal auf 7.036 GEO, was vorwiegend auf die gezielte Zufuhr von hochgradigem Material von Calandrias zur Mühle Martinetas anstelle der Haufenlaugungsplatte zurückzuführen ist

· Vorläufige wirtschaftliche Bewertung für MDN unter Einbeziehung der Ergebnisse des laufenden Explorationsprogramms und der jüngsten Konzessionsgebietserwerbe, um das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen, eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine und eine Steigerung der Produktionsmengen zu bewerten, was für Ende des 1. Quartals 2027 angepeilt wird

CEO und Chairman Mark Brennan sagte: Die Ergebnisse des dritten Quartals profitierten weiterhin von erheblichen betrieblichen Verbesserungen, Kostensenkungsprogrammen und dem Rückkauf des MDN-Streams. MDN erwirtschaftet weiterhin starke Cashflows und erzielt eine stabile Produktion. Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung angesichts der bereits umgesetzten betrieblichen Verbesserungen und unserer ungesicherten Goldposition fortsetzen wird. Wir gehen davon aus, dass die bis Ende des ersten Quartals 2027 abzuschließende neue vorläufige wirtschaftliche Bewertung das Potenzial für weiteres Wachstum und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine bei MDN aufzeigen wird. Darüber hinaus bringt die kürzlich erfolgte Übernahme von Manantial Espejo in Argentinien das Unternehmen in eine günstige Position, um seine Produktion ab Ende 2027 zu steigern. Wir gehen davon aus, dass dieses Wachstum durch die Cashflows aus unseren Betrieben und unseren starken Kassenstand finanziert werden kann.

Die Betriebe erzielten im dritten Quartal 2026 erneut eine starke Produktion, was die im vergangenen Jahr umgesetzten Verbesserungen widerspiegelt. Die Haufenlaugungsbetriebe profitierten weiterhin von der Behebung früherer Bewässerungsprobleme und den Verbesserungen am Brechkreislauf. Die neue Brecheranlage wird zurzeit in Betrieb genommen und soll die Zufuhr von Material zur Platte erhöhen. Der neue Bergeteich ist inzwischen in Betrieb und soll bei den geplanten Betriebsraten Kapazität für etwa fünf Jahre bieten. Die neue Haufenlaugungsplatte soll bis Ende des ersten Quartals 2027 fertiggestellt werden und zusätzliche Kapazitäten von 12 Millionen t bereitstellen.

Die höheren Goldpreise haben es MDN ermöglicht, zusätzliches niedriggradiges Material in die Haufenlaugungszufuhr aufzunehmen und dadurch die Ressourcennutzung zu verbessern. Gleichzeitig wurde ausgewähltes hochgradiges Material von Calandrias, das ursprünglich für die Platte vorgesehen war, zur CIL-Mühle Martinetas umgeleitet, um höhere Gewinnungsraten zu erzielen. Dieses Material trägt somit zur CIL-Produktion und nicht zur Haufenlaugungsproduktion bei und die Leistungsfähigkeit sollte anhand des Gesamtbetriebs beurteilt werden. Diese Strategie soll auch in Zukunft eingesetzt werden, um die Goldproduktion und die Gesamtmargen zu maximieren.

Ausgewähltes hochgradiges Material von Calandrias mit einem Goldgehalt von in der Regel über 2,5 g/t wurde zur Carbon-in-Leach- (CIL)-Verarbeitung nach Martinetas transportiert, anstatt es auf der Haufenlaugungsplatte aufzuschütten. Die Entscheidungen über die Materialzufuhr basieren auf Bottle-Roll-Labortests an gemahlenen Proben, wobei ausgewähltes Material Goldgewinnungsraten von bis zu 95 % erzielte, gegenüber den etwa 60 %, die laut dem aktuellen technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the Preliminary Economic Assessment of the Minera Don Nicolas Gold Project, Santa Cruz, Argentina mit Wirksamkeitsdatum 19. September 2024 durch die Haufenlaugung erwartet werden. Dabei handelt es sich um Laborergebnisse für ausgewähltes Material und nicht um die Gesamtgewinnungsrate der Aufbereitungsanlage. Sie sind möglicherweise nicht repräsentativ für die in der Produktion erzielten Gewinnungsraten. Das Management ist davon überzeugt, dass das zusätzlich gewonnene Gold auch unter Berücksichtigung der höheren Verarbeitungs- und Transportkosten einen wirtschaftlichen Vorteil bietet.

