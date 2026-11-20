Die Korrektur des Dax findet auch am Freitag wohl keinen Halt. Es droht der sechste Verlusttag in Folge, nachdem der deutsche Leitindex in der Vorwoche noch einen Rekordstand von 27.001 Punkten erreicht hatte. Der deutsche Leitindex sank in den ersten Handelsminuten um 1,5 Prozent auf 25.093 Punkte und testet seine exponentielle 200-Tage-Linie. Sie gilt als ein Gradmesser für den langfristigen Trend.

Das Jahresplus im Dax, das zwischenzeitlich bei zehn Prozent gelegen hatte, schmolz binnen weniger Tage auf weniger als drei Prozent zusammen. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg halten die Stimmung für "stark angeknackst". Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA hielten an, und mögliche Folgen der Krise des KI-Motors Nvidia schwebten über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der starke US-Dollar wirkten als zusätzlicher Bremsklotz.

Der MDax sackte am Freitagmorgen um ein Prozent ab auf 29.091 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent bergab.

Anthropic-Euphorie kann Abverkauf nicht stoppen

Die Hoffnung auf einen Stimmungswandel im Technologie-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ist nicht aufgegangen. Die kurze Euphorie kippte schnell in eine neue globale Verkaufswelle um. Der Nasdaq 100 landete wieder auf einem Tief seit April und der südkoreanische Kospi auf dem tiefsten Niveau seit Januar.

Am Freitag gab der Anthropic-Kurs nach dem fulminanten Start am Vortag allerdings weiter nach. Außerbörslich wurden die Papiere des KI-Plattformentwicklers zuletzt zu 92,60 Dollar gehandelt, was ein fast fünf Prozent großes Minus im Vergleich zum Vortagsschlusskurs bedeutet. Damit schmelzen die Kursgewinne der Anleger, die bei der Zuteilung zum Zuge kamen. Sie hatten die Aktien zu 83 Dollar ins Depot gebucht bekommen.

An der Wall Street hatten die Börsen am Vorabend ihre Verluste ausgeweitet. Dies setzte sich in Asien mit besonders deutlichen Verlusten fort, die es an den technologielastigen Börsen Südkorea, Japan und Taiwan gab. Der Kurs von SK Hynix schloss in Seoul fast sechs Prozent tiefer.

Dem folgt in Europa nun auch der Kurs des Chipkonzerns Infineon um mehr als vier Prozent nach unten.

"Für den Gesamtmarkt wurde der Börsengang angesichts des hohen Interesses der Anleger und des massiven Volumens zur Belastung", schrieben am Morgen die LBBW-Experten. Sie raten den Anlegern, die nicht zum Zuge kamen, auch davon ab, dem Kurs hinterherzulaufen. "Von den sechs größten Tech-Börsengängen seit Facebook notierten fünf ein halbes Jahr später unter ihrem Schlusskurs vom ersten Handelstag", betonten sie. Der erst wenige Monate alte, vorherige Rekord-Börsengang von SpaceX sei hier das jüngste Beispiel.

Scout24-Aktie verliert nach Abstufung

Nach einer Analystenabstufung werden die Anleger von Scout24 am Freitag an Verdrängungssorgen durch KI erinnert. Der Kurs des Portalbetreibers sackte im frühen Xetra-Handel um mehr als fünf Prozent ab und rutschte dabei unter die 21-Tage-Linie - erstmals seit Anfang Oktober, als eine zwischenzeitliche Erholungsrally begonnen hatte. Diese ist Anfang November schon beendet worden.

Die Situation scheine sich für die Betreiber von Onlineportalen eher zu verschlechtern als zu bessern, schrieb Marcus Diebel anlässlich einer Abstufung der Scout-Aktien auf "Neutral". Nach der massiven Abwertung infolge der KI-Sorgen, die es bis Ende März gab, hätten zwar einige Anleger zuletzt wieder Mut gefasst. Diebel hat die Erholung, die den Titeln vor zwei Wochen noch ein Hoch seit einem Jahr beschert hatte, allerdings nicht überzeugt.

Seine Anwendungsfälle hätten gezeigt, dass die agentische KI bereits überzeugende, manchmal gar viel bessere Suchfunktionen biete, die auch direkt auf Makler-Websites zugriffen. Mittelfristig sieht Diebel die Unternehmen der Branche deshalb zunehmend unter Druck - zunächst durch den Verlust margenstarker Werbeeinnahmen sowie härtere Maklerverhandlungen, letztlich aber auch durch mögliche Inserat- und Nutzereinbußen

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.