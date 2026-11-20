BERLIN (dpa-AFX) - Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Mopeds und andere Kleinfahrzeuge soll nach dem Willen der Bundesländer von derzeit 45 auf künftig 65 Stundenkilometer erhöht werden. Der Bundesrat forderte die Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene für eine solche Änderung einzusetzen.

Im angenommenen Antrag der Länder Sachsen und Thüringen wird darauf hingewiesen, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten die technischen Möglichkeiten und auch die Anforderungen an die Mobilität weiterentwickelt hätten. Moderne Fahrzeuge verfügten insbesondere bei Bremsen, Reifen, Fahrwerk und Beleuchtung über einen deutlich besseren technischen Standard.

Daher sollte die bestehende bauartbedingte Maximalgeschwindigkeit neu bewertet werden. Dies könnte Mopeds und andere kostengünstige Fahrzeuge für längere Strecken, also gerade im ländlichen Raum attraktiver machen.

Die derzeitige Höchstgeschwindigkeit beruht auf einer europäischen Fahrzeugeinstufung aus den 90er Jahren. Viele Kleinkrafträder aus der früheren DDR dürfen allerdings schon heute mit Tempo 60 unterwegs sein./sk/DP/jha