Der Schwerpunkt lag im Quartal weiterhin auf der Untertageerschließung, wobei gegen Quartalsende größere Mengen an frischer Zufuhr verfügbar wurden. Für das vierte Quartal 2026 wird zusätzliches mineralisiertes Untertagematerial erwartet, das eine höhere Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2026 gegenüber der ersten Jahreshälfte unterstützen soll. Die Untertagebetriebe wechseln weiterhin zwischen Erschließungsarbeiten und Erzabbau, während die Grubenbaue der mineralisierten Zone unterhalb des Tagebaus Paloma in größere Tiefen folgen.

Während das Unternehmen sein Explorationsprogramm bei MDN weiter vorantreibt und die kürzlich erworbenen Konzessionsgebiete Falcon und Calandrias II mittels Bohrungen auf potenzielle Mineralressourcen untersucht, hält es an seinen Plänen fest, bis Ende des ersten Quartals 2027 eine neue unabhängige vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) durch einen unabhängigen Dritten abzuschließen. Die PEA soll eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung umfassen, einschließlich der Mineralressourcen, die sich sowohl für eine Haufenlaugungsproduktion als auch für eine Produktion in der CIL-Anlage eignen. Das Ziel der neuen PEA besteht darin, das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressourcenbasis von MDN, eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine und eine Steigerung der Produktionsraten zu bewerten. In den vergangenen zwei Jahren hat MDN umfangreiche Investitionen getätigt, um zwei parallele Produktionswege über die CIL- und Haufenlaugungsproduktion aufzubauen. Die CIL- und Haufenlaugungsanlagen bieten die Flexibilität, sowohl hoch- als auch niedriggradiges Material abhängig von den metallurgischen Eigenschaften und der Wirtschaftlichkeit über das jeweils am besten geeignete Verfahren zu verarbeiten. In Verbindung mit den Möglichkeiten des Oberflächen- und Untertagebaus kann MDN dadurch auf unterschiedliche Zufuhrquellen zurückgreifen und den gesamten Produktionsmix optimieren.

Die Explorationsarbeiten wurden während des gesamten Quartals sowohl im bestehenden Konzessionsgebiet als auch im kürzlich erworbenen Gebiet Falcon fortgesetzt. Probenahmen und Kartierungen wurden aufgenommen und in diesen neuen Gebieten haben Diamantbohrungen begonnen. Angesichts des Umfangs der bisherigen Bohrungen und der bereits bei Falcon und in anderen Gebieten geleisteten Arbeiten soll im Rahmen des geplanten Bohrprogramms das Potenzial für zusätzliche Mineralressourcen erprobt werden, die eine Erweiterung der Haufenlaugungsbetriebe unterstützen könnten. Das Unternehmen geht davon aus, das Bohrprogramm und die damit in Zusammenhang stehenden Untersuchungen noch vor Jahresende abzuschließen, damit die Ergebnisse in die PEA integriert werden können. Die Explorationsbohrungen werden anschließend fortgesetzt. Die weitere regionale Konsolidierung ist weiterhin ein wesentliches strategisches Unternehmensziel.

Bei Lagoa Salgada treibt das Unternehmen weiterhin die optimierte Machbarkeitsstudie (OFS) sowie die technische Planungsphase für den RECAPE-Bericht (Umweltkonformitätsbericht zum Ausführungsprojekt) voran, um so schnell wie möglich eine Bauentscheidung für das Projekt treffen zu können. Darüber hinaus plant das Unternehmen, nach dem Abschluss der RECAPE-Phase eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung einzureichen, für deren Prüfung die portugiesischen Umweltbehörden bis zu 120 Tage Zeit haben. Der Baubeginn könnte daher vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen und der Sicherstellung der Finanzierung Ende 2027 erfolgen.

