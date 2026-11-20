KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Gipfeltreffen/Koalition der Willigen:

"So schlecht Friedrich Merz seine schwarz-rote Koalition führt, so gut agiert er als Außenkanzler. Er hat die internationale Koalition der Willigen bewusst an diesem Donnerstag in Berlin zusammengetrommelt. Das Treffen von Trump, Putin und Xi wird die Welt nicht besser machen. Aber es macht die Mittelmächte der Welt stärker, denn sie rücken zusammen. Das könnte die historische Dimension dieses 19. November 2026 sein. Vielleicht begreift auch Putin jetzt: Ohne die Ukrainer und die Europäer wird es keine Entscheidung über ein Kriegsende geben. Die Verantwortung der Koalition der Willigen liegt jetzt darin, finanziell wie militärisch unabhängiger von den USA zu werden."/yyzz/DP/he