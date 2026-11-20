IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: NurExone: US-Produktion nimmt Gestalt an Wissenschaftliche Partnerschaft zielt auf die Kommerzialisierung von Exosomen ab

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Exosomen gelten als vielversprechender Ansatz für neue Therapien, doch ihre Herstellung in gleichbleibender Qualität bleibt eine erhebliche technische Herausforderung. Das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU | ISIN: CA67059R1091) will diese Hürde in Zusammenarbeit mit der in den USA ansässigen Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO) Made Scientific überwinden. Im Podcast Disrupting the Exosome Industry erklären NurExone-Mitbegründer Yoram Drucker und der Chairman & CEO von Made Scientific, Syed T. Husain, wie die Zusammenarbeit vorbereitet wird, welche Rolle die US-Infrastruktur spielt und warum die Produktionsstrategie über den führenden Wirkstoffkandidaten des Unternehmens, ExoPTEN, hinausgeht.

Vom wissenschaftlichen Ansatz zur GMP-Herstellung in den USA

Die Partnerschaft mit Made Scientific soll NurExone Zugang zu der für die Arzneimittelentwicklung erforderlichen Produktionsinfrastruktur verschaffen. Mitte August 2026 gaben NurExone und seine US-Tochtergesellschaft Exo-Top eine verbindliche Absichtserklärung (MOU) bekannt, in der Made Scientific als exklusiver US-GMP-Herstellungs- und kommerzieller Exosomen-Lieferpartner von NurExone für klinische und kommerzielle Aktivitäten benannt wurde. Nach Angaben des Unternehmens sind die ersten GMP-konformen Produktionschargen für das erste Halbjahr 2027 geplant. Ein endgültiger Herstellungsvertrag muss jedoch erst noch unterzeichnet werden.

Der Podcast macht deutlich, dass die Zusammenarbeit bereits im Gange ist. Laut Syed T. Husain, Chairman & CEO von Made Scientific, wurden die für das Projekt verantwortlichen Teams identifiziert, die Vorbereitungen laufen und die Parteien haben bereits ausgearbeitet, wo und wie die Produktion organisiert werden soll. Dies stellt einen wichtigen operativen Schritt dar, auch wenn dies nicht bedeutet, dass der Technologietransfer abgeschlossen oder die GMP-Herstellung qualifiziert ist.

Husain beschreibt die Herstellung biologischer Produkte als einen Prozess, der nicht einfach nach einem Copy-and-Paste-Ansatz hochskaliert werden kann. Insbesondere Produkte, an denen lebende Zellen beteiligt sind, erfordern sowohl ein robustes technisches Fundament als auch die Fähigkeit, auf biologische Variabilität zu reagieren. Die Herausforderung besteht darin, kontrollierbare Faktoren so präzise wie möglich zu steuern und gleichzeitig die spezifischen Eigenschaften des biologischen Ausgangsmaterials zu berücksichtigen.

Dies ist für NurExone von entscheidender Bedeutung: Exosomen sind ein integraler Bestandteil seines therapeutischen Ansatzes und dienen als Wirkstoff für den führenden Medikamentenkandidaten ExoPTEN. Sie müssen daher nicht nur produziert, sondern auch umfassend charakterisiert und unter entsprechenden Qualitätsbedingungen hergestellt werden. Dazu gehören kontrollierte Verfahren, dokumentierte Herstellungsprozesse und geeignete Analysemethoden.

Nach Angaben von Made Scientific bringt das Unternehmen eine Belegschaft von mehr als 140 Mitarbeitern sowie die erforderlichen Produktionsanlagen und Reinrauminfrastrukturen ein. Drucker betont in der Diskussion, dass Made Scientific für NurExone mehr als ein herkömmlicher Dienstleister ist. Beide Unternehmen streben an, Wissen, Erfahrungen und Ideen auszutauschen, um die Entwicklung zu beschleunigen. Aus Sicht von NurExone verbindet die Zusammenarbeit die eigene wissenschaftliche Expertise und bestehende Technologie mit den Fertigungskapazitäten des US-Partners.

