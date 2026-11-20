BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts einer steigenden Zahl von Masern-Erkrankungen in den USA fordert der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ein entschlosseneres Vorgehen gegen die Krankheit in Deutschland. "Die Lage in Deutschland ist ehrlicherweise auch nicht perfekt. Wir haben immer wieder Ausbrüche erlebt und sind somit nicht masernfrei", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Unter anderem müsse die Impfquote in Deutschland steigen, meint der Gesundheitsexperte. "Unsere Impfquoten zum Zeitpunkt der Einschulung liegen nur knapp über 90 Prozent. Das ist keine ideale Ausgangssituation", gab er zu bedenken.

"Wir haben den Status, den die USA jetzt verloren haben, nie erreicht", sagte Lauterbach mit Blick auf jüngste Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Diese hatten nach mehr als einem Vierteljahrhundert ihren Status als masernfreies Land verloren.

Lauterbach warnt vor bleibenden Schäden bei Kindern

Seit Anfang 2025 kommt es in den USA immer wieder zu großen Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Experten führen diese vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Um eine dauerhafte Ausbreitung der Masern zu verhindern, ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Impfquote von mindestens 95 Prozent mit zwei Impfdosen erforderlich.

Lauterbach sprach sich für mehr Aufklärung in Deutschland aus. "Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass es bei Kindern doch erhebliche Komplikationen durch die Infektion geben kann, die auch bleibende Schäden hinterlassen", sagte der Bundestagsabgeordnete. Lauterbach empfiehlt unter anderem, den individuellen Impfschutz zu überprüfen./gma/DP/zb