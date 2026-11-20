IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Ein zusätzliches Augenpaar im Rangierbahnhof: Wie KI-gestützte Wahrnehmung den Rangierbetrieb in Europa verbessern könnte

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30 Entgleisungen und 25 Kollisionen wurden im Jahr 2024 bei Rangierarbeiten in Finnland registriert. Das geht aus Sicherheitsstatistiken der finnischen Verkehrs- und Kommunikationsbehörde Traficom hervor. Fünf der Kollisionen betrafen Schienenfahrzeuge, während es sich bei den übrigen 20 um Zusammenstöße mit verschiedenen Hindernissen handelte, darunter Prellböcke und Gebäudetore. Die Zahlen verdeutlichen die besonderen Herausforderungen des Rangierbetriebs, bei dem schwere Schienenfahrzeuge, Beschäftigte und technische Infrastruktur häufig auf engem Raum zusammentreffen. Nach Angaben von Traficom spielen technische Sicherheitssysteme bei Rangierarbeiten in Finnland eine geringere Rolle als im regulären Zugverkehr. Die Sicherheit hängt deshalb in erheblichem Maße von der Aufmerksamkeit und Erfahrung des Betriebspersonals ab. Während europäische Forschungsinitiativen langfristige Konzepte für einen autonomen Schienenverkehr untersuchen, werden KI-basierte und elektrooptische Wahrnehmungssysteme bereits in kommerzielle Sicherheitsanwendungen für Rangierbahnhöfe integriert. Sie sollen eine zusätzliche Wahrnehmung des Betriebsumfelds ermöglichen und das Personal bei sicherheitsrelevanten Entscheidungen unterstützen.

Warum eingeschränkte Sicht im Rangierbetrieb eine besondere Herausforderung bleibt

Rangierarbeiten unterscheiden sich in mehreren wesentlichen Punkten vom regulären Zugbetrieb. Während der Verkehr auf Hauptstrecken durch festgelegte Fahrwege, Signale und technische Sicherungssysteme strukturiert ist, sind Bewegungen in Rangierbahnhöfen häufig durch wechselnde Fahrtrichtungen, kurze Distanzen und zahlreiche unterschiedliche Arbeitsabläufe geprägt. Lokomotiven und Güterwagen werden zwischen Abstellgleisen, Verladeanlagen und Werkstätten bewegt, während sich gleichzeitig Beschäftigte und Straßenfahrzeuge in unmittelbarer Nähe aufhalten können. Eine Untersuchung der finnischen Sicherheitsuntersuchungsbehörde zu Rangierunfällen und gefährlichen Ereignissen identifizierte unter anderem unzureichende Beleuchtung und schlecht erkennbare Signale entlang der Gleise als sicherheitsrelevante Faktoren. Auch organisatorische Probleme wie Zeitdruck und falsche Annahmen über betriebliche Situationen können eine Rolle spielen.

Die Herausforderung besteht deshalb nicht allein darin, die Geschwindigkeit eines Schienenfahrzeugs zu kontrollieren. Ebenso wichtig ist es, unerwartete Hindernisse oder Veränderungen in der unmittelbaren Umgebung rechtzeitig zu erkennen, um betriebliche Abläufe möglichst aufrechtzuerhalten und ungeplante Stillstandszeiten zu reduzieren. Moderne multispektrale Sensorsysteme können hierfür eine zusätzliche Ebene zur automatisierten und kontinuierlichen Überwachung des Sichtbereichs schaffen. Ihr wesentliches Ziel besteht darin, potenzielle Gefahren zu identifizieren, Hindernisse zu klassifizieren und dem Betriebspersonal in Echtzeit verwertbare Warnmeldungen bereitzustellen.

