- von ⁠Tom Käckenhoff

Düsseldorf, 19. Nov (Reuters) - Der Kölner Motorenhersteller Deutz hat Vorwürfe des Leerverkäufers Ningi Research zurückgewiesen, er habe bei der Übernahme des Rüstungskonzerns FFG unvollständige Angaben gemacht. Deutz habe die Vorwürfe sorgfältig geprüft und weise die zentralen Schlussfolgerungen des Berichts als unbegründet zurück, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend ‌mit. "In der Abwägung der besonderen Vertraulichkeitsanforderungen bei Defense-Programmen hat Deutz alle rechtlichen Veröffentlichungspflichten eingehalten." Seit der Ankündigung der Übernahme von FFG im Juli 2026 habe sich der Auftragsbestand ⁠von FFG ⁠mit heutigem Stand weiter auf mehr als 2,7 Milliarden Euro erhöht und damit das Potenzial als zusätzlicher Wachstumstreiber für den Konzern unterstrichen.

Der Aktienkurs von Deutz war am Mittwoch nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi Research abgestürzt. Ningi wirft Deutz vor, bei der 1,6 Milliarden Euro schweren Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) unvollständige Angaben gemacht zu haben. Deutz habe ‌verschwiegen, dass 45 Prozent der für das Wachstum verantwortlichen ‌Tochter FFG Industries einem ehemaligen ukrainischen Parlamentsabgeordneten und dessen Unternehmen gehörten. Deutz könne FFG Industries nun nicht vollständig konsolidieren, wodurch mehr als die Hälfte des von Deutz für FFG im nächsten Jahr ⁠erwarteten Umsatzes wegfalle.

DEUTZ: FFG INDUSTRIES SOLL VOLL KONSOLIDIERT WERDEN

Auch in diesem Punkt widersprach Deutz. "Auf Basis ‌der Einschätzung unabhängiger Wirtschaftsprüfer geht Deutz unverändert davon ⁠aus, dass FFG Industries nach IFRS-Standards im Deutz-Konzernabschluss vollkonsolidiert wird."

Verschwiegen worden sei nichts, betonte Finanzvorstand Oliver Neu gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Struktur von FFG Industries war und sei im Handelsregister öffentlich einsehbar. Im Bericht des Vorstands zur außerordentlichen ‌Hauptversammlung am 24. August 2026 sei die FFG ⁠mit all ihren Tochterunternehmen aufgeführt, natürlich auch ⁠die FFG Industries.

Für Deutz ist der Erwerb der FFG der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte. Die FFG sei ein etabliertes europäisches Verteidigungsunternehmen, sagte Finanzchef Neu. Sie entwickele, warte und modernisiere militärische Fahrzeuge. Deutz bestätigte die Prognose, die für 2027 einen Defense-Umsatz von mindestens einer Milliarde Euro bei einer bereinigten Ebitda-Marge von mindestens 20 Prozent vorsieht.

Die Kölner vermeldeten am Donnerstagabend auch größere Bestellungen der FFG aus den Niederlanden. Das niederländische Beschaffungsamt Commando Materieel en IT (COMMIT) habe weitere Fahrzeuge der Plattform ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) sowie ⁠WiSENT 2 Bergepanzer bestellt. Über das Auftragsvolumen sei Stillschweigen vereinbart worden.

(Bericht von Tom Käckenhoff. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)