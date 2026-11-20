Berlin, 20. ⁠Nov (Reuters) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich bei dem US-Regierungsvertreter Elbridge Colby für seine scharfe Wortwahl entschuldigt. In der Sache hält er jedoch an seiner Position fest. ‌Er bedaure seine Äußerungen, sagte der SPD-Politiker dem Magazin "Politico". Pistorius hatte Kritik Colbys an ukrainischen Langstreckenangriffen auf ⁠russisches Gebiet ⁠zuvor als "ziemlich dumm" bezeichnet. "Tatsächlich finde ich die Wortwahl im Nachhinein und fand es schon kurz danach nicht wirklich passend", erklärte der Minister. Als Nicht-Muttersprachler habe er auf einer englischsprachigen Pressekonferenz eine unglückliche Formulierung ‌gewählt. Er habe bereits am ‌Mittwochabend mit dem US-Unterstaatssekretär telefoniert und sich entschuldigt. Zugleich habe er klargemacht, dass man bei dem Thema nun einmal ⁠unterschiedliche Auffassungen vertrete.

Hintergrund ist ein Streit über die militärische ‌Wirksamkeit ukrainischer Angriffe auf ⁠Ziele tief in Russland. Colby hatte am Dienstag bei einem Treffen der Ukraine-Unterstützer in Brüssel den Nutzen solcher Schläge in Zweifel gezogen. Diese ‌seien nach US-Einschätzung nicht ⁠wirksam, um ein Kriegsende herbeizuführen, ⁠und stärkten vielmehr den Durchhaltewillen der russischen Bevölkerung. Pistorius hatte daraufhin kritisiert, es sei "ziemlich dumm", ukrainische Angriffe auf militärische Ziele zu verurteilen, ohne zugleich die russischen Schläge gegen die zivile Infrastruktur der Ukraine zu erwähnen. Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara hatten die US-Kritik in ⁠Brüssel zurückgewiesen.

(Bericht von Markus Wacket. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)