zeb-Private-Banking-Studie 2026 / Wachsende Vermögen führen nicht automatisch zu höheren Erträgen (FOTO) Münster/Frankfurt (ots) - Die Kunden im deutschen Private Banking und Wealth Management werden vermögender, doch die Ertragspotenziale der Anbieter halten damit nicht Schritt. Dies zeigt die aktuelle Private-Banking-Studie der Strategie-, IT- und Managementberatung zeb. So wuchs das Vermögen der entsprechenden Kunden im untersuchten Jahr 2025 um 6,1 Prozent auf 6,92 Billionen Euro. Dennoch sank das Ertragspotenzial des gesamten deutschen Private-Banking- und Wealth-Management-Markts erstmals in dieser Dekade, und zwar von 22,4 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 22,2 Milliarden Euro im Jahr 2025. Die Autorinnen und Autoren der Studie führen diese Entwicklung vor allem auf das rückläufige Einlagengeschäft zurück. Zugleich zeigt die Untersuchung, wo sich neue Ertragsmöglichkeiten eröffnen. Dazu zählen das Geschäft jenseits der Einlagen, die Erschließung regionaler Potenziale sowie die Begleitung künftiger Erben. Insgesamt gehen die Studienautorinnen und Studienautoren bis zum Jahr 2030 von einem weiteren Vermögenswachstum auf rund 8,7 Billionen Euro sowie einem bis dahin steigenden Ertragspotenzial von 28,6 Milliarden Euro aus. Dr. Jens Wiegel, Senior Manager bei zeb und Co-Autor der Studie, führt aus: "Mehr Vermögen allein sichert keine höheren Erträge. Für Private-Banking- und Wealth-Management-Anbieter ist entscheidend, die finanzielle Situation ihrer anspruchsvollen Kunden umfassend zu verstehen. Wer Wertpapiergeschäft, Finanzierung und Immobilienvermögen zusammen betrachtet, erkennt Zusammenhänge und kann Angebote entwickeln, die besser zu den Bedürfnissen der Kunden passen. Das eröffnet zusätzliche Ertragsquellen und hilft, die Abhängigkeit vom Einlagengeschäft zu verringern sowie die Ertragsbasis breiter aufzustellen." Mit breiteren Angeboten neue Ertragsquellen erschließen Wie stark die Einlagen das Geschäft bislang getragen haben, wird am Rückgang ihres Ertragspotenzials deutlich. 2025 sank es im Private Banking um 21 Prozent, im Wealth Management, d. h. im hochvermögenden Kundensegment ab 3 Millionen Euro Vermögen, hingegen etwas weniger um 20 Prozent. Im Private Banking konnte dieser Rückgang durch andere Geschäftsfelder knapp aufgefangen werden. Insgesamt stieg das Ertragspotenzial hier noch um ein Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Im Wealth Management dagegen reichten die Zuwächse anderer Geschäftsfelder nicht aus. Hier sank das Ertragspotenzial um drei Prozent auf 10,6 Milliarden Euro. Im Wertpapiergeschäft stieg das Ertragspotenzial bezogen auf das Private Banking um 14 Prozent, im Wealth Management um zwölf Prozent. Das Geschäft mit Finanzierungen und Immobilien verzeichnete trotz eingetrübter Immobilienmärkte noch Zuwächse von 14 Prozent im Private Banking und elf Prozent im Wealth Management. Die Studienautorinnen und Studienautoren sehen darin Chancen, die Ertragsbasis zu verbreitern und die Abhängigkeit vom Einlagengeschäft zu verringern. Sie empfehlen, das Wertpapierangebot zu erweitern, Beratungsmandate auszubauen und Kunden umfassender rund um alternative Assetklassen zu beraten. Regionale Chancen jenseits etablierter Standorte nutzen Die regionale Analyse der aktuellen Private-Banking-Studie zeigt, wie eng Ertragschancen und Wettbewerb bei der Standortwahl zusammenhängen. Mehr als 70 Prozent der Private-Banking-Haushalte befinden sich in Stadtregionen, rund die Hälfte des Ertragspotenzials entfällt auf die zehn größten. München, Hamburg und Frankfurt/Rhein-Main gehören zu den führenden Standorten, an denen hohe Potenziale aber auch auf intensiven Wettbewerb treffen. Zugleich verstärken digitale und ausländische Anbieter die Konkurrenz im deutschen Markt, auch im mittleren und unteren Private-Banking-Segment. Damit lohnt sich ein Blick über die etablierten Private-Banking-Standorte hinaus. Der Wettbewerb im Verhältnis zum Ertragspotenzial ist zum Beispiel in den Stadtregionen Aachen, Koblenz und Paderborn sowie im Ruhrgebiet vergleichsweise gering. Hier sehen die Studienautorinnen und Studienautoren Chancen, über lokale Netzwerke und persönliche Präsenz vor Ort Beziehungen zu Private-Banking- und Wealth-Management-Kunden aufzubauen. Ob sich eine Expansion lohnt, hängt vom Zusammenspiel des regionalen Ertragspotenzials und der Wettbewerbsdichte ab. Die Höhe des vorhandenen Vermögens allein reicht als Grundlage für die Standortwahl nicht aus. Die nächste Generation frühzeitig in die Vermögensplanung einbinden Beim Vermögensübergang steht auch die Fortsetzung langjähriger Kundenbeziehungen auf dem Spiel. Jährlich werden in Deutschland 85 Milliarden Euro liquides Vermögen von Private-Banking- und Wealth-Management-Kunden vererbt. Generation X und Millennials gehören in den nächsten zehn Jahren mit jeweils fast 500 Milliarden Euro zu den Haupterben. Einblicke in die Vorstellungen der nächsten Generation geben die Tiefeninterviews der Studie. Danach möchten die Befragten stärker mitentscheiden, statt die Vermögensverwaltung vollständig abzugeben. Sie informieren sich eigenständig digital und suchen zugleich den persönlichen Austausch. Persönliche Beratung kann dieses Vorwissen aufgreifen und helfen, Informationen einzuordnen. Im Gespräch können künftige Erben ihre Vorstellungen einbringen und ihre Möglichkeiten der Vermögensgestaltung abwägen. Für Institute liegt darin die Chance, künftige Erben bereits vor der Vermögensübertragung kennenzulernen. Wer sie frühzeitig in die gemeinsame Vermögensplanung mit der Familie einbezieht, kann ihre Erwartungen aufgreifen und Vertrauen aufbauen. So lässt sich eine Grundlage für Kundenbeziehungen über Generationen hinweg schaffen. Tobias Boshof, Manager bei zeb und Co-Autor der Studie, bemerkt abschließend: "Die Herausforderungen im Private Banking und Wealth Management werden in Zukunft maßgeblich durch den sinnvollen Einsatz von KI im Umgang mit den anspruchsvollen Kunden definiert. Berater müssen KI-Empfehlungen einordnen und ihren Kunden Orientierung geben. Die persönliche Vertrauensbeziehung bleibt dabei auch im digitalen, KI-basierten Umfeld zentral. Banken sollten deshalb zunächst klären, wofür sie in der Beratung stehen und welchen Mehrwert sie ihren Kunden bieten wollen. Die Technologie muss dieser Positionierung folgen, nicht umgekehrt." Weitere Informationen zur Private-Banking-Studie 2026 von zeb sind abrufbar unter: https://zeb-consulting.com/de-DE/publikationen/private-banking-studie-deu tschland-2026 Pressekontakt: Dr. Matthias Kuck Head of Media Relations Phone: +49.251.97128187 E-Mail: mailto:matthias.kuck@zeb.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119614/6394714 OTS: zeb consulting