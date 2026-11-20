Frankfurt, ⁠20. Nov (Reuters) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet 2026 mit einer stärkeren Konjunkturbelebung in Deutschland als bisher von der Zentralbank erwartet. In diesem Jahr ‌dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um rund 1,2 Prozent steigen, sagte EZB-Ratsmitglied Nagel am Freitag auf einer ⁠Bankenkonferenz ⁠in Frankfurt. Die Bundesbank legt ihre halbjährliche Prognose Anfang Dezember vor. Im Juni hatte sie prognostiziert, dass das kalenderbereinigte reale BIP im laufenden Jahr um 0,5 Prozent ‌wächst und 2027 um 0,8 ‌Prozent zulegt. Zuletzt hatten die meisten Ökonomen ihre Wachstumsprognosen für Deutschland 2026 auf einen Prozent ⁠oder sogar etwas mehr erhöht.

Ökonomen gehen davon ‌aus, dass die Europäische ⁠Zentralbank Mitte Dezember ihre Geldpolitik erneut strafft und die Zinsen erhöht. "Ich glaube, wir müssen etwas tun", sagte auch Nagel. Die ‌Inflation sei ⁠zu hoch, auch wenn die ⁠Inflationserwartungen gut verankert seien. Die Teuerungsrate im Euroraum war im Oktober auf 4,0 Prozent geklettert und liegt damit doppelt so hoch wie die Zielmarke der EZB.

(Bericht von Balazs Koranyi, geschrieben von Klaus Lauer; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)