Europäische Forschungsprojekte untersuchen KI-basierte Hinderniserkennung

Mehrere europäische Forschungsprogramme verdeutlichen die wachsende Bedeutung dieses Themas. Das von der Europäischen Union geförderte Projekt SMART2 kombinierte unterschiedliche Ansätze zur Erkennung von Hindernissen und unbefugtem Betreten von Bahngleisen. Die Projektpartner untersuchten sensorbasierte Lösungen, die sowohl an Bord von Zügen als auch entlang der Strecke und aus der Luft eingesetzt werden können. Nach Angaben der Europäischen Kommission ermöglichen die kombinierten Ansätze eine Überwachung über Entfernungen von bis zu 2.000 Metern. Von besonderem Interesse ist dabei die Fähigkeit, potenzielle Gefahren auch an Stellen zu erkennen, die vom Führerstand aus nicht unmittelbar einsehbar sind. Das Projekt zeigt, wie moderne Hinderniserkennung zunehmend auf dem Zusammenspiel unterschiedlicher Sensoren und Datenquellen beruht.

Auch in Deutschland werden vergleichbare Lösungen entwickelt. Unter der Leitung von Siemens Mobility arbeitet ein Industrie- und Forschungskonsortium im Projekt RemODtrAIn an der sicheren Fernsteuerung von Zügen in Bahnbetriebswerken. Zu den Beteiligten gehören Unternehmen der Deutschen Bahn, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie mehrere technische Hochschulen. Ein Bestandteil des Projekts ist die Entwicklung einer modularen, KI-basierten Hinderniserkennung. Geplante Erprobungen umfassen einen ICE 4 im Betriebswerk Köln-Nippes sowie einen Desiro Classic am Smart Rail Connectivity Campus in Annaberg-Buchholz. Nach Angaben des DLR hat das Projekt ein Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro und läuft von Oktober 2025 bis September 2028. Die Erprobung und Validierung an Fahrzeugen ist für 2028 vorgesehen.

Diese Forschungsaktivitäten zeigen, dass die Wahrnehmung des Gleisumfelds zunehmend als eigenständiger Bestandteil moderner Bahnsysteme betrachtet wird. Während öffentlich geförderte Forschungsverbünde auf Validierungsziele im Jahr 2028 hinarbeiten, gibt es bereits erste kommerzielle Integrationen KI-basierter Wahrnehmungstechnologie in industrielle Sicherheitsanwendungen. Umfang und Einsatzbedingungen dieser Anwendungen unterscheiden sich jedoch von den Zielen der europäischen Forschungsprojekte.

Ergänzung statt Ersatz bestehender Zugbeeinflussungssysteme

Bei der Bewertung dieser Technologien ist eine wichtige Unterscheidung erforderlich. Das European Train Control System (ETCS) überwacht unter anderem Fahrterlaubnisse und zulässige Geschwindigkeiten. KI-basierte Wahrnehmungssysteme verfolgen einen anderen Ansatz: Sie sollen eine zusätzliche visuelle Wahrnehmungsebene für physische Gefahren im Gleisbereich bereitstellen. Ein unerwartetes Objekt auf den Schienen oder ein Fahrzeug, das in einen Gefahrenbereich einfährt, lässt sich nicht allein anhand einer erteilten Fahrterlaubnis erkennen. Multispektrale KI-Wahrnehmungssysteme können deshalb eine ergänzende Funktion übernehmen, indem sie den sichtbaren Gleisbereich kontinuierlich überwachen und auf potenzielle Hindernisse aufmerksam machen. Damit könnten sie die vorhandene Signal- und Sicherungsinfrastruktur unterstützen und dazu beitragen, das Risiko von Kollisionen, Schäden an Fahrzeugen und Infrastruktur sowie kostspieligen Betriebsunterbrechungen zu reduzieren. Der ergänzende Einsatz von KI-Wahrnehmungssystemen und ETCS eröffnet somit die Möglichkeit, unterschiedliche Sicherheitsfunktionen miteinander zu verbinden. Während ETCS Fahrparameter und Geschwindigkeitsgrenzen überwacht und durchsetzt, können KI-basierte Sensorsysteme zusätzliche Informationen über physische Hindernisse im Gleisbereich bereitstellen.

