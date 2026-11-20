BERLIN (dpa-AFX) - Knapp drei Wochen nach den ersten großen Jugendprotesten wollen am Freitag wieder Tausende junge Leute in vielen deutschen Städten demonstrieren. Aufgerufen hat erneut die Gruppe "Gen Z regelt", die nach eigenen Angaben vorab rund 20.000 Anmeldungen zu Aktionen in 73 Städten hatte. Die Gruppe fordert unter anderem Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, ein bezahlbares Leben, ein Nein zur Wehrpflicht und konsequenten Klimaschutz.

Daneben organisiert die Bundesschülerkonferenz (um 14.30 Uhr) eine eigene Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin, zu der nach Angaben der Polizei 5.000 Menschen angemeldet sind. Die Schülerkonferenz hält Distanz zu den Organisatoren von "Gen Z regelt" und konzentriert sich auf Forderungen zur besseren Bildung - darunter Schulsanierung, Schulsozialarbeit, Entlastung von Lehrern und die Aufnahme von Klimaschutz in Lehrpläne. An ihrer Seite stehen der Bundeselternrat sowie Gewerkschaften und Umweltverbände.

Protest auch gegen Musterungen

Ebenfalls mit eigenen Aktionen am Start ist das Bündnis "Schulstreik gegen Wehrpflicht", das unter anderem einen sofortigen Stopp der Musterungen für die Bundeswehr fordert. Die diversen Proteste der unterschiedlichen Gruppen beginnen schon vormittags und ziehen sich bis in den späten Nachmittag.

Bei den von "Gen Z regelt" organisierten Protesten am 31. Oktober waren bundesweit Zehntausende weitgehend friedlich auf die Straße gegangen. Danach gab es abends in mehreren Städten Krawalle, so etwa in Frankfurt am Main. Damals hatte "Gen Z regelt" nach eigenen Angaben mehr als 180.000 Anmeldungen bundesweit, also viel mehr als jetzt./vsr/DP/jha