MADRID (dpa-AFX) - Zum ersten Dreiergipfel zwischen China, den USA und Russland schreibt die spanische Zeitung "El Mundo" am Freitag:

"Der Gipfel von Shenzhen bot Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin eine Bühne für ihre Machtdemonstration. Sie wollen die Regeln einer neuen Weltordnung bestimmen, in der das Recht des Stärkeren gilt. Europa setzte diesem Bild ein symbolisches Treffen der Koalition der Willigen in Berlin entgegen. Sie sendete die gegenteilige Botschaft: Es gelte, durch Multilateralismus einen gerechten Frieden in der Ukraine zu erreichen.

Über die Machtdemonstration hinaus blieb Shenzhen ein Gipfel der Gesten ohne konkrete Vereinbarungen. Xi verbuchte einen Erfolg, indem er erstmals die Präsidenten der USA und Russlands an einen gemeinsamen Verhandlungstisch brachte, ohne sich zu einer Begrenzung seines Atomwaffenarsenals oder einer Änderung seiner Unterstützung für den Kreml im Ukraine-Krieg verpflichten zu müssen. Trump erhielt von seinen Amtskollegen nach dem Rückschlag bei den Midterms lediglich eine vage Zusage zu einem Dialog über nukleare Risiken. Und Putin erhielt neue diplomatische Rückendeckung, während Russland weiterhin ukrainische Zivilisten massakriert. (...)

Das Bemühen der drei, (...) sich als Garanten der globalen Sicherheit zu präsentieren, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihre eigene Politik zu deren Schwächung beiträgt: Russland durch den Einmarsch in die Ukraine, die USA durch ihre Offensive im Iran und China durch den Ausbau seines Atomwaffenarsenals, während es gleichzeitig die Abschaffung von Atomwaffen fordert."/er/DP/jha