FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat der Maschinenbauverband VDMA der IG Metall eine unverantwortliche Eskalation vorgeworfen. Die am Freitag begonnenen ganztägigen Streiks störten Lieferketten und träfen unbeteiligte Zulieferer und Kunden, erklärte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann laut einer Mitteilung.

Die Gewerkschaft habe die Zeichen der Zeit nicht erkannt, wenn sie stur an der 35-Stunden-Woche festhalte, erklärte der Verbandsfunktionär. "Das ist kein Angriff auf Arbeitnehmerrechte, sondern einfache Mathematik. Mehr Arbeitsvolumen würde mehr Wirtschaftswachstum bedeuten."

"Können nicht für politische Versäumnisse geradestehen"

Schon der letzte Tarifabschluss habe viele Unternehmen an die Grenze ihrer Belastbarkeit gebracht, meinte Brodtmann. Man habe Verständnis für die Sorgen der Beschäftigten angesichts steigender Preise. Ihre Entlastung etwa durch geringere Steuern und Abgaben müsse oberste Priorität des Gesetzgebers sein. "Angeschlagene Unternehmen können jedoch nicht für politische Versäumnisse geradestehen."

In der aktuellen Tarifrunde für rund 3,7 Millionen Beschäftigte steht allerdings die Arbeitszeit nicht zur Debatte, weil auch die Arbeitgeber die entsprechenden Manteltarifverträge nicht gekündigt haben. Die Verhandlungen auf der Arbeitgeberseite führen Gesamtmetall und die dazugehörigen Landesverbände, nicht der VDMA./ceb/DP/jha