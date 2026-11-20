Frankfurt, ⁠20. Nov (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat die Einigung mit der italienischen Großbank Unicredit ‌im Übernahmestreit um die Commerzbank verteidigt. "Das ist gut für ⁠Frankfurt", ⁠sagte Klingbeil am Freitag beim European Banking Congress in Frankfurt. Man habe in guten und ‌fairen Gesprächen eine gemeinsame ‌Basis gefunden. Wichtig seien ihm die Garantien für ⁠den Standort Frankfurt, die Mittelstandsfinanzierung ‌und die ⁠Börsennotierung der Commerzbank. Ob der Bund seinen Anteil an der Commerzbank reduzieren ‌werde, ⁠ließ Klingbeil offen. "Ich kann ⁠das heute nicht beantworten", sagte der Minister.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)