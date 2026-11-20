Berlin, 20. ⁠Nov (Reuters) - Der Golfstaat Katar will nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz 15 Milliarden Euro in Deutschland investieren. "Ich freue mich über die Ankündigung von katarischer Seite, die Investitionen ‌in die deutsche Wirtschaft noch einmal um 15 Milliarden Euro zu erhöhen", sagte Merz am Freitag im ⁠Kanzleramt in ⁠Berlin nach einem Treffen mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani. "Das stärkt uns beide gerade in Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz, Halbleitern und Luftfahrt." Zudem wolle man bei Sicherheit und Verteidigung ‌enger kooperieren.

Man habe eine "360-Grad-Zusammenarbeit" vereinbart, sagte ‌der. Als Beispiele nannte er eine engere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, etwa gegen Cyberangriffe. "Eine gemeinsame Priorität für uns hat dabei ⁠der Wiederaufbau Syriens." Er forderte eine Lösung des Iran-Konflikts, ‌weil dies Sicherheit für ⁠die Menschen in Katar und wieder verlässliche Energiepreise für Deutschland bedeute. Der Emir lobte die Zusammenarbeit. "Die Investitionen Katars sind langfristig in Deutschland", sagte er. "Das ‌zeigt unser Vertrauen in ⁠die Stärke der deutschen Wirtschaft." ⁠Er bekräftigte, dass sein Land an der Charta der Vereinten Nationen festhalten wolle und eine engere diplomatische Abstimmung mit Deutschland suche.

Katar ist nicht nur einer der größten Erdgasproduzenten der Welt. Das Land hält auch Anteile in Unternehmen wie Volkswagen, Siemens oder der Deutschen Bank.

(Bericht von Andreas RinkeRedigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)