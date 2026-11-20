MOSKAU (dpa-AFX) - Zum ersten Dreiergipfel der Geschichte zwischen den USA, China und Russland schreibt die Moskauer Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta" am Freitag:

"Die beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der chinesischen Stadt Shenzhen geführten Gespräche zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump endeten mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung. Daraus und aus den Worten der drei Staatschefs lässt sich schließen, dass ein Vergleich des Dreiertreffens mit den berühmten Verhandlungen von Jalta im Jahr 1945 unzutreffend ist.

Vor 81 Jahren teilten die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs ihre Einflusssphären auf und bestimmten das Schicksal der Menschheit für Jahrzehnte. Die Teilnehmer des Treffens in Shenzhen verband hingegen nicht ein gemeinsamer Sieg über einen gemeinsamen Feind und der Wunsch, neues Blutvergießen globalen Ausmaßes zu verhindern, sondern vielmehr übereinstimmende Positionen in bestimmten Fragen und das Bestreben, in internationalen Angelegenheiten eine einheitliche rote Linie zu ziehen. (...)

Entgegen einigen Erwartungen enthielt die Erklärung keinen einzigen Punkt, der sich auf den russisch-ukrainischen Konflikt und den Status Taiwans bezog. Zu diesen umstrittenen und komplexen Themen fanden die drei Staatschefs offenbar keinen Konsens - und konnten ihn auch nicht finden, zumindest nicht im Rahmen eines kurzen Gipfeltreffens."/mau/DP/zb