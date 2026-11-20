ANTALYA (dpa-AFX) - Bei der Weltklimakonferenz (COP) macht eine Allianz von rund 25 Staaten Druck für den Abschied von Kohle, Öl und Gas. Diese Länder hätten entweder bereits Pläne für den Ausstieg oder wollten diese entwickeln, sagte die niederländische Umweltministerin Stientje van Veldhoven.

Schneider: Manche verdienen Geld mit fossilen Brennstoffen

"Es gibt einige, die den Begriff fossile Brennstoffe nicht benutzen wollen bei dieser COP. Es gibt einige, die viel Geld damit verdienen", sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD). "Und fossile Brennstoffe sind ein Grund, warum wir furchtbare Probleme haben mit unserem Klima. Wir müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen." Deutschland ist Teil des Bündnisses und hat bereits einen Ausstiegsplan vorgelegt.

Die Weltklimakonferenz steht kurz vor dem Abschluss. Plangemäß soll sie an diesem Freitag enden, Verlängerungen ins Wochenende sind aber üblich. Im jüngsten Entwurf für einen Abschlusstext, den die Konferenzleitung am Donnerstag veröffentlicht hatte, werden fossile Brennstoffe als Haupttreiber der Klimakrise nicht erwähnt.

Drastischer Appell für einen Kurswechsel

Die Abschlusserklärung müsse die Bemühungen um mehr Ehrgeiz widerspiegeln, verlangte die französische Umweltministerin Monique Barbut. Nötig seien ein stärkerer Einsatz von Strom als Energieträger und die Abkehr von fossilen Brennstoffen, auf Grundlage der Wissenschaft. Diese ist sich weithin einig über die Rolle des Menschen bei der fortschreitenden Erderhitzung.

Der panamaische Umweltminister Juan Carlos Navarro forderte mit drastischen Worten ein Umsteuern. Er rief alle Teilnehmerstaaten der Klimakonferenz auf, sich dem Vorstoß für eine stärkere Nutzung von Strom als Energieträger anzuschließen, "um wegzukommen von der Sklaverei fossiler Brennstoffe, in die Zukunft der Erneuerbaren".

Was mehr Stromnutzung bringen soll

In den Verhandlungen geht es auch um die Frage, ob man sich auf ein weltweites Elektrifizierungsziel einigen kann. Es geht darum, dass im Sinne des Klimas etwa mehr Autos oder Heizungen mit Strom betrieben werden sollen. Die türkische Präsidentschaft hat vorgeschlagen, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit merklich zu steigern, von jetzt 23 auf 35 Prozent. Gemeint ist damit die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen.

Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen - besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt. Gestritten wird daher auch darüber, ob man im Text festhält, dass der Strom aus sauberen Energiequellen kommen soll. In einem am Donnerstag veröffentlichten Textentwurf fehlte diese Verbindung zu sauberen Energiequellen - anders als zunächst von Deutschland und der EU gefordert.

Das Bündnis für den Abschied von Kohle, Öl und Gas hatte im April im kolumbianischen Santa Marta getagt. Eine zweite Konferenz soll im Juli auf Tuvalu stattfinden, mit Irland als Co-Gastgeber.

Die Teilnehmer verstehen sich als Ergänzung zu den UN-Klimaverhandlungen und mit ihrer sogenannten Koalition der Willigen als Reaktion auf schleppende Fortschritte bei globalen Vereinbarungen./toz/DP/mis