In Kanada wurden die Arbeiten am hochgradigen Eisenprojekt Mont Sorcier fortgesetzt, das von Voyager Metals Inc., einer 100-%-Tochtergesellschaft von Cerrado, betrieben wird, um das Projekt mit mehreren laufenden Arbeiten hinsichtlich Genehmigungsverfahren, gesellschaftlicher Akzeptanz sowie unterschiedlicher Varianten- und Optimierungsstudien im Rahmen der Machbarkeitsstudie (FS) voranzutreiben. Im Zuge der Fortschritte bei der FS identifizierte das Unternehmen mehrere Möglichkeiten, die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu optimieren und sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten trotz der anhaltenden branchenweiten Inflation zu senken. Mehrere Varianten- und Optimierungsstudien sollen abgeschlossen werden, um diese Verbesserungsmöglichkeiten zu bewerten und umzusetzen. Der Abschluss der FS wird daher nun für das erste Halbjahr 2027 angepeilt (siehe Pressemitteilung vom 15. Juli 2026).

Die bedeutsamste Möglichkeit zur Verbesserung des Projekts besteht darin, einen begrenzten Teil der zurzeit als vermutete Mineralressourcen eingestuften Vorkommen innerhalb eines definierten Gebiets östlich der zurzeit geplanten Grube in die Kategorie der nachgewiesenen Mineralressourcen hochzustufen. Das Material in diesem Bereich dürfte oberflächennäher liegen und sollte dadurch die Abtragungs- und Bergemanagementkosten über die gesamte Lebensdauer der Mine senken. Infolgedessen führte das Unternehmen im dritten Quartal 2026 ein geringfügiges, gezieltes Definitionsbohrprogramm durch, um vermutete Mineralressourcen in eine Kategorie mit höherer Vertrauenswürdigkeit hochzustufen und in den optimierten Minenplan zu integrieren. Weitere Varianten- und Optimierungsstudien werden zudem die Produktqualität sowie eine umfassende Überprüfung der Schätzungen der Betriebs- und Investitionsausgaben angesichts der anhaltenden Inflation umfassen. Die Arbeiten an der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) dauern an und sollen weiterhin Ende des zweiten Quartals 2027 abgeschlossen werden. Allerdings besteht ein gewisses Risiko, dass sich dieser Zeitplan in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Fertigstellung der FS verschiebt. Wir weisen darauf hin, dass jüngste Äußerungen von politischen Entscheidungsträgern auf den Wunsch hinweisen, die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Zurzeit liegt jedoch kein konkreter Zeitplan dazu vor, wie sich dies auf Mont Sorcier auswirken wird.

Das Projekt Mont Sorcier wird zurzeit als Konzentratbetrieb mit einer Kapazität von 8 Millionen Tonnen pro Jahr (Mtpa) geplant, gegenüber den 5 Mtpa in der vorherigen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Mont Sorcier, um die starke Nachfrage nach hochgradigen Eisenkonzentraten mit einem Eisengehalt von 67 % und niedrigem Siliziumdioxid- und Aluminiumoxidgehalt widerzuspiegeln, die sich für den DRI- oder Pellet-Zufuhr-Markt eignen - die am schnellsten wachsenden Segmente des Eisenerzmarktes, in denen Premiumpreise erwartet werden. Die Entwicklung soll in zwei Phasen erfolgen: In Phase 1 ist eine Produktion von 4 Mtpa vorgesehen, gefolgt von einer weiteren Kapazitätserweiterung um 4 Mtpa, die etwa drei Jahre nach Produktionsbeginn angepeilt wird. Allerdings könnte sich dieses Entwicklungsszenario anhand der Varianten- und Optimierungsstudien und der Marktpreise noch ändern.

Unternehmensaktivitäten

Am 17. Juli 2026 schloss das Unternehmen gemäß einer Übernahmevereinbarung vom 17. Juli 2026 zwischen dem Unternehmen und den Verkäufern (die Übernahmevereinbarung) den Rückkauf sämtlicher ausstehender Streaming-Rechte und damit verbundener Sicherheiten an der produzierenden Mine Minera Don Nicolas des Unternehmens in Argentinien sowie an seinem Projekt Lagoa Salgada in Portugal von Sprott Private Resource Streaming and Royalty (B) Corp. (Sprott Streaming) und Sprott Private Resource Streaming and Royalty (Collector) LP (Sprott Collector und gemeinsam die Verkäufer) gegen eine Gesamtgegenleistung von rund 31,34 Millionen USD ab (die Streaming-Rückkauftransaktion).

