NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete 91,43 US-Dollar. Damit kostete die Referenzsorte 0,60 Prozent weniger als am Vortag. Im Vergleich zum Wochenstart gaben die Ölpreise deutlich nach. Am Montag hatte der Ölpreis noch bei rund 95 Dollar gelegen.

Obwohl eine Einigung zwischen dem Iran und den USA nicht in Sicht ist, haben sich die Ölpreise nicht von ihren jüngsten Verlusten erholt. So verweist die Commerzbank auf eine Meldung der New York Times laut der US-Präsident Donald Trump derzeit erneut Angriffe auf den Iran erwägt.

"Dass der Ölpreis auf diese Meldung kaum reagierte, unterstreicht den derzeit starken Fokus auf die Fundamentaldaten", kommentierte Rohstoffanalyst Norman Liebke. Die Exporte der Golfstaaten hätten sich trotz der anhaltenden Angriffe auf Schiffe auf einem hohen Niveau eingependelt. Bei Anzeichen für eine erneute Eskalation am Persischen Golf könnten die Ölpreise jedoch rasch wieder steigen.

Trump sagte dem Nachrichtenportal Axios, dass er im Hinblick auf den Iran keine Entscheidung überstürzen werde. US-Energieminister Chris Wright dämpfte unterdessen im Fernsehsender Fox News die Sorgen vor Lieferengpässen im Nahen Osten. Die Öllieferungen durch die Straße von Hormus hätten ein Rekordniveau erreicht.

Allerdings haben die Kampfhandlungen in der Region in den vergangenen Tagen wieder zugenommen. Unter anderem kam es zu einer Reihe von Angriffen auf Schiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormus sowie zu Attacken der vom Iran unterstützten Huthi auf die saudische Hauptstadt Riad./jsl/jha/