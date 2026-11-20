BERLIN (dpa-AFX) - Lars Klingbeil als Anlageberater? Im Internet kursieren nach Angaben des Bundesfinanzministers KI-generierte Videos, in denen er Investment-Tipps gebe. "Ey, gib doch mal da Geld oder klick mal hier drauf oder leg da mal 3.000 Euro an", soll der SPD-Chef laut eigenen Aussagen in diesen Videos sagen.

Aufgenommen habe er diese Videos nie, sagte Klingbeil bei einer Auftaktveranstaltung zur Finanzbildungsstrategie an der Otto-Hahn-Schule in Berlin-Neukölln. In der Gesprächsrunde war zuvor über Influencer und prominente Gesichter bei Finanzthemen gesprochen worden. Klingbeil griff dabei den Hinweis einer Schülerin auf, Informationen im Netz kritisch zu prüfen und nachzurecherchieren.

Finanzbildungsstrategie ist ein Novum

Die Finanzbildungsstrategie schafft erstmals einen ressortübergreifenden Handlungsrahmen zur Stärkung der Finanzkompetenz. Im Fokus stehen Personen, die sich bisher weniger mit Finanzwissen auseinandergesetzt haben. Die zunächst auf fünf Jahre angelegte Strategie sieht sieben Handlungsfelder vor - von Altersvorsorge und Kapitalmarkt bis hin zu Gründungskompetenz. Auch die Frühstartrente und die Reform der privaten Altersvorsorge sollen Thema sein.

Neben dem SPD-Chef nahmen auch der Finanzbildungsbotschafter Philipp Lahm sowie Lutz Lienenkämper, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, teil. Als Finanzbildungsbotschafter soll der 43-jährige Ex-Profifußballer Lahm neben KiKA-Moderatorin und Schauspielerin Tomomi Themann die Bedeutung von Finanzwissen vermitteln./bro/DP/jha