Im Rahmen der Streaming-Rückkauftransaktion kaufte das Unternehmen (i) die revidierte und neu formulierte Metallkauf- und -verkaufsvereinbarung vom 2. März 2023 für MDN (MDN-Stream) sowie (ii) die Metallkauf- und -verkaufsvereinbarung vom 25. November 2022 für Lagoa Salgada (LS-Stream), in der Fassung vom 1. Dezember 2023, einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden besicherten Schuldverschreibung mit einem Zinssatz von 10 % pro Jahr und einem ursprünglichen Nennbetrag von 19.000.000 USD vom 25. November 2022, revidiert am 1. Dezember 2023 (die LS-Schuldverschreibung), zurück. Der Rückkauf umfasste jeweils auch die damit in Zusammenhang stehenden Vereinbarungen und Sicherungsdokumente, die von den Verkäufern an den Assets des Unternehmens gehalten wurden.

Der Gesamtkaufpreis für die Streaming-Rückkauftransaktion belief sich auf etwa 31,34 Millionen USD und wurde wie folgt beglichen:

· Vorauszahlung in bar in Höhe von etwa 8 Mio. USD

· Ausgabe von 3.000.000 Stammaktien des Unternehmens an Sprott Collector unter Annahme eines Preises von 1,5719 CAD pro Aktie

· Unverzinslicher Schuldschein mit einem Nennbetrag von 8,0 Mio. USD und Fälligkeit am 6. Oktober 2026 (Schuldschein Oktober 2026)

· Unverzinslicher Schuldschein mit einem Nennbetrag von 12,0 Mio. USD und Fälligkeit am 4. Januar 2027 (Schuldschein Januar 2027 und gemeinsam mit dem Schuldschein Oktober 2026 die zurückgestellten Zahlungsschuldscheine).

Die zurückgestellten Zahlungsschuldscheine sind durch eine allgemeine Sicherungsvereinbarung über die Assets des Unternehmens besichert. Der Schuldschein Oktober 2026 wurde am 6. Oktober 2026 vollständig zurückgezahlt.

Das Unternehmen gab den Abschluss der Streaming-Rückkauftransaktion in einer Pressemitteilung vom 20. Juli 2026 bekannt.

Übernahme von Minera Tritón Argentina S.A.

Das Unternehmen schloss außerdem eine Aktienkaufvereinbarung datiert mit 12. November 2026 (die Vereinbarung) mit Pan American Silver Corp. (Pan American) und Aquiline Resources Inc., um alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Minera Tritón Argentina S.A. (MTA) zu erwerben (die MTA-Transaktion). MTA ist der Eigentümer der ehemals produzierenden Mine Manantial Espejo sowie der dazugehörigen Bergbaukonzessionen in der argentinischen Provinz Santa Cruz (das MTA-Konzessionsgebiet). Die MTA-Transaktion wurde am 12. November 2026 abgeschlossen.

Die Geschäftstätigkeit von MTA umfasst die Mine Manantial Espejo, die sich in der Provinz Santa Cruz befindet, etwa 160 Kilometer westlich von Puerto San Julián an der Nationalstraße 25 und 50 Kilometer westlich von Gobernador Gregores im Süden Argentiniens (Patagonien). Cerrado plant die Umsetzung eines mehrphasigen Sanierungs- und Wiedererschließungsprogramms, in dessen Rahmen die bestehenden untertägigen Grubenbaue entwässert und gleichzeitig die Infrastruktur an der Oberfläche modernisiert werden sollen. Parallel dazu wurde ein Explorationsprogramm ausgearbeitet, um bislang nicht abgebaute Bereiche auf Mineralressourcen zu untersuchen. Ziel ist es, eine mögliche Wiederaufnahme des Minenbetriebs und eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine zu unterstützen. Vorbehaltlich der Ergebnisse dieser Arbeiten ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Liegenschaft MTA das Potenzial hat, bis Ende 2027 zu einer Steigerung des Produktionsniveaus beizutragen.

Details zur Transaktion:

· Der Erwerb erfolgte auf Basis des bestehenden Zustands und am bisherigen Standort (as is, where is).

· Gegenleistung von insgesamt 20 Millionen US$ in bar: 10 Millionen US$ bei Abschluss und zwei aufgeschobene Zahlungen von jeweils 5 Millionen US$, die am ersten bzw. zweiten Jahrestag des Abschlussdatums fällig sind.