Ob solche Systeme tatsächlich zu einer messbaren Verbesserung der Betriebssicherheit beitragen, hängt unter anderem von ihrer Zuverlässigkeit, der jeweiligen technischen Integration und den geltenden Zulassungsanforderungen ab. Eine eigenständige Wahrnehmungsebene ersetzt daher weder bestehende Zugbeeinflussungssysteme noch die Verantwortung des Betriebspersonals.

Ein kommerzielles Anwendungsbeispiel aus den USA

Ein kommerzielles Beispiel aus den Vereinigten Staaten zeigt, wie KI-basierte Wahrnehmungstechnologie bereits in industrielle Rangierabläufe integriert werden kann. Der US-amerikanische Rangierdienstleister Railserve, der über Marmon Rail zum Berkshire-Hathaway-Konzern gehört, hat eine Sicherheitsplattform namens YardGUARD auf den Markt gebracht. Im Juni 2026 wurde bekannt gegeben, dass Technologie des israelischen Unternehmens Rail Vision in die Plattform integriert wurde. Sie bildet einen zentralen Bestandteil von WatchGUARD, einer Lösung zur Erkennung potenzieller Hindernisse und zur Unterstützung des Betriebspersonals. Die Wahrnehmungstechnologie nutzt elektrooptische Sensoren und KI-basierte Bildauswertung. Sie soll Objekte auf und neben den Gleisen erkennen und entsprechende Warnmeldungen an das Bedienpersonal ausgeben. Bei geeigneter Integration in die Lokomotivsteuerung kann die YardGUARD-Plattform auch eine automatische Notbremsung unterstützen, wenn ein Bediener auf eine kritische Warnung nicht reagiert. Der Ansatz verbindet damit die Erkennung potenzieller Gefahren mit betrieblichen Warn- und Sicherheitsfunktionen. Entscheidend ist nicht allein, ein Objekt zu identifizieren, sondern diese Information in einen Arbeitsablauf einzubinden, der dem Personal eine rechtzeitige Reaktion ermöglicht.

Die Integration in die kommerziell eingeführte YardGUARD-Plattform zeigt, wie zusätzliche Sensortechnologie über Forschungs- und Demonstrationsprojekte hinaus in industrielle Sicherheitsanwendungen eingebunden werden kann. Sie stellt damit einen wichtigen praktischen Anwendungsfall dar. Aus der Integration allein lässt sich allerdings noch keine großflächige Ausstattung von Lokomotiven oder eine nachgewiesene Reduzierung von Zwischenfällen ableiten.

Welche Informationen moderne Sensorsysteme liefern können

Rail Vision entwickelt verschiedene KI-basierte Wahrnehmungslösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche im Schienenverkehr. TrackScout (ehemals MainLine) wurde für den Betrieb auf Hauptstrecken entwickelt und kombiniert multispektrale elektrooptische Sensoren mit Deep-Learning-Algorithmen. Nach Angaben des Unternehmens kann TrackScout potenzielle Hindernisse auf Entfernungen von bis zu 2.000 Metern erkennen und klassifizieren. Dazu zählen Menschen, Tiere, Fahrzeuge, Schienenfahrzeuge und technische Einrichtungen entlang der Gleise. Das System kann laut Hersteller außerdem bislang nicht klassifizierte Objekte erkennen und Weichenstellungen identifizieren. Visuelle und akustische Warnmeldungen sollen dem Fahrpersonal zusätzliche Informationen für betriebliche Entscheidungen liefern.

