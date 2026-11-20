Frankfurt/Berlin, 20. Nov (Reuters) - ⁠Die Piloten-Gewerkschaft VC wirft der Lufthansa vor, mit dem Abbau von 1000 Jobs Druck auf die Belegschaft auszuüben. " Mit düsteren Szenarien wird Unsicherheit geschürt und Druck auf die Beschäftigten aufgebaut", kritisierte die Vereinigung Cockpit (VC) am Freitag. In einem bekannt gewordenen internen Schreiben setze die Airline ein "möglichst bedrohliches Gesamtbild" ‌zusammen. "Das ist ein Spiel mit den Zukunftsängsten der Beschäftigten."

Die Lufthansa will an ihren wichtigen Drehkreuzen Frankfurt und München insgesamt rund 1000 Stellen abbauen. Das geht aus einem Schreiben des ⁠Bereichsvorstands der Lufthansa ⁠Airlines an die Beschäftigten hervor, über das mehrere Medien berichteten. Eine Konzernsprecherin bestätigte den Brief, äußerte sich aber nicht weiter zum Inhalt und auch nicht zur Frage, ob es um neue, zusätzliche oder bereits angekündigte Streichungen gehe.

Bekannt ist, dass der Konzern bis 2030 insgesamt bis zu 4000 Stellen abbauen will. Viele Einzelheiten sind aber noch offen. Auch in dem Schreiben ‌an die Beschäftigten von Lufthansa Airlines – hier werden die ‌Kernmarke Lufthansa Classic, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti gebündelt – gebe es keine Informationen, wo genau und über welchen Zeitraum die Stellen wegfallen sollen, berichtete etwa das "Handelsblatt". "Was hier vor allem aufgebaut wird, ⁠ist eine große Drohkulisse – bei bislang wenig konkreter Substanz", monierte die Gewerkschaft VC.

LUFTHANSA WILL SPAREN - ‌PILOTEN DROHEN MIT STREIKS

Die Kernmarke Lufthansa durchläuft schon ⁠länger ein Sparprogramm, das Konzernchef Carsten Spohr beschleunigen will, "um sie auch bei der Wertschaffung wieder zum Aushängeschild" der gesamten Lufthansa Group zu machen. Solange die Kosten nicht deutlich sänken, werde die Flotte der Lufthansa Classic auf Kurz- und Mittelstrecken schrumpfen, hatte ‌Spohr Anfang November zu den Neun-Monats-Zahlen erklärt. ⁠Einsparungen sollen auch über das Zusammenlegen von Aufgaben ⁠in Technik und Verwaltung am Boden erzielt werden.

Im Tarifstreit mit den Piloten zeichnet sich auch nach sieben Monaten der Gespräche, Schlichtung und Mediation keine Lösung ab. Anfang der Woche erklärten beide Seiten, die Mediation sei ohne Einigung beendet worden. Im Oktober war die diesem Prozess vorgeschaltete Schlichtung unter Vermittlung der ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Roland Koch ohne eine verbindliche Empfehlung abgebrochen worden. Die Piloten-Gewerkschaft erklärte die mit Verzicht auf Streik verbundene Friedenspflicht für beendet. Ob und wann nach dem Arbeitskampf im Frühjahr erneut gestreikt wird, ließ ⁠VC-Präsident Andreas Pinheiro bisher offen.

(Bericht von Ludwig Burger und Klaus Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)