IRW-PRESS: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold beruft Wen Hou in den Verwaltungsrat

Toronto, Ontario, 19. November 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ - freut sich, die Ernennung von Herrn Wen Hou in den Vorstand des Unternehmens (der Vorstand) mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben (die Ernennung). Herr Hou wurde als Kandidat von Double Zero Capital, LP (Double Zero), dem größten Aktionär des Unternehmens mit einem Anteil von etwa 15,4 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf unverwässerter Basis), gemäß der am 15. August 2025 in Kraft getretenen Investorenvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Double Zero (die Investorenvereinbarung) in den Vorstand berufen.

Im Namen des Vorstands freuen wir uns, Herrn Wen als unabhängiges Vorstandsmitglied willkommen zu heißen, kommentierte Sean Roosen, Vorstandsvorsitzender und CEO. Double Zero hat das Unternehmen in den letzten anderthalb Jahren tatkräftig unterstützt und durch Eckinvestitionen mehrere wichtige Finanzierungen abgesichert, die entscheidend dazu beigetragen haben, das Cariboo-Goldprojekt in Richtung einer endgültigen Investitionsentscheidung voranzubringen und die erforderlichen Baufinanzierungen zu sichern. Wen bringt eine einzigartige Kapitalmarktperspektive mit, die auf mehr als einem Jahrzehnt Anlageerfahrung in den Bereichen Aktien, Rohstoffe, Terminkontrakte und digitale Technologien basiert und durch seinen ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund ergänzt wird. Seine Ernennung stärkt die Übereinstimmung zwischen dem Vorstand und den Aktionären, während wir den Bau des Cariboo-Goldprojekts mit dem Ziel der ersten Goldförderung im Jahr 2029 weiter vorantreiben.

Herr Hou ist ein Investor und Fondsmanager mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung bei Investitionen in Aktien, Rohstoffe und Terminkontrakte. Er ist Gründer und Chief Investment Officer von Coincident Capital, einem 2019 gegründeten Hedgefonds, der sich auf diskretionäre Trendfolge-Strategien an den Rohstoff- und Märkten für digitale Vermögenswerte konzentriert. Zudem ist er als Fondsmanager bei Brand Name GP LLC tätig, dem Komplementär von Double Zero. Herr Hou leitet das Hou Family Office, wo er die Immobilieninvestitionen sowie den Private-Equity-Bereich beaufsichtigt, der in Edelmetalle, Rohstofffonds und -handel sowie in Start-up-Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz investiert. Vor seiner Karriere im Investmentbereich war Herr Hou als Entwicklungsingenieur für integrierte Schaltkreise bei der Intel Corporation tätig. Herr Hou hat einen Master of Science in Elektrotechnik von der Henry Samueli School of Engineering der University of California, Irvine.

Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

ÜBER DIE OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiff-Projekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landbestands des Unternehmens in Cariboo in Zentral-British Columbia, Kanada, der zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline von Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) - ein Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralvorkommen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer

E-Mail:sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

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Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Ausbleiben der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange hinsichtlich der Ernennung; die Unfähigkeit, Herrn Hou oder andere Schlüsselpersonen zu halten, sowie Störungen im Zusammenhang mit Veränderungen im Vorstand; potenzielle Interessenkonflikte von Vorstandsmitgliedern, unter anderem aufgrund ihrer sonstigen geschäftlichen Aktivitäten und Beziehungen zu Aktionären; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung und dem Bau des Cariboo-Goldprojekts, einschließlich Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, Inflation und Störungen in der Lieferkette; Verzögerungen bei der Inbetriebnahme oder beim Übergang zur Produktion; die Leistung von Auftragnehmern und Beratern; Arbeitsniederlegungen oder -unterbrechungen beim Cariboo-Goldprojekt; unvorhergesehene Boden-, geotechnische oder wasserwirtschaftliche Bedingungen; Verzögerungen oder Engpässe bei erforderlichen Ausrüstungen, Lieferungen und Infrastruktur, einschließlich Artikel mit langer Vorlaufzeit; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte sowie Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Schutz; nachteilige Veränderungen der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage, des operativen Umfelds oder des Zugangs zu Kapital des Unternehmens; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und Fehler in der geologischen Modellierung durch die Unternehmensleitung; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen, einschließlich der Beziehungen zu First Nations, und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Den Lesern wird dringend empfohlen, die Angaben unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie die Risiken und Faktoren zu konsultieren, die in den jüngsten Jahresabschlüssen des Unternehmens, im Lagebericht der Geschäftsführung und in anderen öffentlichen Unterlagen offengelegt sind, die unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Auflistungen von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend sind. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt - sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben - keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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