Im September 2026 stellte das Unternehmen YardFlow vor, seine Lösung für industrielle Rangierbahnhöfe. Nach Angaben von Rail Vision ist das System darauf ausgelegt, Gefahren auf und neben den Gleisen auf Entfernungen von bis zu 200 Metern zu erkennen und Warnmeldungen in Echtzeit auszugeben. Videoaufzeichnungen und Analysefunktionen können darüber hinaus Einblicke in betriebliche Abläufe ermöglichen. YardFlow Flex (ehemals ShuntingYard) ist die multispektrale Lösung von Rail Vision für Rangieranwendungen unter schwierigen Wetter- und Sichtbedingungen. Nach Herstellerangaben können beide Yard-Lösungen Hindernisse erkennen, Weichenstellungen identifizieren und potenzielle seitliche Kollisionsrisiken erfassen. Damit sollen das Betriebspersonal unterstützt, die Effizienz im Rangierbetrieb verbessert und mögliche Schäden an Fahrzeugen und Anlagen reduziert werden.

Während bei Anwendungen auf Hauptstrecken die Erkennung über größere Entfernungen im Vordergrund steht, konzentrieren sich Lösungen für Rangierbahnhöfe auf die unmittelbare Fahrzeugumgebung. Die angegebenen Reichweiten und Funktionen beruhen auf Herstellerangaben. Ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit hängt unter anderem von den jeweiligen Sichtverhältnissen und Betriebsbedingungen ab.

Internationale Tests liefern zusätzliche Erkenntnisse

Neben der kommerziellen Integration bei Railserve wird die Technologie auch in weiteren Eisenbahnmärkten erprobt. Im September 2026 wurde Rail Vision für ein Sensortestprogramm von MxV Rail ausgewählt. Die Organisation ist mit der Association of American Railroads verbunden, dem Branchenverband der nordamerikanischen Güterbahnen. Das Programm untersucht, wie moderne Sensortechnologie die Einhaltung von Geschwindigkeitsbeschränkungen im Rahmen des sogenannten Restricted Speed Enforcement unterstützen könnte. Dabei geht es um Betriebssituationen, in denen Züge unter bestimmten Voraussetzungen mit eingeschränkter Geschwindigkeit fahren müssen. Auch in Indien wurde die Technologie unter realen Betriebsbedingungen getestet. Im März 2026 meldete das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss eines zweimonatigen Machbarkeitsnachweises mit einem großen indischen Eisenbahnbetreiber und dem Industriepartner Sujan Industries. Nach Angaben von Rail Vision fiel die Bewertung positiv aus. Darüber hinaus wurden Feldtests einer für Rangierumgebungen entwickelten Sensorlösung mit Israel Railways abgeschlossen. Anschließend fanden Gespräche über mögliche weitere Anwendungen statt. Diese Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Während die Integration bei Railserve bereits Bestandteil einer kommerziell eingeführten Plattform ist, handelt es sich bei den anderen Beispielen um technische Bewertungen oder anschließende Gespräche über mögliche weitere Einsatzmöglichkeiten.

Die Praxistests unter realen Bedingungen liefern zusätzliche Erkenntnisse über die Leistungsfähigkeit der Systeme in unterschiedlichen betrieblichen Umgebungen. Sie können eine Grundlage für weitere technische Entwicklungen und mögliche zukünftige kommerzielle Anwendungen schaffen. Ob daraus größere Aufträge oder eine breitere Marktdurchdringung entstehen, bleibt abzuwarten.

Welche Rolle könnte KI im europäischen Rangierbetrieb der Zukunft spielen?

