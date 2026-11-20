Frankfurt, 20. ⁠Nov (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) will es Ländern außerhalb der Währungsunion leichter machen, sich im Notfall mit Euro zu versorgen. Dazu sollen die sogenannten Swap-Linien, also Vereinbarungen zum Tauschen von Währungen, einfacher nutzbar werden. "Wir arbeiten daran, unsere ‌Swap-Linien in einer zunehmend zersplitterten Welt einsatzbereit zu halten", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Freitag auf einer Konferenz in Frankfurt. "Sie werden auch ⁠leichter zugänglich ⁠sein." Ziel ist es demnach, den Euroraum besser vor Finanzstress zu schützen, der aus dem Ausland kommt. Zugleich soll die Rolle des Euro in der Welt gestärkt werden.

Bislang unterhält die EZB solche Swap-Linien nur mit großen Zentralbanken wie der US-Notenbank Federal Reserve und der chinesischen ‌Zentralbank. Über solche Vereinbarungen können Zentralbanken in angespannten ‌Marktphasen die eigene Währung gegen Euro tauschen und damit Euro-Liquidität bereitstellen. Lagardes Äußerungen deuten darauf hin, dass diese finanziellen Sicherheitslinien künftig breiter verfügbar werden ⁠könnten. Dies passt zu den Bemühungen der EZB, die internationale Nutzung der ‌Gemeinschaftswährung zu fördern und die Abhängigkeit ⁠der Euro-Zone vom Dollar im Handel und bei Investitionen zu verringern.

Lagarde sagte, das wichtigste Ziel der Swap-Linien sei es, ein Übergreifen von Finanzstress aus dem Ausland zu begrenzen. Dies helfe der ‌EZB indirekt dabei, die Finanzierungskosten im ⁠Euroraum zu steuern. Zugleich machten ⁠solche Vereinbarungen es für ausländische Investoren attraktiver, Euro-Anlagen zu halten. "Ein Reservemanager, der weiß, dass Euro-Wertpapiere ohne Notverkauf in Euro-Liquidität umgewandelt werden können, hat in normalen Zeiten mehr Grund, sie zu halten", sagte Lagarde.

In ähnlicher Richtung hat die EZB zuletzt ihre sogenannte Eurep-Fazilität geöffnet. Darüber können sich ausländische Zentralbanken gegen Sicherheiten Euro beschaffen, sofern diese auf Euro lauten. Mehr als 30 Länder haben der EZB zufolge Interesse ⁠an einem Zugang bekundet.

(Bericht von Francesco Canepa, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)