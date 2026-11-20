ANTALYA (dpa-AFX) - Nach zweiwöchigen Verhandlungen soll die UN-Klimakonferenz in der Türkei an diesem Freitag um 18.00 Uhr (16.00 Uhr MEZ) planmäßig enden. Eine Verlängerung der Beratungen war jedoch bei sämtlichen Gipfeln der vergangenen Jahre üblich und ist auch diesmal sehr wahrscheinlich.

In Antalya haben Diplomaten aus knapp 200 Staaten seit dem 9. November über den Kampf gegen die Erderhitzung und über die versprochenen Finanzhilfen für arme Staaten beraten. Nach UN-Angaben waren 119.425 Menschen für die Konferenz registriert, davon holten aber nur 69.315 ihren Zugangsausweis ab.

In einem neuen Entwurf für eine Abschlusserklärung, den die Konferenzleitung nachmittags veröffentlichte, wird der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle nicht mehr erwähnt, anders als im vorherigen Entwurf. Klimaschützer nannten dies einen "riesigen Rückschritt". UN-Klimachef Simon Stiell betonte dagegen, der Ausstieg aus fossilen Energien sei 2023 beschlossen worden - und dies gelte weiterhin. Am Freitag wird nun eine nochmals überarbeitete Version für die Abschlusserklärung erwartet./yyzz/DP/jha