- von Hakan ⁠Ersen

Frankfurt/New York, 19. Nov (Reuters) - Das Vertrauen der Anleger in eine Fortsetzung des KI-Booms ist offenbar ungebrochen. Sie rissen sich am Donnerstag um die Aktien des Börsendebütanten Anthropic. Die Papiere stiegen bei ihrer Premiere an der US-Technologiebörse Nasdaq auf 111,50 Dollar und lagen damit 35 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar. Die Marktkapitalisierung erreichte zwei Billionen Dollar. Auf einen solchen Wert war bislang nur der Weltraumkonzern ‌SpaceX aus dem Stand gekommen. "Ein Teil der Nachfrage könnte darauf zurückzuführen sein, dass Anleger die seltene Gelegenheit nicht verpassen wollen, sich an einem führenden KI-Unternehmen zu beteiligen - auch wenn dessen langfristige Ertragskraft ungewiss bleibt", sagte Analyst Lukas Mühlbauer vom ⁠Research-Haus Ipox.

Das für sein ⁠KI-Modell "Claude" bekannte Unternehmen nimmt mit der Emission die Rekordsumme von 81,3 Milliarden Dollar ein und stellt damit SpaceX in den Schatten. Der Konzern des Milliardärs Elon Musk hatte bei seinem Börsengang im Juni 75 Milliarden Dollar erlöst.

Experten zufolge könnte der erfolgreiche Anthropic-Börsengang den aktuellen Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) um einige Jahre verlängern. "Die Debatte hat sich verschoben von 'Ist das real?' hin zu 'Wer profitiert davon?'", sagte Joe Zidle, Chef-Marktanalyst des privaten Vermögensverwalters Cresset. "Das ist eine deutlich gesündere Debatte für das KI-Ökosystem."

KURSSPRUNG MIT ANSAGE

Die fulminante Premiere ‌hatte sich bereits abgezeichnet: Anthropic stockte dank einer hohen Nachfrage die Zahl ‌der angebotenen Aktien von 825 Millionen auf 980 Millionen auf. Außerdem verkaufte es seine Papiere letztlich mit 83 Dollar deutlich oberhalb der ursprünglichen Preisspanne von 70 bis 78 Dollar. Im Graumarkt des Brokerhauses Lang & Schwarz und der Handelsplattform Tradegate wurden Anthropic-Titel zeitweise mit mehr als 100 ⁠Euro oder umgerechnet 110 Dollar gehandelt. Zum Handelsschluss in New York notierte die Aktie 17 Prozent im Plus bei 97,17 Dollar.

Analyst ‌Malik Ahmed Khan warnte vor möglichen Kursrückschlägen. "Anthropic muss sein rasantes Wachstumstempo ⁠aufrechterhalten und gleichzeitig die enormen Kosten für Entwicklung und den Betrieb seiner KI-Modelle schultern." Darüber hinaus sei unklar, wie sich der Wettbewerb und das regulatorische Umfeld entwickelten. Seit Monaten wird über eine schärfere Überwachung der KI-Branche diskutiert. Der Auslöser ist eine Serie von Angriffen außer Kontrolle geratener KI-Modelle auf fremde IT-Systeme. Einige Experten befürchten sogar, ‌dass diese Technologie eine existenzielle Gefahr für die Menschheit darstellt. Anthropic ⁠wies im Börsenprospekt sogar ausdrücklich auf mögliche Schäden durch ⁠seine KI-Modelle hin. Das Unternehmen aus San Francisco schreibt zudem wegen der Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur bislang operative Verluste in Milliardenhöhe.

DEM GEMEINWOHL VERPFLICHTET

Anthropic wurde 2021 von sieben ehemaligen Mitarbeitern des ChatGPT-Entwicklers OpenAI gegründet. Zu dieser Gruppe gehören der heutige Vorstandschef Dario Amodei und seine Schwester Daniela. Deren Anteile sind laut Börsenprospekt in einer mit Sonderstimmrechten ausgestatteten "Founder LLC" gebündelt, die dem Allgemeinwohl verpflichtet ist. Die Mitglieder dieses Gremiums seien "in besonderer Weise geeignet, unsere Mission voranzutreiben". Dieses Ziel ist die Entwicklung einer verantwortungsvollen KI, die der Menschheit dient.

Die Anthropic-Gründer und zahlreiche Mitarbeiter profitieren finanziell enorm von der Kursrally. Der in der "Founder LLC" gebündelte Anteil von etwa zehn Prozent ist aktuell 200 Milliarden Dollar wert. Schätzungen zufolge halten knapp 600 weitere ⁠Beschäftigte Aktien im Wert von jeweils mehr als 100 Millionen Dollar.

(unter Mitarbeit von Niket Nishant, Manya Saini und Echo Wang, bearbeitet von Christian Rüttger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und M)