Europäische Eisenbahnbetreiber stehen zunehmend vor der Frage, wie zusätzliche Wahrnehmungstechnologien in bestehende Sicherheitsverfahren und betriebliche Abläufe integriert werden können. Insbesondere in Rangierbahnhöfen, Werkstätten und industriellen Gleisanlagen stellen wechselnde Fahrzeugbewegungen und eingeschränkte Sichtverhältnisse weiterhin betriebliche Risiken dar. Europäische Forschungsprogramme und kommerzielle Anwendungsbeispiele zeigen unterschiedliche Wege für die Weiterentwicklung KI-basierter Hinderniserkennung auf. Während Forschungsprojekte technische Möglichkeiten und Validierungsmethoden untersuchen, liefern praktische Anwendungen Erkenntnisse darüber, wie sich entsprechende Technologien in bestehende Fahrzeuge und Arbeitsabläufe integrieren lassen. Eine breitere Einführung wird insbesondere von der Zuverlässigkeit unter unterschiedlichen Wetter- und Lichtbedingungen, dem Umgang mit Fehlalarmen und der technischen Integration in bestehende Fahrzeugflotten abhängen. Auch die wirtschaftlichen Anforderungen der Betreiber und die geltenden Sicherheitsvorschriften werden eine wichtige Rolle spielen.

KI-basierte Wahrnehmungssysteme könnten künftig eine größere Rolle im europäischen Schienenverkehr übernehmen. Als zusätzliche visuelle Wahrnehmungsebene können sie bestehende Zugbeeinflussungssysteme und das Betriebspersonal ergänzen. Ziel solcher Anwendungen ist es, potenzielle Gefahren früher zu erkennen, Schäden an Fahrzeugen und Infrastruktur möglichst zu vermeiden und ungeplante Betriebsunterbrechungen zu reduzieren.

Die europäischen Forschungsprojekte und die kommerzielle Integration der Technologie von Rail Vision bei Railserve zeigen dabei unterschiedliche Entwicklungsstufen. Ob KI-basierte Hinderniserkennung langfristig zu einem festen Bestandteil des regulären Bahnbetriebs wird, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie zuverlässig sich die Systeme unter realen Einsatzbedingungen bewähren und welchen zusätzlichen Nutzen sie für Betreiber nachweisen können.

Quellen

Traficom - Sicherheit bei Rangierarbeiten in Finnland, 21. April 2026

https://tieto.traficom.fi/en/statistics/safety-shunting

Finnische Sicherheitsuntersuchungsbehörde - Rangierunfälle und Sicherheitsrisiken, 2020

https://www.turvallisuustutkinta.fi/en/investigations/investigation-reports/r2019-s1-theme-investigation-of-shunting-accidents-and-incidents/

Europäische Kommission - KI-basierte Hinderniserkennung im Projekt SMART2

https://cordis.europa.eu/article/id/443302-improving-autonomous-object-detection-systems-for-trains

DLR - Forschungsprojekt RemODtrAIn, 19. Dezember 2025

https://www.dlr.de/de/ts/aktuelles/nachrichten/2025/projektstart-remodtrain-konsortium-entwickelt-sichere-fernsteuerung-mit-ki-basierter-hinderniserkennung-fuer-den-betrieb-im-bahndepot

DLR - Projektinformationen zu RemODtrAIn

https://www.dlr.de/en/ts/research-transfer/projects/remodtrain

Europäische Kommission - Funktionsweise von ETCS

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/ertms/what-ertms-and-how-does-it-work/etcs-levels-and-modes_en

Rail Vision - Integration in Railserves YardGUARD, 3. Juni 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-technology-integrated-railserves-commercially

Rail Vision - Markteinführung von YardFlow, 17. September 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-launches-yardflowtm-its-leading-ai-perception

Rail Vision - TrackScout und YardFlow Flex, 9. September 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-introduces-trackscout-and-yardflow-flex-new-brand

Rail Vision - US-Testprogramm mit MxV Rail, 3. September 2026

https://ir.railvision.io/node/8526/html

Rail Vision - Machbarkeitsnachweis in Indien, 16. März 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-visions-mainline-system-delivers-strong-performance-india

Rail Vision - Feldtests mit Israel Railways, 24. Juni 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-announces-recent-major-achievements-industry-leaders

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Rail Vision Ltd

Land: israelisch

ISIN: IL0011475949

https://railvision.io/

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