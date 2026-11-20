Wichtiger Meilenstein: Opel und Leapmotor unterzeichnen offizielle Kooperationsvereinbarung (FOTO) Rüsselsheim (ots) - - Vertragsunterschrift: Opel CEO Florian Huettl und Leapmotor Global CEO Zhu Jiangming besiegeln Kooperation offiziell - FaSTLane 2030-Umsetzung: Neues Fahrzeug als Pionier für eine effiziente globale Zusammenarbeit - Neues Opel-SUV im C-Segment: Wird im spanischen Corsa-Werk Saragossa vom Band laufen Nächster großer Schritt in der Kooperation von Opel und Leapmotor: Opel CEO Florian Huettl und Leapmotor Global CEO Zhu Jiangming haben die offizielle Kooperationsvereinbarung zur Produktion eines neuen Fahrzeugs im C-Segment unterschrieben. Damit verleihen sie der bereits laufenden Entwicklung des Newcomers in den gemeinsamen Projekt-Hubs in Rüsselsheim und im chinesischen Hangzhou weiteren Schwung. Die Entwicklung des neuen Opel-C-SUVs ist Teil der Partnerschaft von Stellantis und Leapmotor und stellt einen Bestandteil des strategischen Wachstumsplans FaSTLAne 2030 (https://www.media.stellantis.com/de- de/corporate/press/stellantis-praesentiert-auf-investor-day-2026-finanzkonzept-u nd-ziele-im-rahmen-von-fastlane-2030) dar. "Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Wachstums- und Elektrifizierungsstrategie von Opel dar", sagt Opel CEO Florian Huettl. "Innovation erfordert den Mut, neue Wege zu beschreiten. Indem wir die ingenieurtechnischen Kompetenzen in Rüsselsheim und Hangzhou bündeln, schlagen wir eine Brücke zwischen zwei starken Technologie-Ökosystemen und vereinen das Beste aus beiden Welten. Dieser zukunftsorientierte Ansatz der gemeinsamen Entwicklung vereint Schnelligkeit, technologische Stärke und ingenieurtechnisches Know-how, um ein höchst attraktives neues Opel C-SUV für unsere Kunden zu erschaffen." "Dieses Projekt zeigt uns, wie zwei Unternehmen aus verschiedenen Teilen der Welt auf der Grundlage einer gemeinsamen Vision ihre jeweiligen Stärken nutzen und sich gegenseitig ergänzen können: Wir machen fortschrittliche Elektromobilität für mehr Menschen zugänglich und gestalten gemeinsam die Zukunft in Europa", sagt Zhu Jiangming, Gründer und CEO von Leapmotor. Das neue Opel-C-SUV wird dem deutschen Hersteller ermöglichen, in kürzester Zeit einen bedeutenden strategischen Schritt bei der Elektrifizierung und Skalierung zu machen. Der Verkaufsstart des Newcomers wird ab 2028 erwartet. Das neue Modell wird das aktuelle SUV-Portfolio um Opel Mokka (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-2024) , Frontera (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/frontera-2024) und Grandland (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/grandland-2024) ergänzen und zentrale Komponenten von Leapmotor nutzen. Hinzu kommen das charakteristische Opel-Design, die Innenraum-Ergonomie, die Fahrwerksentwicklung sowie die Licht- (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/segmentspitze-das-adaptive-in telli-lux-hd-licht-im-neuen-opel-astra) und Sitztechnologie (https://www.media.s tellantis.com/de-de/opel/press/kompakt-klasse-die-serienmaessigen-intelli-sitze- im-neuen-opel-astra) von Opel. Zugleich wird der Newcomer vom effizient aufgestellten Stellantis-Produktionsnetzwerk in Europa profitieren und künftig im spanischen Werk Saragossa neben dem Kleinwagen-Bestseller Opel Corsa (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-electric-2023) sowie dem preisgekrönten neuen Corsa GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/pres s/hot-hatch-der-begeistert-neuer-opel-corsa-gse-holt-goldenes-lenkrad-2026) gebaut werden. Pressekontakt: Sascha Wolfinger Mobile: +49 (0) 173-3200402 mailto:sascha.wolfinger@stellantis.com Franziska Queling Mobile: +49 (0) 170-2269306 mailto:franziska.queling@opel-vauxhall.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59486/6394744 OTS: Opel Automobile GmbH