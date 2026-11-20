Nowy Lipowiec/Moskau, ⁠20. Nov (Reuters) - Nach dem Eindringen mehrerer Flugkörper in den polnischen Luftraum hat Ministerpräsident Donald Tusk von einer offenbar gezielten Provokation Russlands gesprochen. "Wir wissen mit Sicherheit, dass das, was auf polnischem Boden niedergegangen ist, aus Russland stammt", sagte Tusk am Freitag in Warschau. Dies sei das jüngste ‌Beispiel einer russischen Eskalation. Es sehe nicht nach einem Versehen aus. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz zufolge drangen in der Nacht drei Objekte in den Luftraum des Nato-Landes ein. ⁠Dabei habe es ⁠sich wahrscheinlich um zwei Raketen und eine Drohne mit Düsenantrieb gehandelt. Eine der Raketen sei wohl ein Marschflugkörper vom Typ Kh-101 gewesen. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Die Vorfälle ereigneten sich unmittelbar vor einem Militärmanöver von Verbündeten der Ukraine, das am Freitag in Polen stattfinden sollte. Zu der Übung der Koalition der Willigen waren unter ‌anderem Verteidigungsminister Boris Pistorius sowie seine Amtskollegen aus Frankreich, ‌Großbritannien und den baltischen Staaten angereist. Der zeitliche Zusammenhang sei offenbar kein Zufall, sagte Kosiniak-Kamysz. Warschau werde die Nato um zusätzliche Unterstützung bei der Sicherung der Ostflanke bitten.

In sozialen Medien verbreitete ⁠Aufnahmen zeigten eine Explosion in der Nähe der Ortschaft Nowy Lipowiec. Der Landrat des benachbarten ‌Kreises Aleksandrow sprach von einem etwa sieben Meter ⁠langen Objekt, das zu Boden gestürzt sei. Infrastrukturminister Dariusz Klimczak zufolge wurden am Flughafen der Großstadt Rzeszow die Fluglotsen evakuiert. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 sind mehrfach Drohnen in den Luftraum von ‌Nato-Staaten eingedrungen.

Die neuen Vorfälle zeigten, warum Polen ⁠an Friedensgesprächen über die Ukraine teilnehmen müsse, ⁠sagte Tusk. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag erklärt, europäische Gesandte sollten zunächst nach Russland reisen und ihre Positionen darlegen. Erst danach werde über das Format weiterer Gespräche entschieden. Am Freitag lehnte die Regierung in Moskau eine Beteiligung der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas an möglichen Friedensverhandlungen ab. Ihre Teilnahme würde zum Scheitern der Gespräche führen, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Kallas sei völlig ungeeignet und habe sich in der Vergangenheit wiederholt russlandfeindlich geäußert.

(Bericht von Marek Strzelecki, Kuba Stezycki und ⁠Kacper Pempel und Dmitry AntonovBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)