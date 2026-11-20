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^ Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH 20.11.2026 / 13:01 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG Company Name: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Reason for the research: Q3/26 results Recommendation: Buy from: 20.11.2026 Target price: EUR120 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 135.00 to EUR 120.00. Abstract: The oil price (WTI) averaged USD85.25/barrel during 9M/26 - 27% above the 9M/25 figure of USD67.31. DRAG was able to take advantage of the booming commodity price by bringing 22 net new 2-mile equivalent wells into production between mid-May and end-September. Another ca. 10 net wells are scheduled to come online in Q4/26. CAPEX is expected to more than triple this year to ca. EUR340m. The impact of a massively expanded drill programme and higher commodity prices is clearly apparent in DRAG's 9M/26 and Q3/26 numbers. Total volume was up 23.7% y-o-y at 16,921 boepd after nine months and jumped 72.3% to 23,650 boepd in Q3/26. 9M/26 revenue was up 47.7% at EUR222m (9M/25: EUR150m) while Q3/26 revenue climbed 133.5% to EUR112m (Q3/25: EUR48m). 9M/26 EBITDA clean of gains on the sale of Almonty shares was up 65% at EUR168m (9M/25: EUR102m) and was 191.9% higher in Q3/26 at EUR91m (Q3/25: EUR31m). Momentum is expected to continue into the current quarter with management guiding for production of 26,000 boepd, i.e. 10% above the Q3/26 level. Guidance for FY/26 sales and EBITDA is unchanged at EUR340m-EUR360m and EUR420m-EUR440m respectively. The corresponding figures for FY/27 are also unchanged at EUR320m-EUR340m and EUR240m-EUR260m respectively. Current FY/26 guidance was first given on 27 October and assumes an average oil price of USD95/barrel during November and December. The futures curve currently suggests an average November/December price level of USD86, but we still see the FY/26 outcome landing within guidance, helped in part by EURUSD weakness, which looks set to average 1.10 during the final two months of the year (DRAG's assumption: 1.15). We have lowered our price target from EUR135 to EUR120 to reflect the decline in the oil price since our last note of 2 November, but maintain our Buy recommendation (upside: 82%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 135,00 auf EUR 120,00. Zusammenfassung: Der Ölpreis (WTI) lag in den ersten neun Monaten des Jahres im Durchschnitt bei USD85,25/Barrel - das sind 26-27% mehr als in den ersten neun Monaten des Vorjahres (USD67,31). DRAG konnte von den boomenden Rohstoffpreisen profitieren und zwischen Mitte Mai und Ende September netto 22 Zwei-Meilen-Äquivalent-Bohrungen in Produktion nehmen. Weitere ca. 10 Nettobohrlöcher sollen im 4. Quartal 2026 in Betrieb genommen werden. Die Investitionsausgaben (CAPEX) werden sich in diesem Jahr voraussichtlich auf ca. EUR340 Mio. mehr als verdreifachen. Die Auswirkungen eines massiv ausgeweiteten Bohrprogramms und höherer Rohstoffpreise zeigen sich deutlich in den Zahlen von DRAG für die ersten neun Monate 2026 und das 3. Quartal 2026. Das Gesamtvolumen stieg nach neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23,7% auf 16.921 boepd und legte im dritten Quartal 2026 um 72,3% auf 23.650 boepd zu. Der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 stieg um 47,7% auf EUR222 Mio. (9M/25: EUR150 Mio.) , während der Umsatz im dritten Quartal 2026 um 133,5% auf EUR112 Mio. kletterte (Q3/25: EUR48 Mio.). Das EBITDA der ersten neun Monate 2026 ohne Gewinne aus dem Verkauf von Almonty-Aktien stieg um 65% auf EUR168 Mio. (9M/25: EUR102 Mio.) und lag im dritten Quartal 2026 um 191,9% höher bei EUR91 Mio. (Q3/25: EUR31 Mio.). Es wird erwartet, dass sich diese Dynamik im laufenden Quartal fortsetzt; das Management rechnet mit einer Produktion von 26.000 boepd, d. h. 10% über dem Niveau des 3. Quartals 2026. Die Prognosen für Umsatz und EBITDA im

Geschäftsjahr 2026 bleiben unverändert bei EUR340 Mio. bis EUR360 Mio. bzw. EUR420

Mio. bis EUR440 Mio. Die entsprechenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2027

bleiben ebenfalls unverändert bei EUR320 Mio. bis EUR340 Mio. bzw. EUR240 Mio. bis

EUR260 Mio. Die aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde erstmals am 27. Oktober abgegeben und geht von einem durchschnittlichen Ölpreis von USD95 pro Barrel im November und Dezember aus. Die Terminkurve deutet derzeit auf ein durchschnittliches Preisniveau von USD86 im November/Dezember hin, doch wir gehen weiterhin davon aus, dass das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2026 im Rahmen der Prognose liegen wird - unter anderem dank der Schwäche des EUR/USD-Kurses, der in den letzten beiden Monaten des Jahres voraussichtlich bei durchschnittlich 1,10 liegen wird (Annahme von DRAG: 1,15). Wir haben unser Kursziel von EUR135 auf EUR120 gesenkt, um dem Rückgang des Ölpreises seit unserer letzten Analyse vom 2. November Rechnung zu tragen, behalten jedoch unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 82%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3a892d643049d542007025874b0b408f

Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=3d40698d-e4d9-11f1-b46d-066675bb9927&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2439640 20.11.2026 CET/CEST °