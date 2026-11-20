^ Original-Research: Formycon AG - from First Berlin Equity Research GmbH 20.11.2026 / 15:21 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Formycon AG Company Name: Formycon AG ISIN: DE000A1EWVY8 Reason for the research: Q3/26 results Recommendation: Buy from: 20.11.2026 Target price: EUR46 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 50.00 to EUR 46.00. Abstract: Q3/26 sales jumped 35.2% to EUR14.2m (FBe: EUR13.7m; Q3/25: EUR10.5m) and were 3.6% above our forecast mainly due to higher regulatory milestone income from the Keytruda biosimilar candidate, FYB206, than we had modelled. However, Q3/26 EBITDA at EUR-5.5m (FBe: EUR-0.9m; Q3/25: EUR-3.5m) was below our projection due to higher spending on FYB206 than we had anticipated. During 9M/26 FYB206-related cost of sales amounted to EUR17.9m and exceeded FYB206-related milestones of EUR17.7m. We expect FYB206 milestones to exceed FYB206-related cost of sales by year-end. On 5 November, a week ahead of the Q3/26 results, Formycon announced that increasing competition on the markets for ranibizumab (Lucentis and its biosimilars including FYB201) and ustekinumab (Stelara and its biosimilars including FYB202) had prompted its commercialisation partners for these medicines to lower their revenue forecasts. In consequence Formycon made net impairments of the two products of EUR39m and EUR82m respectively. On 17 November Formycon announced that the reference products for its pipeline biosimilar candidates, FYB210 and FYB286 are respectively the chronic asthma/rhinosinusitis medicine Tezspire (global 9M/26 sales: USD1.9bn) and the hemophilia A therapy, Hemlibra (global 9M/26 sales: USD4.7bn). Together, FYB210 and FYB286 account for ca. 11% of our current enterprise valuation of Formycon. We have reduced our forecasts for FYB201 and FYB202 but note that in our most recent study of 3rd November, they accounted for only 11% of our enterprise valuation, whereas FYB206 accounted for over 50%. In our view, FYB206 remains Formycon's main value driver. We maintain our Buy recommendation but have lowered the price target from EUR50 to EUR46 (upside: 231%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 50,00 auf EUR 46,00. Zusammenfassung: Der Umsatz im 3. Quartal 2026 stieg um 35,2% auf EUR14,2 Mio. (FBe: EUR13,7 Mio.; 3. Quartal 2025: EUR10,5 Mio.) und lag damit um 3,6% über unserer Prognose, was hauptsächlich auf höhere Meilensteinzahlungen aus der Zulassung des Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 zurückzuführen war, als wir angenommen hatten. Das EBITDA im 3. Quartal 2026 lag jedoch mit EUR-5,5 Mio. (FBe: EUR-0,9 Mio.; 3. Quartal 2025: EUR-3,5 Mio.) unter unserer Prognose, da die Ausgaben für FYB206 höher ausfielen als erwartet. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 beliefen sich die mit FYB206 verbundenen Umsatzkosten auf EUR17,9 Mio. und überstiegen die mit FYB206 verbundenen Meilensteinzahlungen in Höhe von EUR17,7 Mio. Wir gehen davon aus, dass die Meilensteinzahlungen für FYB206 bis zum Jahresende die mit FYB206 verbundenen Umsatzkosten übersteigen werden. Am 5. November, eine Woche vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2026, gab Formycon bekannt, dass der zunehmende Wettbewerb auf den Märkten für Ranibizumab (Lucentis und dessen Biosimilars, einschließlich FYB201) sowie Ustekinumab (Stelara und dessen Biosimilars, einschließlich FYB202) die Vermarktungspartner für diese Arzneimittel dazu veranlasst habe, ihre Umsatzprognosen nach unten zu korrigieren. Infolgedessen nahm Formycon Netto-Wertminderungen für die beiden Produkte in Höhe von EUR39 Mio. bzw. EUR82 Mio. vor. Am 17. November gab Formycon bekannt, dass die Referenzprodukte für ihre Biosimilar-Kandidaten in der Pipeline, FYB210 und FYB286, jeweils das Medikament Tezspire gegen chronisches Asthma und Rhinosinusitis (weltweiter Umsatz in den ersten 9 Monaten 2026: USD1,9 Mrd. ) sowie das Medikament Hemlibra zur Behandlung von Hämophilie A (weltweiter Umsatz in den ersten 9 Monaten 2026: USD4,7 Mrd. ) sind. Zusammen machen FYB210 und FYB286 ca. 11% unserer aktuellen Unternehmensbewertung von Formycon aus. Wir haben unsere Prognosen für FYB201 und FYB202 gesenkt, weisen jedoch darauf hin, dass diese in unserer jüngsten Studie vom 3. November nur 11% unserer Unternehmensbewertung ausmachten, während FYB206 über 50% ausmachte. Unserer Ansicht nach bleibt FYB206 der wichtigste Werttreiber für Formycon. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben das Kursziel jedoch von EUR50 auf EUR46 gesenkt (Aufwärtspotenzial: 231%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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