Klingbeil: Einigung mit Unicredit Erfolg für Frankfurt
Frankfurt, 20. Nov (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat die Einigung mit der italienischen Großbank Unicredit im Übernahmestreit um die Commerzbank verteidigt. "Das ist gut für Frankfurt", sagte Klingbeil am Freitag beim European Banking Congress in Frankfurt. Man habe in guten und fairen Gesprächen eine gemeinsame Basis gefunden. Wichtig seien ihm die Garantien für den Standort Frankfurt, die Mittelstandsfinanzierung und die Börsennotierung der Commerzbank. Ob der Bund seinen Anteil an der Commerzbank reduzieren werde, ließ Klingbeil offen. "Ich kann das heute nicht beantworten", sagte der Minister.
(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)