· MTA hat Pan American eine Net Smelter Returns Royalty (die NSR-Royalty) in Höhe von 1,0 % auf die gesamte zukünftige Produktion aus dem MTA-Konzessionsgebiet gewährt, um bestehende Verbindlichkeiten von MTA gegenüber Pan American zu begleichen. Die NSR-Royalty ist durch eine Hypothek ersten Ranges auf die Bergbaukonzessionen, die Teil des MTA-Konzessionsgebiets sind, sowie durch eine Bürgschaft der Muttergesellschaft Cerrado gesichert.

· MTA behält alle historischen, aktuellen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschließlich Stilllegungsverpflichtungen. Die nach dem Recht der Provinz Santa Cruz vorgeschriebene finanzielle Schließungsgarantie beträgt rund 13,8 Millionen US$, die durch ein Akkreditiv eines Finanzinstituts erfüllt wird, wodurch Auswirkungen auf die Working-Capital-Position des Unternehmens vermieden werden.

Vollständige Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung vom 13. November 2026.

Privatplatzierung

Am 3. September 2026 gab Cerrado bekannt, dass es eine strategische, nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) mit Herrn Eric Sprott abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 10 Millionen CA$ eingenommen hat. Die Privatplatzierung umfasste die Ausgabe von 4.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) an ein Unternehmen, das sich im Besitz und unter der Kontrolle von Herrn Sprott befindet, zu einem Preis von 2,50 C$ pro Einheit. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 3,35 C$ pro Warrant-Aktie.

Finanzielle Performance im 3. Quartal

Tabelle 1: Betriebliche und finanzielle Performance im 3. Quartal 2026

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Das Unternehmen produzierte in den drei Monaten zum 30. September 2026 insgesamt 16.685 oz Goldäquivalent (GEO), gegenüber den 13.832 GEO in den drei Monaten zum 30. September 2025. Im Zeitraum zum 30. September 2026 lag die CIL-Produktion von hochgradigem Material um 107 % über dem Vorjahreswert, was auf eine deutlich höhere Gold- und Silberproduktion zurückzuführen war, da der Untertagebetrieb wesentlich größere Mengen an Zufuhr für die Anlage lieferte.

Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten zum 30. September 2026 einen Umsatz von 67,9 Millionen $ aus dem Verkauf von 14.505 oz Gold und 111.904 oz Silber zu einem durchschnittlich erzielten Preis von 4.211 $ pro verkaufter Unze Gold bzw. 61 $ pro verkaufter Unze Silber. In den drei Monaten zum 30. September 2025 erzielte das Unternehmen aus dem Verkauf von 11.970 oz Gold und 81.290 oz Silber einen Umsatz von 41,0 Millionen $. Der Umsatz in den drei Monaten zum 30. September 2026 lag damit über dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums, was vorwiegend auf die höheren durchschnittlich erzielten Gold- und Silberpreise sowie eine Steigerung der verkauften Unzen von 25 % zurückzuführen war.

Die Umsatzkosten beliefen sich in den drei Monaten zum 30. September 2026 auf 43,0 Millionen $, gegenüber den 30,0 Millionen $ im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen verzeichnete in den drei Monaten zum 30. September 2026 um 4,7 Millionen $ höhere Produktionskosten, was vorwiegend auf gestiegene Personal- und Treibstoffkosten zurückzuführen war. Darüber hinaus fielen im Vergleich zu 2025 um 14,0 Millionen $ höhere Abschreibungsaufwendungen an, die vorwiegend auf die gestiegene Produktion zurückzuführen waren.

Die gesamten Cash-Kosten (einschließlich Royalties) pro verkaufter Unze beliefen sich in den drei Monaten zum 30. September 2026 auf 1.569 $, gegenüber den 1.878 $ in den drei Monaten zum 30. September 2025 (siehe Überleitung der Non-IFRS-Leistungskennzahlen).

Der Nettogewinn belief sich in den drei Monaten zum 30. September 2026 auf 25,2 Millionen $, gegenüber einem Nettoverlust von 12,2 Millionen $ im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Steigerung des Nettogewinns ist vorwiegend auf eine Umsatzsteigerung von 26,9 Millionen $ sowie auf höhere sonstige Erträge in Höhe von 26,3 Millionen $ zurückzuführen, was durch höhere Umsatzkosten von 12,9 Millionen $ und höhere Steuern von 1,2 Millionen $ ausgeglichen wurde.