Der strategische Wert liegt daher nicht nur im Zugang zu Produktionsanlagen, sondern auch in der gemeinsamen Entwicklung eines übertragbaren und reproduzierbaren Herstellungsprozesses. Die Konsistenz von Charge zu Charge ist dabei ein zentraler Aspekt. Drucker berichtet, dass NurExone eine gleichbleibende Qualität über verschiedene Chargen hinweg nachgewiesen und die Zusammensetzung seiner Exosomen, einschließlich ihrer Proteine und mRNA, charakterisiert hat. Diese Aussagen stammen vom Unternehmen selbst und sollten nicht als Beweis dafür interpretiert werden, dass eine GMP-Herstellung bereits erfolgreich etabliert wurde. Dennoch bieten sie eine wichtige Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe.

Eine Plattform für therapeutische und unbeladene Exosomen

Die US-Strategie von NurExone beinhaltet einen Plattformansatz zur Herstellung naiver Exosomen. In diesem Zusammenhang bezieht sich der Begriff auf Exosomen, die nicht mit einem zusätzlichen therapeutischen Wirkstoff beladen wurden und die für weitere Anwendungen von Interesse sein könnten. Im Podcast erklärt Husain, wie sowohl Therapeutika als auch kommerzielle Exosomenprodukte gemeinsame Produktionsgrundlagen nutzen werden. Die Upstream-Prozesse sollen so weit wie möglich standardisiert werden. Dazu gehört auch die Master-Zellbank, von der die in der Herstellung verwendeten Zellen stammen. Sie soll dazu beitragen, einen konsistenten Ausgangspunkt für die Produktion zu schaffen.

ExoPTEN bleibt der Fokus des therapeutischen Entwicklungsprogramms von NurExone. Der Kandidat wird in erster Linie für die Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen untersucht. NurExone hat für diese Indikation bereits sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Europäischen Union den Status eines Orphan-Drugs (Arzneimittel für seltene Leiden) erhalten. Diese Einstufungen können die Entwicklung von Medikamenten für seltene Krankheiten unterstützen, stellen jedoch keine Marktzulassung dar und beweisen keine Wirksamkeit am Menschen. ExoPTEN befindet sich weiterhin in der präklinischen Entwicklung.

Parallel dazu sieht NurExone potenzielle Anwendungen für naive Exosomen in Bereichen wie Regeneration, Ästhetik und Langlebigkeit (Longevity). Der Podcast macht jedoch deutlich, dass sich diese Märkte noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Beide Redner betonen zudem, dass die zukünftige Marktentwicklung eng mit Produktqualität, Sicherheit und regulatorischen Erwägungen verknüpft sein wird. Hier könnte sich die Herstellungsexpertise des US-Partners als besonders relevant erweisen. Hochwertige Produkte, die gründlich charakterisiert und durch eine transparente Dokumentation gestützt werden, könnten sich langfristig von Angeboten abheben, die weniger strengen Kontrollen unterliegen. Die tatsächliche Nachfrage in den einzelnen Anwendungsbereichen oder die Frage, welche regulatorischen Anforderungen sich letztendlich durchsetzen werden, lässt sich derzeit jedoch noch nicht verlässlich vorhersagen.

Die Partnerschaft mit Made Scientific ist daher ein wichtiger Baustein in der US-Strategie von NurExone. Sie soll die Voraussetzungen dafür schaffen, die Exosomen-Plattform des Unternehmens von der Forschung in Richtung kommerzieller Herstellung und klinischer Anwendung voranzubringen. Ob sich dies in einen nachhaltigen Herstellungs- und Kommerzialisierungserfolg übersetzt, wird von den nächsten Meilensteinen abhängen - vom erfolgreichen Technologietransfer und der Etablierung reproduzierbarer GMP-Prozesse bis hin zu klinischen und regulatorischen Fortschritten.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

https://nurexone.com/

https://www.boerse-express.com/news/articles/nurexone-biologic-aktie-made-scientific-buendelt-gmp-fertigung-940456

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/12/3344133/0/en/nurexone-announces-binding-mou-with-made-scientific-for-u-s-gmp-manufacturing-and-commercial-supply-partnership.html

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