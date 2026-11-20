Berlin, 20. ⁠Nov (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die wachsenden Wirtschaftsbeziehungen mit der Ukraine gelobt, aber zugleich weitere innenpolitische Veränderungen in Kiew gefordert. "Diese Reformen sind Voraussetzung für weitere Finanzhilfen und Investitionen", sagte Merz am Freitag auf dem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin. ‌Sie seien auch nötig "auf dem Weg nach Europa". Der Kanzler spielte auf den enormen Kapitalbedarf des seit 2022 von Russland bekämpften Landes an. ⁠Der ukrainische ⁠Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Donnerstag von 115 Milliarden Euro allein im Jahr 2027 gesprochen. Merz verwies vor allem auf bestehende Probleme bei der Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung.

Zugleich sprach Merz von einer großen Dynamik auch der ukrainischen Wirtschaft trotz der russischen Angriffe. Die Wirtschaft des Landes sei seit ‌2023 kontinuierlich gewachsen. Auch der bilaterale Handel mit ‌Deutschland nehme zu, auf mehr als zwölf Milliarden Euro in diesem Jahr. Die Zahl der Unternehmen im Ukraine-Geschäft habe sich seit Beginn des Krieges fast verdreifacht.

Deutschland ⁠sei der größte Unterstützer der Ukraine, aber der Nutzen der Kooperation sei ‌beidseitig. So profitiere die deutsche Sicherheits- ⁠und Verteidigungsindustrie ganz erheblich von der deutsch-ukrainischen Kooperation. "Unsere technologische Innovationskraft in Deutschland steigt durch diese Zusammenarbeit in einem Maße, wie wir es uns vor einigen Jahren noch nicht hätten vorstellen können", sagte Merz. ‌Auch die Bundeswehr profitiere. Merz ⁠verwies auf eine wachsende Anzahl auch ⁠von deutsch-ukrainischen Joint Ventures, gerade im Rüstungsbereich. "Diesen Weg wollen wir gemeinsam mit der Ukraine weitergehen." Zugleich warnte der Kanzler Kiew vor Gefahren für die Zusammenarbeit: "Exportgebühren oder gesetzliche Verbote der Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum sind ein Hemmschuh der gemeinsamen Innovationsarbeit."

Der Kanzler unterstrich, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen werde. "Die kommenden Wintermonate werden die Ukraine erneut vor eine sehr harte, vielleicht vor die härteste Bewährungsprobe dieses ⁠Krieges stellen." Russland werde den Krieg aber nicht gewinnen.

(Bericht von Andreas Rinke. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)