Die allgemeinen Verwaltungs- und Gemeinkosten des Unternehmens beliefen sich in den drei Monaten zum 30. September 2026 auf 5,5 Millionen $, gegenüber den 3,5 Millionen $ im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Steigerung ist vorwiegend auf eine um 2,4 Millionen $ höhere aktienbasierte Vergütung gegenüber 2025 zurückzuführen.

Die sonstigen Erträge in Höhe von 19,6 Millionen $ in den drei Monaten zum 30. September 2026 umfassen einen Gewinn aus dem Rückkauf der Streaming-Verpflichtung von 20,3 Millionen $ sowie einen Fremdwährungsgewinn von 1,3 Millionen $, was durch einen Finanzaufwand in Höhe von 1,1 Millionen $ ausgeglichen wurde.

Ausblick

Mit Blick auf das vierte Quartal 2026 profitieren die MDN-Betriebe von Cerrado weiterhin vom jüngsten Investitionsprogramm zur Kapazitätserweiterung, das auf eine Steigerung der Produktion und eine Senkung der Kosten bei seinen Haufenlaugungsbetrieben abzielt, während zunehmend größere Mengen an hochgradigem mineralisiertem Material aus dem Untertagebau zur Verfügung stehen. Die neue Bergeeinrichtung ist inzwischen in Betrieb, die neue Brecheranlage wird zurzeit in Betrieb genommen und die neue Haufenlaugungsplatte soll bis Ende des ersten Quartals 2027 fertiggestellt werden. Zusammen mit weiteren Verbesserungen des Fuhrparks befindet sich MDN damit langfristig in einer günstigen Position, um von seinem umfangreichen Explorationsprogramm in diesem Jahr zu profitieren. Insgesamt sollen diese Maßnahmen im vierten Quartal 2026 höhere Produktionsraten unterstützen und angesichts des aktuellen Goldpreisumfelds sowie unserer nun ungesicherten Goldposition starke Cashflows generieren.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Produktion 2026 am oberen Ende der Jahresprognose von 50.000 bis 60.000 GEO liegen wird. Das Management geht weiterhin davon aus, dass die Gesamtkosten in den kommenden Quartalen mit dem weiteren Hochfahren der Produktion sinken werden.

Exploration und Ressourcenwachstum sind bei MDN weiterhin zentrale Schwerpunkte, um die Lebensdauer der Mine zu verlängern. Im dritten Quartal 2026 waren alle vier neuen Bohrgeräte weiterhin im Einsatz, wobei der Schwerpunkt auf den Gebieten Falcon und Sulfuro lag. Das Untertagebohrgerät konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung der Untertageressourcen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen weiterhin daran, das Labor vor Ort zertifizieren zu lassen, wodurch die Dauer der Analysen verkürzt werden soll, die bis dato ein wesentlicher Faktor bei der Festlegung neuer Bohrziele ist. Der Schwerpunkt bei MDN liegt weiterhin darauf, die bekannten Ressourcen über die in der aktuellen Mineralressourcenschätzung ausgewiesenen Mengen hinaus zu erweitern. Das Unternehmen plant, bis Ende des ersten Quartals 2027 einen neuen technischen Bericht gemäß NI 43-101 zur PEA einzureichen, um das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen, eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine und eine Erweiterung der Produktion zu bewerten.

Wie bereits erwähnt, ist das Unternehmen davon überzeugt, dass die anschließende Übernahme von MTA zusätzliches Wachstumspotenzial bietet, wobei Explorationsbohrungen zur Untersuchung möglicher Mineralressourcen geplant sind, während gleichzeitig die Aufarbeitung der Oberflächen-Assets abgeschlossen wird.

Anmeldung zur Telefonkonferenz und Details zum Webcast

Das Management von Cerrado wird zudem am 23. November 2026 um 11:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Finanz- und Betriebsergebnisse des dritten Quartals sowie die kürzlich erfolgte Übernahme der ehemals produzierenden Mine Manantial Espejo in Santa Cruz, Argentinien, durch das Unternehmen zu erörtern. Cerrado Gold wird außerdem über die Aussichten für das Unternehmen sprechen. Die begleitende Präsentation für die Telefonkonferenz wird auf der Investoren-Seite der Website von Cerrado Gold unter cerradogold.com verfügbar sein.

