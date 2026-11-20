Warschau, 20. ⁠Nov (Reuters) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich offen für das Gesprächsangebot des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg gezeigt. "Eine Einladung nach Moskau auszuschlagen, wäre das völlig falsche Signal", sagte der SPD-Politiker am Freitag bei seinem Besuch in Warschau. "Wir müssen reden. Nur wer redet, kann am ‌Ende zu Ergebnissen kommen." Dies hänge vor allen Dingen an Putin, der vor seinem Gesprächsangebot mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping zusammengekommen war. "Wenn er ⁠jetzt erste Signale ⁠sendet und eine Einladung an die Europäer nach Moskau ausspricht, dann ist das in jeder Hinsicht zu begrüßen", erklärte Pistorius. Entscheidend seien am Ende jedoch nicht Ankündigungen und Einladungen, sondern Ergebnisse. Ein Waffenstillstand gehöre dazu.

Der Wille zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand müsse sichtbar werden, sagte der Minister. Es dürfe nicht dazu kommen, dass Gespräche in ‌die Länge gezogen würden und womöglich eine Fassade seien, ‌während das Sterben in der Ukraine über diesen Winter und darüber hinaus weitergehe. "Und wenn, dann muss klar sein: Auch eine Feuerpause gehört dazu – und nicht weiterschießen und gleichzeitig so tun, ⁠als wolle man irgendwo verhandeln", sagte Pistorius. "Aber um das auszuloten, muss man miteinander reden." Die ‌Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigten leider, dass ⁠sich alle Ankündigungen oder Andeutungen von Putin nie in dem niedergeschlagen hätten, was in der Ukraine geschehe. Es gelte nun abzuwarten und Gespräche zu führen, die Sache jedoch nicht mehr auf die lange Bank zu schieben.

Das laufende ‌Manöver der Unterstützer der Ukraine ("Koalition der Willigen") ⁠an der polnisch-ukrainischen Grenze sei "ein wichtiges Zeichen ⁠dafür, dass wir Europäer nicht nur über unsere Verantwortung reden", sagte Pistorius. Es zeige, "dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für das, was nach einem Kriegsende kommt". Dass die Europäer dort zusammenstünden, sei ein starkes Signal. Debatten über einen möglichen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine wies der Minister zum jetzigen Zeitpunkt jedoch zurück. "Bevor überhaupt erst einmal aufgehört wird zu schießen und über einen Waffenstillstand verhandelt wird, wäre es aus meiner Sicht nach wie vor töricht, über Optionen zu reden ⁠oder in Aussicht zu stellen, wer was wann tun könnte", erklärte er.

(Bericht von Markus Wacket; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)