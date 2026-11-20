Berlin, 20. ⁠Nov (Reuters) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat der Maschinenbau-Verband VDMA die Warnstreiks der Gewerkschaft als unverantwortlich kritisiert. Die IG Metall setze die Eskalation fort, sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann ‌am Freitag. Viele Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau kämpften wegen schwacher Nachfrage und hoher Kosten um ihre Existenz. Trotz ⁠Beschäftigungsabbau in ⁠der Industrie habe die IG Metall die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Dazu gehöre auch das Festhalten an der 35-Stunden-Woche.

Schon der vergangene Tarifabschluss habe viele Unternehmen an die Grenze der Belastbarkeit gebracht. "Wir haben Verständnis für die ‌Sorgen der Beschäftigten angesichts steigender Preise", sagte ‌Brodtmann. "Sie zu entlasten, etwa durch geringere Steuern und Abgaben, muss oberste Priorität des Gesetzgebers sein. Angeschlagene Unternehmen können jedoch nicht ⁠für politische Versäumnisse geradestehen."

Die IG Metall hatte für Freitag erstmals ‌seit acht Jahren zu ganztägigen ⁠Warnstreiks aufgerufen. Betroffen von den Warnstreiks sind unter anderem Werke der Autobauer BMW, Audi und Porsche sowie von Zulieferern. Auch für kommende Woche sind weitere ‌Ausstände geplant. Die Gewerkschaft fordert ⁠für die 3,7 Millionen Beschäftigten ⁠ab November fünf Prozent mehr Geld, eine tarifliche Beschäftigungssicherung sowie eine soziale Komponente für untere Entgeltgruppen. Die Arbeitgeber boten eine unverbindliche Einmalzahlung im Juli 2027 an sowie eine dauerhafte tarifliche Entgelterhöhung von 1,3 Prozent erst ab Sommer 2028. Sie fordern Kostensenkungen und dafür mehr Flexibilität, die Tarifstandards zu unterschreiten.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)