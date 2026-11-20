

EQS-Media / 20.11.2026 / 10:13 CET/CEST



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Der Black Friday rückt immer näher. JIMMY empfiehlt den Verbraucher*innen, bei der Auswahl von Wasserreinigern für die Arbeitsplatte nicht nur auf die Rabatte zu achten. Das eigene europäische Produktsortiment verdeutlicht, wie Funktionalität, Platz in der Küche und laufende Kosten die Kaufentscheidung beeinflussen können.

Suzhou, China – JIMMY nutzt die kauffreudige Zeit um den Black Friday herum, um zu überlegteren Käufen von Wasserreinigern für Arbeitsplatten in ganz Europa anzuregen. Begleitend dazu gibt es zeitlich begrenzte Angebote für vier Produktreihen. Der Ansatz, der auch die Serien R9, R9 Pro, Matrix und Nespure N9 umfasst, konzentriert sich auf die täglichen Anforderungen, die Funktionalität der Geräte und die langfristigen Betriebskosten, nicht allein auf Rabatte.

„Verbraucher*innen wünschen sich heute Geräte, die genauso gut aussehen, wie sie funktionieren“, sagte Dora Guan, Vertriebsleiterin bei JIMMY. „Mit der eleganten, eisengrauen Oberfläche und dem Touchdisplay fügt sich unser Wasserreiniger für Arbeitsplatten nahtlos in moderne Kücheneinrichtungen ein. Wir finden, dass die tägliche Aufnahme von Wasser und die Verbesserung der Wasserqualität nicht auf Kosten eines durchdachten Designs und einfacher Handhabung gehen sollten.“

Nicht nur Rabatte spielen eine Rolle

Bei der Wahl eines Wasserreinigers sollte es um mehr gehen als um Preisvergleiche. Verbraucher*innen sollten auch die Installationsanforderungen und die Ersatzfilter berücksichtigen. Außerdem ist zu überlegen, ob zusätzliche Funktionen ihren Alltag wirklich erleichtern.

JIMMY empfiehlt, darauf zu schauen, welche vorhandenen Geräte ein Modell ersetzen könnte, einschließlich Wasserkocher, Wasserfilterkannen, Sprudelmaschinen, Eismaschinen und Kapselkaffeemaschinen. Die Antwort hängt vom Modell und den individuellen Bedürfnissen des jeweiligen Haushalts ab. Das Unternehmen beschreibt sein Sortiment als Plug-and-Play, allerdings sollten die Abmessungen der Arbeitsplatten für jedes Produkt geprüft werden.

Unterschiedliche Funktionen für unterschiedliche Haushalte

Der Wasserreiniger R9 liefert sofort heißes Wasser mit sechs präzisen Temperatur- und Mengeneinstellungen. Er wird mit zwei Kannen geliefert. Das Pro-Modell bietet die gleichen Funktionen und zusätzlich gekühltes Wasser mit einer Temperatur von 10 °C.

Die modulare Matrix-Serie ermöglicht es Benutzer*innen, Funktionen separat auszuwählen. Die kompakte M9 Pro-Basiseinheit stellt heißes Wasser bereit, während das optionale S9-Modul gekühltes Sprudelwasser ausgibt. Das I9-Modul kann Eis herstellen und zerkleinern. Benutzer`*innen können die Basiseinheit entweder mit dem S9-Modul oder dem I9-Modul koppeln, um ihr bevorzugtes Setup zusammenzustellen.

Das auf der IFA 2026 in Berlin vorgestellte Nespure N9 kombiniert Wasserreinigung mit der Zubereitung von Kapselkaffee. Das Gerät ist mit Kapseln der Originalserie kompatibel, verwendet eine fünfstufige Ultrafiltration und gibt laut JIMMY innerhalb von drei Sekunden Wasser mit einer Temperatur von 98 °C aus.

Filterungen und laufende Kosten

JIMMY gibt an, dass die Serien R9, R9 Pro und Matrix eine siebenstufige Umkehrosmosefilterung mit Echtzeitüberwachung des Gesamtgehalts an gelösten Feststoffen (TDS) verwenden. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, Verunreinigungen, einschließlich Schwermetalle, PFAS-Chemikalien und Bakterien, zu entfernen. Der Remineralisierungsprozess nach der Filterung fügt dem Wasser wieder Mineralien hinzu. Der Geschmack soll so dem von Mineralwasser ähneln.

Die Filter der Wasserreiniger haben eine angegebene Lebensdauer von 12–24 Monaten. Die tatsächlichen Austauschintervalle und -kosten sind entscheidend, um die langfristigen Kosten einschätzen zu können. Die Verwendung von gereinigtem Leitungswasser kann je nach Haushaltsverbrauch auch den Verbrauch von in Flaschen abgefülltem Wasser verringern, was außerdem Plastik einspart.

Zeitlich begrenzte Verfügbarkeit in europäischen Einzelhandelskanälen

Black-Friday-Angebote sind bei Amazon, jimmy.eu, jimmyitalia.it, jimmy.bg, Otto, Kaufland, Unieuro, MediaWorld, eMAG, JOYBUY und Allegro gelistet. Verfügbarkeit, Lagerbestand und Aktionsbedingungen variieren je nach regionaler Plattform.

Über JIMMY

JIMMY ist eine technologieorientierte Marke der KingClean Electric Co., Ltd., deren Entwicklungs- und Herstellungsgeschichte von Kleingeräten bis 1994 zurückreicht. KingClean berichtet von über 800 Forschungs- und Entwicklungsingenieuren, mehr als 2200 Patenten und über 200 neuen Patentanmeldungen pro Jahr. JIMMY nutzt diese Fähigkeiten, um Produkte zu entwickeln, die den Alltag sauberer und smarter machen.

Kontakt:

Qiong Hu

qiong.hu@kingclean.com

Emittent/Herausgeber: JIMMY

Schlagwort(e): Lifestyle

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