Die Details zur Telefonkonferenz lauten wie folgt:

Details zum Webcast

Wer per Webcast teilnehmen möchte, kann über den folgenden Link zugeschaltet werden:

https://edge.media-server.com/mmc/p/k8veu7fm

Details zur Voranmeldung für die Telefonkonferenz

Eine Voranmeldung für die Telefonkonferenz ist erforderlich. Teilnehmer können sich unter folgendem Link vorab anmelden:

https://register-conf.media-server.com/register/BI420c495d7685484eaadc771b554fade7

Die Teilnehmer erhalten nach Abschluss der Anmeldung Einwahlnummern und eine PIN-Nummer, um sich direkt einzuwählen, oder können die Funktion Call Me auswählen, um einen Anruf zur Einwahl zu erhalten.

Überprüfung der technischen Informationen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Croal, P.Eng., Chief Technical Officer bei Cerrado, der eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Cerrado

Cerrado Gold ist ein in Toronto ansässiges Unternehmen, das in den Bereichen Goldförderung, -erschließung und -exploration tätig ist. Das Unternehmen ist zu 100 % Eigentümer der produzierenden Minen Minera Don Nicolás und Las Calandrias sowie der Mine Manantial Espejo in der Provinz Santa Cruz, Argentinien. In Portugal hält das Unternehmen über seine Beteiligung an Redcorp - Empreendimentos Mineiros, Lda. 80 % der Anteile am sehr aussichtsreichen VMS-Projekt Lagoa Salgada. In Kanada erschließt Cerrado Gold sein zu 100 % unternehmenseigenes Eisenprojekt Mont Sorcier außerhalb von Chibougamau, Quebec.

In Argentinien maximiert Cerrado den Projektwert im Betrieb Minera Don Nicolás durch eine kontinuierliche Betriebsoptimierung und steigert die Produktion durch seine Aktivitäten im Haufenlaugungsprojekt Las Calandrias. Derzeit läuft eine umfangreiche Explorationskampagne, um weitere potenzielle Ressourcen in unserem sehr aussichtsreichen Landpaket im Zentrum des Deseado-Massivs zu erschließen. Das Unternehmen arbeitet zudem daran, die ehemals produzierende Mine Manantial Espejo zu sanieren und die Produktion dort wieder aufzunehmen, während gleichzeitig ein umfangreiches Explorationsprogramm durchgeführt wird, um Mineralressourcen auszuweisen.

In Portugal konzentriert sich Cerrado auf die Exploration und Entwicklung des sehr aussichtsreichen VMS-Projekts Lagoa Salgada, das im ergiebigen iberischen Pyritgürtel in Portugal liegt. Das Projekt Lagoa Salgada ist ein hochgradiges polymetallisches Projekt, das eine typische Mineralisierung aus Zink, Kupfer, Blei, Zinn, Silber und Gold aufweist. Ein umfangreiches Explorationspotenzial besteht sowohl in der Nähe der Lagerstätte als auch bei aussichtsreichen Step-out-Zielen im gesamten 7.209 Hektar großen Konzessionsgebiet. Lagoa Salgada liegt nur 80 Kilometer von Lissabon entfernt und ist von bestehender Infrastruktur umgeben. Das Projekt bietet einen kostengünstigen Einstieg in eine bedeutende Explorations- und Erschließungsmöglichkeit.

In Kanada entwickelt Cerrado sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Mont Sorcier zur Gewinnung von hochreinem, hochgradigem direkt reduziertem Eisen (Direct Reduced Iron), das sich auf dem traditionellen Cree-Gebiet Eeyou Istchee James Bay in der Gemeinde Chibougamau befindet. Das Projekt Mont Sorcier hat das Potenzial, über eine lange Betriebsdauer hinweg ein hochwertiges Eisenkonzentrat bei niedrigen Betriebskosten und geringer Kapitalintensität zu produzieren. Darüber hinaus erleichtert das hochgradige und hochreine Produkt den Stahlproduzenten die Umstellung von Hochöfen auf Lichtbogenöfen und trägt so zur Dekarbonisierung der Branche und zur Erreichung von nachhaltigen Entwicklungszielen bei.

Weitere Informationen über Cerrado finden Sie auf unserer Website unter www.cerradogold.com.

Mark Brennan---

CEO und Chairman-

Mike McAllister

Vice President, Investor Relations

Tel: +1-647-805-5662

mmcallister@cerradogold.com ----

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Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen erörtert (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke verwendet oder in der angegeben wird, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über das Geschäft und den Betrieb von Cerrado, zukünftige Produktionsprognosen, die Erwartung, dass sich die Gesamtjahresproduktion am oberen Ende der Prognosespanne bewegen wird, Erwartungen hinsichtlich Explorationserfolgen und der Erweiterung der Ressourcen, erwartete weitere Verbesserungen der Betriebsergebnisse, Erwartungen hinsichtlich eines Rückgangs der Gesamtkosten bei steigender Produktion, die Working-Capital-Position, zukünftige Produktions- und Gehaltsschätzungen, der zukünftige Goldpreis, zukünftige Cashflows, Erwartungen hinsichtlich der Weiterleitung von hochgradigem Material an die CIL-Anlage und die erwarteten Vorteile dieser Strategie, das Verbesserungspotenzial im Haufenlaugungsbetrieb von MDN, Erwartungen hinsichtlich der Senkung der Betriebskosten bei MDN einschließlich einer Reduzierung der nachhaltigen Gesamtkosten, die erwartete Inbetriebnahme der neuen Brechanlage, der erwartete Zeitplan für die Fertigstellung und die Kapazität der neuen Haufenlaugungsplattform, die erwartete Kapazität der neuen Abraumhalde, das Potenzial eines Untertagebetriebs bei MDN, der erwartete Abschluss des MDN-Bohrprogramms vor Jahresende, der voraussichtliche Zeitplan für den Abschluss der Machbarkeitsstudie für das Projekt Mont Sorcier und das Projekt Lagoa Salgada, der voraussichtliche Zeitplan für den Abschluss einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) bei MDN, der voraussichtliche Zeitpunkt für die Einreichung der Umweltverträglichkeitsprüfung (ESIA) sowie das politische Klima im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren in Kanada, die voraussichtliche stufenweise Erschließung von Mont Sorcier und der Zeitplan für eine Erweiterung, die Möglichkeit einer Baubeschlussfassung bei Lagoa Salgada und der voraussichtliche Zeitpunkt des Baubeginns, der erwartete Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit der Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Lagoa Salgada, das voraussichtliche Ergebnis und die Auswirkungen laufender Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Umweltgenehmigungen für Lagoa Salgada, die MTA-Transaktion, einschließlich der geplanten Entwässerung, Sanierung und Exploration von Manantial Espejo sowie deren Potenzial, zu einer Produktionssteigerung beizutragen, und die Zahlung der aufgeschobenen Gegenleistung im Rahmen der MTA-Transaktion sowie die Anleihe vom Januar 2027. Bei der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ist Cerrado von bestimmten Annahmen ausgegangen, darunter Annahmen bezüglich der künftigen Gold- und Silberpreise, der Wechselkurse, der erwarteten Kosten, der Fördermengen, der Ausbeuten, der mit den Testarbeiten übereinstimmenden metallurgischen Ausbeuten, der Anerkennung einer Umweltversicherung durch die Behörden der Provinz Santa Cruz zur Erfüllung der Schließungsgarantie, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen sowie des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu akzeptablen Bedingungen. Obwohl Cerrado der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür geben, dass sich die Erwartungen aus solchen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Schwankungen der Gold- und Silberpreise, Wechselkursschwankungen, Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Argentinien, einschließlich Währungs- und Kapitalkontrollen, Ausfuhrzölle und Änderungen der Regierungspolitik, Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren und Umweltvorschriften (einschließlich des Ausgangs der laufenden Gerichtsverfahren bei Lagoa Salgada), der Anstieg der Arbeitskosten in Argentinien, Risiken im Zusammenhang mit der Integration erworbener Konzessionsgebiete und Verbindlichkeiten, die auf as is, where is-Basis übernommen wurden, Laboranalysesergebnisse, die nicht repräsentativ für die Produktionsergebnisse sind, die Unsicherheit von Ressourcenschätzungen und die Umwandlung von Mineralressourcen, Risiken, die mit dem Bergbaubetrieb verbunden sind, sowie Verzögerungen beim Abschluss von Machbarkeitsstudien und Umweltverträglichkeitsprüfungen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Cerrado jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

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